La victoire (précaire) du Tigre : la Colombie au bord de la fracture après l’élection présidentielle

Le 21 juin 2026, au terme de l’un des scrutins les plus disputés de son histoire récente, la Colombie a élu à la présidence Abelardo de la Espriella – « El Tigre » –, figure populiste de la droite radicale, avec moins d’un point d’avance.

Cette victoire très serrée referme les quatre années de Gustavo Petro, premier président de gauche du pays, sur un bilan contrasté : croissance maintenue mais dérive budgétaire, système de santé au bord de l’effondrement, stratégie de « paix totale » aux résultats mitigés.

Soutenu in extremis par Donald Trump et se réclamant de Nayib Bukele et Javier Milei, le vainqueur hérite d’un pays coupé en deux, d’une gauche qui conteste les résultats et d’un Congrès sans majorité : reste à savoir s’il pourra gouverner.

L’impasse de Gustavo Petro ? Quatre années de réformes inachevées

L’élection présidentielle colombienne du 21 juin 2026 restera sans doute comme un des scrutins les plus disputés et les plus polarisés de l’histoire récente du pays. Derrière la victoire extrêmement serrée d’Abelardo de la Espriella, figure populiste de la droite radicale, se dessine une réalité plus profonde, à savoir celle d’une Colombie divisée entre deux visions du pays après quatre années de présidence de Gustavo Petro (2022-2026).

Premier chef d’État de gauche de l’histoire contemporaine colombienne, Gustavo Petro était arrivé au pouvoir avec la promesse de transformer profondément le modèle économique, social et politique de la nation. Son mandat s’achève pourtant sur un bilan contrasté.

En premier lieu, sur le plan institutionnel, le chef de l’État s’est heurté à un Congrès incapable de lui fournir une majorité stable. Plusieurs réformes emblématiques, notamment dans les domaines de la santé et des retraites, ont ainsi été bloquées ou largement amendées. Cette paralysie a par conséquent nourri une confrontation permanente entre l’exécutif et les institutions traditionnelles. Dans le même temps, la bureaucratie publique s’est fortement développée : la masse salariale de l’État a augmenté de 22 billions de pesos colombiens entre 2022 et 2026.

L’économie offre de son côté un tableau tout aussi contrasté. Certes, la croissance devrait atteindre environ 3 % en 2026 et le chômage est resté sous le seuil symbolique des 10 %. Le salaire minimum a même été porté à près de 2 millions de pesos, soit environ 550 dollars mensuels. Toutefois, derrière ces résultats se cache une situation budgétaire dégradée. Les économistes soulignent par ailleurs que la reprise repose principalement sur la dépense publique et le reflux de l’inflation plutôt que sur des gains de productivité durables.

Le déficit primaire de l’État central a été multiplié par vingt en trois ans et la dette publique nette atteint désormais 63 % du produit intérieur brut.

En outre, le système de santé constitue probablement l’échec le plus visible de la présidence Petro. Les tentatives de remplacement du modèle mixte public-privé instauré par la loi 100 de 1993 ont en effet échoué. Résultat : pénuries de médicaments, tensions financières et accumulation de dettes envers les personnels soignants. Selon l’Association colombienne des entreprises de médecine intégrale (ACEMI), un refinancement d’urgence de 22 billions de pesos sera nécessaire pour éviter l’effondrement du système.

La paix sans victoire : l’insécurité au cœur du scrutin

Comme dans de nombreux autres pays latino-américains, la sécurité s’est imposée comme le thème central de la campagne présidentielle. La stratégie de paix totale (paz total), lancée par Gustavo Petro afin de négocier simultanément avec plusieurs groupes armés et organisations criminelles encore présents dans le pays, a effectivement produit des résultats mitigés. D’un côté, les affrontements directs entre forces de sécurité et groupes illégaux ont diminué de 28 % durant les vingt-sept premiers mois du mandat. De l’autre, cette baisse s’explique essentiellement par la réduction de la pression militaire exercée sur les organisations armées.

