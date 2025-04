La Somalie sous le feu des islamistes. Entretien avec Stig Jarle Hansen

Alors que l’attention du monde s’est concentrée sur l’Ukraine et le Moyen-Orient, une nouvelle offensive djihadiste a émergé dans l’ombre de la Corne de l’Afrique. Mogadiscio pourrait désormais être en danger.

Le 20 février de cette année, le tristement célèbre groupe djihadiste sunnite somalien al-Shabaab a lancé une offensive de grande envergure en Somalie, connue sous le nom d’« offensive de Shabelle » ou « Opération Ramadan ». Les djihadistes tentent de reconquérir des zones perdues et d’encercler Mogadiscio. Leur objectif est de s’emparer de la capitale somalienne afin d’y établir leur califat islamique, allié à Al-Qaïda. Jusqu’à présent, l’offensive a relativement bien progressé et l’armée somalienne se retrouve sur la défensive.

Après la prise de pouvoir rapide des Taliban en Afghanistan et la victoire de Hayat Tahrir al-Sham contre le régime d’Assad en Syria, l’évolution en Somalie est sans aucun doute préoccupante – non seulement pour le gouvernement somalien, mais aussi pour les puissances régionales et mondiales qui ont des intérêts géopolitiques dans la Corne de l’Afrique, comme l’Éthiopie, le Kenya, les Émirats arabes unis, la Turquie et les États-Unis.

À quoi ressemble la situation sur le terrain, et quelle est la dynamique géopolitique dans la région, près de deux mois après le début de l’offensive ? Stig Jarle Hansen, professeur invité à Stanford University’s Center for International Security and Cooperation et chercheur principal au Royal United Services Institute (RUSI), livre une analyse actualisée. Il est un expert internationalement reconnu du djihadisme africain et des politiques de sécurité dans la Corne de l’Afrique. En plus de nombreux articles et travaux académiques sur le sujet, il est l’auteur des ouvrages salués par la critique Al-Shabaab in Somalia (2013) et Horn, Sahel and Rift: Fault-Lines of the African Jihad (2019).

Al-Shabaab est à l’offensive en Somalie avec l’offensive de Shabelle qui a commencé le 20 février de cette année. Jusqu’à présent, les djihadistes ont connu un succès relatif et ont conquis plusieurs zones. Ils visent à encercler Mogadiscio et, à terme, à s’emparer de la capitale somalienne. Qu’en pensez-vous ?

Je n’ai aucun doute que c’est un revers pour le président Hassan Sheikh Mohamud dans la mesure où Shabaab parvient à se relever. Mais j’avais vu venir cette évolution depuis un certain temps. L’armée somalienne s’est beaucoup améliorée, mais elle est partie de l’un des plus mauvais points de départ que je n’aie jamais vus.

L’armée somalienne de 2010 aurait fait passer l’armée italienne en Libye en 1940 pour une armée de rêve. Elle a enregistré un taux de désertion de 90 %. Cette situation s’est certes améliorée, mais elle reste encore assez clanique et relativement petite.

Shabaab, de leur côté, disposent de revenus considérables, ce qui constitue leur avantage. Le président somalien a tenté de résoudre le problème du fait que le gouvernement n’arrive pas à contrôler les territoires qu’il a formellement libérés, mais il n’a pas eu beaucoup de succès. Historiquement, al-Shabaab revient souvent rapidement pour terroriser la population civile afin d’obtenir de l’argent et des recrues, et la Somalie ne parvient souvent pas à protéger les civils. Cela donne à Shabaab d’importantes ressources, et la Somalie n’arrive généralement pas à protéger la population civile dans les zones récemment libérées.

L’idée du président était aussi que les milices claniques devaient combler le vide dans ces territoires, mais les clans ont besoin de constater un certain progrès pour continuer à soutenir le gouvernement central. Ainsi, lorsque le gouvernement central commence à perdre du terrain face à Shabaab, il perd aussi le soutien des clans, et certains se déclarent neutres. Nous avons également vu des cas où des milices claniques censées sécuriser l’arrière se sont mises à se battre entre elles. C’est l’une des raisons pour lesquelles Shabaab progresse aujourd’hui.

Quelles autres raisons expliquent cela ?

