La production d’hydrogène vert en plein essor

L’hydrogène vert est à la mode, certains y voit l’énergie de demain. Explication sur ses modes de production.

Qu’est-ce que l’hydrogène vert ?

L’hydrogène est un gaz léger et abondant, utilisé dans l’industrie chimique et le raffinage. On distingue plusieurs types d’hydrogène en fonction de son mode de production :

Hydrogène gris : produit par vaporeformage du gaz naturel, avec émissions importantes de CO₂.

: produit par vaporeformage du gaz naturel, avec émissions importantes de CO₂. Hydrogène bleu : similaire au gris, mais avec capture et stockage du CO₂.

: similaire au gris, mais avec capture et stockage du CO₂. Hydrogène vert : produit par électrolyse de l’eau, utilisant de l’électricité issue de sources renouvelables (solaire, éolien, hydraulique).

: produit par électrolyse de l’eau, utilisant de l’électricité issue de sources renouvelables (solaire, éolien, hydraulique).



Le procédé d’électrolyse

L’électrolyse de l’eau consiste à décomposer l’eau (H₂O) en hydrogène (H₂) et en oxygène (O₂) à l’aide d’un courant électrique :

2H2O(l)→2H2(g)+O2(g)2H₂O (l) → 2H₂ (g) + O₂ (g)

Principaux types d’électrolyseurs

PEM (Proton Exchange Membrane) Haute densité de courant, réponse rapide.

Utilisé pour couplage avec des énergies intermittentes (solaire, éolien). Alcalin Technologie mature, moins coûteuse.

Fonctionnement stable à charge constante. SOEC (Solid Oxide Electrolysis Cell) Haute température (> 700 °C), très haute efficacité.

Intégration possible avec des sources de chaleur industrielle.

Efficacité énergétique

Rendement global : 60 % à 75 % selon la technologie et le système.

selon la technologie et le système. Consommation électrique : environ 50 à 55 kWh par kilogramme d’hydrogène produit.

Données de production et perspectives

Coût de production actuels

Hydrogène gris : ~1,5 €/kg

Hydrogène vert : 4 à 8 €/kg, en forte baisse prévue grâce à la réduction des coûts de l’électricité renouvelable et des électrolyseurs.

Objectifs industriels