Ainsi, dans plusieurs départements de Colombie, les groupes criminels ont profité de la situation pour renforcer leur implantation territoriale. Les extorsions, les enlèvements et les attentats ont en conséquence connu une recrudescence, tandis que le taux national d’homicides est resté pratiquement inchangé par rapport à celui observé en 2021.

Au niveau international, Gustavo Petro a également mis fin à la traditionnelle proximité de Bogotá avec Washington, privilégiant une coopération renforcée avec les exécutifs progressistes latino-américains et les initiatives multilatérales, notamment celles liées à l’environnement. Cette orientation a en grande partie contribué à alimenter le débat sur la place de la Colombie dans les équilibres géopolitiques régionaux.

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Droite et gauche se recomposent

À l’issue de ce mandat de quatre ans, les consultations interpartisanes organisées le 8 mars 2026 en vue de l’élection présidentielle ont révélé une profonde réorganisation du paysage politique.

La droite et le centre droit ont, par exemple, démontré leur capacité de mobilisation avec plus de 5,8 millions de participants à la Grande Consultation pour la Colombie. La sénatrice Paloma Valencia, soutenue par l’ancien président conservateur Álvaro Uribe (2002-2010), y a remporté une victoire écrasante avec plus de 3,2 millions de voix. Cependant, cette démonstration de force s’est révélée trompeuse, car sa candidature devait s’effondrer quelques mois plus tard.

Au centre, l’ancienne maire de Bogotá Claudia López (2020-2023) a nettement dominé sa primaire, mais celle-ci n’a mobilisé qu’un peu plus de 618 000 électeurs. Quant à la gauche, Roy Barreras a remporté de justesse la votation du Front pour la Vie, alors que le progressisme officiel se regroupait finalement autour du sénateur Iván Cepeda, figure historique des droits humains et héritier politique du projet de Gustavo Petro.

Les élections législatives du même jour ont confirmé la fragmentation du pays. Au Sénat, le Pacte historique demeure la première force avec 25 sièges sur 103, loin toutefois de toute majorité. Le Centre démocratique obtient de son côté 17 sièges et les libéraux, 13, tandis que plusieurs formations intermédiaires conservent un rôle d’arbitre. La Chambre des représentants présente une fragmentation comparable, rendant toute gouvernabilité particulièrement complexe.

Trois visions de la Colombie

La campagne présidentielle colombienne a opposé dans la foulée trois grandes orientations idéologiques.

Iván Cepeda, soutenu par le président sortant, défendait l’approfondissement des réformes engagées durant le mandat qui s’achevait : transition écologique accélérée, réforme agraire, enseignement supérieur gratuit dans les zones rurales et transformation du système de santé en un modèle entièrement public.

Paloma Valencia incarnait quant à elle la tradition uribiste. Favorable au retour de la fracturation hydraulique, à une baisse des impôts pour les entreprises et à une ligne sécuritaire dure, elle n’est toutefois jamais parvenue à élargir sa base électorale au-delà du noyau conservateur traditionnel.

Cependant, la véritable surprise est venue du côté d’Abelardo de la Espriella. Avocat médiatique sans expérience de gestion publique, admirateur revendiqué de Donald Trump, Javier Milei et Nayib Bukele, il a construit sa campagne autour d’un discours de rupture complète, structuré autour de la réduction drastique de la taille de l’État, de la restauration de l’ordre public, de la relance des activités extractives et d’une politique répressive contre le crime organisé.

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Le séisme du premier tour

Le premier tour de scrutin, organisé le 31 mai dernier, a bouleversé tous les pronostics. Abelardo de la Espriella est en effet arrivé en tête avec 10,36 millions de voix, soit 43,74 % des suffrages. Iván Cepeda, souvent donné premier dans les sondages, le suivait avec 40,9 %. En revanche, Paloma Valencia s’est effondrée à seulement 6,92 % des bulletins exprimés, en dépit de son succès massif lors des primaires de mars.

Ce résultat révèle l’ampleur du vote anti-Petro, puisqu’une partie importante de l’électorat conservateur a décidé d’abandonner les formations traditionnelles pour se rallier à un candidat perçu comme plus radical et plus capable d’imposer l’ordre.