Une autre explication est la lutte autour de la fiscalité à Mogadiscio, qui est officiellement sous le contrôle du gouvernement, mais où Shabaab perçoit malgré tout des revenus importants. Mogadiscio est donc très importante pour le groupe djihadiste, même si la ville est officiellement dirigée par le gouvernement. Le président a également essayé de prendre des mesures à ce sujet, notamment en sanctionnant ceux qui paient des impôts à Shabaab et en contrôlant les transferts d’argent électroniques.

Le problème, c’est que les autorités ont oublié de maintenir une police opérationnelle capable de protéger la population contre Shabaab. La sécurité à Mogadiscio a été bonne pendant un temps, mais à présent, la police et l’armée se montrent plus « prédatrices » envers la population locale. Les forces de sécurité volent les habitants et sont corrompues, ce qui facilite l’infiltration par Shabaab. Cela affaiblit également la motivation à travailler dans la police, car cela sape leur « fondement métaphysique », pour ainsi dire.

Le fait est que Shabaab peut supporter de lourdes pertes parce qu’ils ont d’importants revenus. Le gouvernement central somalien le sait, mais n’a pas toujours su y faire face de manière efficace. L’armée somalienne est encore trop petite pour contrôler tous les territoires, et elle est en partie basée sur les clans. Cela explique en partie les avancées de Shabaab.

Cela étant dit, je pense quand même que l’armée somalienne est suffisamment forte pour tenir le coup et protéger Mogadiscio à court et à moyen terme. Shabaab n’a pas d’alliés internationaux et de nombreux acteurs politiques locaux n’ont aucun intérêt à ce que Shabaab s’empare de la capitale somalienne. Cela pourrait inciter les Kényans, les Éthiopiens, les Américains, la Turquie et peut-être les Émirats à réagir plus fermement si Shabaab s’approche de Mogadiscio.

Les forces internationales interviendront-elles concrètement pour protéger Mogadiscio si Shabaab menace la capitale somalienne, comme la dernière fois ?

Non, je ne pense pas qu’il y aura plus de forces internationales que celles déjà présentes. Il y a pour le moment des unités éthiopiennes dans l’État du Sud-Ouest ainsi que des soldats kenyans au Jubaland, et aussi des troupes ougandaises, djiboutiennes et burundaises plus au nord. Au total, on compte environ 11 000 soldats internationaux en Somalie, et je doute que ce nombre augmente. En revanche, nous pourrions assister à une intensification de la guerre aérienne – y compris l’usage de drones – de la part des Américains, des Émiratis, des Turcs et des Éthiopiens.

À cet égard, il est déjà perceptible que les Éthiopiens ont commencé à intensifier leurs frappes. Il est un peu plus difficile de cerner les intentions américaines, mais ils portent une attention soutenue à la Somalie depuis l’entrée en fonction de Trump, donc je ne pense pas qu’ils l’ignoreront. La Turquie ne veut pas non plus que Shabaab s’empare de Mogadiscio. Nous allons donc probablement assister à davantage d’actions aériennes, notamment des frappes de drones à la fois des Émirats et de la Turquie, qui disposent de capacités importantes. La Turquie a également vendu des drones Bayraktar au gouvernement somalien, qui les utilise activement contre les djihadistes.

La situation en Somalie est relativement bloquée depuis longtemps, donc je pense que l’offensive de Shabaab finira par stagner. Mais si le gouvernement de Mogadiscio venait effectivement à tomber, les États fédéraux sont tout de même assez forts pris individuellement. Le Puntland, par exemple, est solidement ancré au niveau clanique et peut mobiliser rapidement de grandes milices claniques si nécessaire. Le Somaliland est également puissant, et au Jubaland, les Kényans interviendraient pour empêcher la région de tomber aux mains de Shabaab.

Mais si je dois pointer un autre problème potentiel, c’est l’évolution en Éthiopie, où la situation s’est dégradée depuis que Abiy a reçu le prix Nobel de la paix, pour le dire abruptement. Quelles seraient les conséquences géopolitiques pour la Corne de l’Afrique si le pays venait à se désintégrer ? Jusqu’à présent, cela ne s’est pas produit, mais on observe des tendances inquiétantes. Abiy Ahmed n’a pas le contrôle de la région Amhara, et le Tigré est divisé. La situation en Oromia est très complexe, avec de nombreux conflits locaux. C’est un élément à surveiller.

Ainsi, Mogadiscio résistera à la pression, et le gouvernement central somalien semble en mesure de tenir le coup. Mais pendant combien de temps cette situation politique instable peut-elle durer ? Il faudra bien qu’à un moment donné, quelque chose cède ?