La géographie électorale a par ailleurs fait apparaître deux pays irréconciliables. D’un côté, les régions centrales et économiquement dynamiques soutiennent massivement Abelardo de la Espriella. De l’autre, les périphéries rurales et les territoires les plus marqués par le conflit armé entre l’État colombien et les anciennes FARC demeurent clairement favorables à Cepeda.

La géographie électorale a fait apparaître deux pays irréconciliables.

Trump, Bukele et l’ombre de Washington

Pour sa part, l’entre-deux-tours a transformé l’élection colombienne en enjeu international. La quasi-totalité de la droite nationale et internationale s’est en effet rassemblée derrière Abelardo de la Espriella. Paloma Valencia et Álvaro Uribe ont ainsi ouvertement appelé à voter pour lui, tandis que Claudia López a apporté son soutien à Iván Cepeda.

Le tournant décisif est intervenu le 17 juin, lorsque le président américain Donald Trump a accordé son « soutien total » au candidat conservateur. Un tel appui a immédiatement été exploité comme une preuve de crédibilité internationale par l’équipe de campagne d’Abelardo de la Espriella.

La confrontation est alors devenue autant géopolitique qu’électorale : le second tour allait-il marquer le retour dans l’orbite stratégique de Washington ou, au contraire, la poursuite de l’ancrage progressiste latino-américain ?

Une victoire serrée et un pays coupé en deux

Signe de grandes tensions idéologiques, le second tour du 21 juin a enregistré une participation historique de 63,59 %, soit plus de 26,3 millions de votants.

Selon le dépouillement préliminaire, Abelardo de la Espriella l’a finalement emporté avec 12 959 542 voix, soit 49,66 % des suffrages, là où Iván Cepeda obtenait 12 708 695 voix, soit 48,70 % (les votes blancs et nuls étant décomptés à part).

L’écart final n’est ainsi que de 250 847 voix, soit moins d’un point.

Sans surprise, le vainqueur doit son succès avant tout aux grands centres économiques colombiens (départements d’Antioquia, de Santander ou encore de Cundinamarca), à la diaspora installée en Amérique du Nord et à l’effet rassurant produit par son colistier, José Manuel Restrepo, ancien ministre des Finances d’Iván Duque. Iván Cepeda domine quant à lui Bogotá, la côte Pacifique (départements de Chocó, du Valle del Cauca ou encore de Nariño) et plusieurs régions historiquement marginalisées de la nation (comme les départements de Vichada et de Vaupés, dans l’est et le sud du pays).

Néanmoins, la gauche a immédiatement refusé de reconnaître sa défaite, puisque Gustavo Petro et Iván Cepeda ont pointé des irrégularités présumées et contesté les résultats devant les autorités électorales, en dénonçant de possibles fraudes dans 33 000 bureaux de vote. Des manifestations ont alors éclaté dans plusieurs grandes villes du pays, notamment à Cali (ouest).

Le pari impossible d’« El Tigre »

Le 7 août 2026, Abelardo de la Espriella, surnommé « El Tigre », devrait malgré tout faire son entrée à la Maison de Nariño (siège de la présidence) à l’issue d’une victoire fragile et au sein d’un pays profondément divisé.

Les défis de son gouvernement sont nombreux, étant donné qu’il devra simultanément restaurer la sécurité, sauver un système de santé proche de la faillite, réduire un déficit budgétaire devenu préoccupant et négocier avec un Congrès où aucune majorité stable n’existe. Il lui faudra également composer avec une opposition de gauche encore forte.

L’ancien outsider, qui a bâti sa campagne sur la promesse d’incarner un « Bukele colombien » (en référence à la politique répressive et carcérale très marquée de l’actuel chef d’État salvadorien), devra dans tous les cas faire face à des contraintes institutionnelles, à une urgence budgétaire et à la polarisation extrême de la société.

Certains se demandaient à l’issue du premier tour s’il pouvait l’emporter, malgré un report de voix très favorable.

La question est dorénavant de savoir s’il pourra gouverner comme il l’entend.