Shabaab est efficace, et je ne vois aucun signe qu’ils disparaîtront de sitôt. Le conflit dure depuis au moins 2006 et pourrait sans doute se prolonger encore plusieurs années. Dans ce contexte, le principal secret de la ténacité de Shabaab réside dans leurs sources de revenus locales. C’est la population somalienne qui finance leurs opérations militaires, ce qui leur permet de tenir très longtemps. Ils ne dépendent pas de financements en provenance du Golfe, bien que certains l’affirment.

On ne s’en débarrasse donc pas si facilement. Shabaab peut se retirer temporairement de certains territoires, mais les civils ne bénéficient que rarement d’une protection durable de la part des forces gouvernementales par la suite. Les djihadistes reviennent alors simplement pour continuer à exiger des impôts comme avant. Ils agissent ainsi depuis 19 ans, et c’est étonnant que personne n’ait trouvé de solution à cela.

Je tiens toutefois à saluer les efforts du gouvernement somalien pour tenter de faire bouger les choses en introduisant les milices claniques. Mais celles-ci ont des limites évidentes : elles défendent surtout leurs propres communautés et ont du mal à se coordonner à grande échelle. Elles ont aussi tendance à se quereller entre elles. Elles dépendent également d’un partenaire d’alliance mobile et relativement fort. Shabaab s’est appliqué à mettre la pression sur les chefs de clan qui soutiennent le gouvernement, et les clans ne protègent pas très bien les leurs.

Si l’on regarde le tableau d’ensemble, le mouvement djihadiste mondial a le vent en poupe un peu partout, pour le dire poliment. Ils ont pris le pouvoir en Afghanistan, et ils gagnent en Syrie. Cela devrait sans doute avoir un certain impact sur le moral de groupes comme Shabaab, qui pensent que « Dieu est avec eux » et qu’ils finiront de toute façon par l’emporter. Que pensez-vous de ce type de raisonnement ? Est-ce trop simpliste ?

En ce qui concerne l’Afghanistan, je sais que la victoire des Talibans a eu un impact majeur sur Shabaab. Cela leur a donné de l’espoir, renforcé leur moral et a changé beaucoup de choses au sein du mouvement. Plusieurs commandants se sont montrés plus ouverts aux négociations, probablement parce qu’ils ont vu que l’accord de Doha a été favorable aux Taliban. Cela a ouvert de nouvelles possibilités dans leur propre réflexion.

Pour ce qui est de la situation en Syrie, c’est plus complexe. À cet égard, il n’y a pas si longtemps, un site d’informations somalien m’a demandé d’écrire un pit article sur la façon dont Shabaab couvre la Syrie, et c’était assez particulier. Par exemple, ils parlaient toujours d’Assad en termes très négatifs, mais ils mentionnaient à peine Hayat Tahrir al-Sham (HTS) par son nom. Il était clair que Shabaab détestait Assad, et même s’ils ne dénonçaient pas HTS, ils ne les encensaient pas non plus. Ils les tenaient à distance.

Shabaab est d’ailleurs très prudent lorsqu’il s’agit de faire des prédictions sur l’évolution de la situation en Syrie. Je pense qu’ils, tout comme nous, attendent de voir ce qui se passera. On le sent dans leur discours : ils disent toujours que c’est « bien » lorsque des soldats d’Assad sont tués, mais ils mentionnent rarement qui a mené l’attaque. Si c’est une faction plus radicale de HTS, ils peuvent la nommer, tandis que si c’est un groupe lié aux factions plus modérées de HTS, ils évitent de le mentionner. C’est une forme de propagande tactique et diplomatique.

Alors les Shabaab ne sont pas contents que le HTS ait publiquement pris ses distances avec al-Qaïda ?

Oui, c’est exact, mais ils ne critiquent pas non plus ouvertement HTS. C’est assez intéressant et je pense avoir déjà observé une stratégie médiatique similaire. Pendant la guerre en Syrie, Shabaab n’a jamais critiqué l’État islamique (EI) avant que celui-ci ne commence à attirer certains des commandants de Shabaab en Somalie.

À ce moment-là, la rupture entre les deux groupes djihadistes est devenue évidente, et leur propagande a visiblement changé. Avant cela, vers 2015, ils étaient plutôt positifs envers les combattants de l’EI en Syrie. Mais lorsque l’EI a tenté de s’implanter en Somalie et de recruter des membres de Shabaab, la situation s’est inversée brutalement, et on peut clairement le constater dans leurs supports de propagande.