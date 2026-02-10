L’accord UE–Inde : moteur d’un basculement économique global

Après près de deux décennies de négociations, l’accord de libre-échange conclu entre l’Union européenne et l’Inde marque un tournant majeur dans la recomposition du commerce mondial. Au-delà des gains économiques attendus, ce partenariat entre deux ensembles représentant plus de deux milliards de personnes s’inscrit dans un contexte de rivalités géopolitiques croissantes, de fragmentation des chaînes d’approvisionnement et de redéfinition des équilibres commerciaux mondiaux.

Après plus de 19 ans de négociations, l’Inde et l’UE ont conclu le 27 janvier 2026 un accord de libre-échange historique, présenté comme « l’accord mère » et couvrant plus de 2 milliards de personnes. L’annonce a été faite lors de la visite en Inde de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et du président du Conseil européen, Antonio Costa, du 25 au 27 janvier, en tant qu’invités d’honneur des célébrations du 77e anniversaire de la République, marquant une présence conjointe significative et rare.

État des échanges économiques

L’UE et l’Inde échangent chaque année pour plus de 180 milliards d’euros de biens et de services, ce qui soutient près de 800 000 emplois dans l’UE. Cet accord devrait permettre de doubler les exportations de marchandises de l’UE vers l’Inde d’ici 2032 en supprimant ou en réduisant les droits de douane sur 96,6 % des exportations de marchandises de l’UE vers l’Inde. Au total, les réductions tarifaires permettront d’économiser environ 4 milliards d’euros par an en droits de douane sur les produits européens. L’UE est le premier partenaire commercial de l’Inde, avec 120 milliards d’euros d’échanges de marchandises en 2024, soit 11,5 % du commerce total de l’Inde. L’Inde est le 9e partenaire commercial de l’UE, représentant 2,4 % du commerce total de marchandises de l’UE en 2024. Le commerce des services entre l’UE et l’Inde a atteint 59,7 milliards d’euros en 2023, soit près du double par rapport à 2020.

Il s’agit de l’ouverture commerciale la plus ambitieuse que l’Inde ait jamais accordée à un partenaire commercial. Elle conférera un avantage concurrentiel significatif aux principaux secteurs industriels et agroalimentaires de l’UE, en accordant aux entreprises un accès privilégié au pays le plus peuplé du monde, avec 1,4 milliard d’habitants, et à la grande économie à la croissance la plus rapide, avec un PIB annuel de 3 400 milliards d’euros. Par exemple, les droits de douane sur les voitures passeront progressivement de 110 % à 10 % et seront totalement supprimés pour les pièces automobiles après cinq à dix ans. Les droits de douane, qui varient entre 44 % pour les machines, 22 % pour les produits chimiques et 11 % pour les produits pharmaceutiques, seront en grande partie supprimés. De même, les droits de douane sur les produits agroalimentaires seront également réduits, par exemple ceux sur les vins passeront de 150 % à 75 % lors de l’entrée en vigueur de l’accord, pour finalement atteindre un niveau aussi bas que 20 %.

Accroître les échanges

Le commerce des services sera le principal moteur de la croissance future entre les deux parties. L’Inde bénéficiant désormais d’un accès garanti au marché, d’un traitement non discriminatoire et d’une attention particulière accordée aux services numériques, la facilité de mobilité devrait stimuler les exportations de services vers l’UE. Dans le cadre de l’ALE, des engagements plus larges et plus profonds ont été obtenus de la part de l’UE dans 144 sous-secteurs de services, couvrant les technologies de l’information, les services professionnels, l’éducation et un large éventail de services aux entreprises. Cela permettra d’augmenter les exportations de services de l’Inde vers l’UE.

Les sensibilités de l’Inde et de l’Europe ont été prises en considération. Par exemple, plusieurs secteurs agricoles de l’UE seront entièrement protégés, tels que la viande bovine, la viande de poulet, le riz et le sucre, qui sont exclus de l’accord. De même, l’Inde a entièrement protégé ses voitures grand public et ses produits agricoles tels que les produits laitiers, le riz, le blé, les légumineuses et n’autorise pas les produits génétiquement modifiés. Les deux parties se sont mises d’accord ou ont convergé sur d’autres questions controversées telles que les règles d’origine, la propriété intellectuelle, les obstacles techniques au commerce, les subventions, les douanes et la facilitation des échanges, entre autres.

Gains pour l’Inde

L’accord commercial favorisera les flux d’IDE vers l’Inde et stimulera la création d’emplois dans les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre tels que le cuir, le textile, l’artisanat, les pierres précieuses et les bijoux, etc. Toutefois, des défis subsistent, et la capacité de l’Inde à respecter les normes strictes de l’UE en matière de santé, de sécurité et de produits sera déterminante. Cela mettra également à l’épreuve son secteur manufacturier, qui n’est peut-être pas tout à fait prêt à répondre à ces exigences, et les petits fabricants pourraient devoir procéder à des mises à niveau importantes pour se conformer aux normes de l’UE.

Le moment choisi pour cet accord est important, car l’Inde et l’UE négocient activement des accords commerciaux avec de nombreux pays. L’UE a récemment conclu un accord de libre-échange avec le Mercosur, tandis que l’Inde a signé des accords commerciaux avec l’Australie, les Émirats arabes unis, l’AELE, la Nouvelle-Zélande et, plus récemment, avec le Royaume-Uni. Quelques jours seulement après l’annonce de l’accord entre l’UE et l’Inde, les États-Unis et l’Inde ont conclu un accord commercial provisoire et négocient également un accord commercial avec le Canada et un bloc de six pays du Moyen-Orient, le Conseil de coopération du Golfe (CCG).

L’aboutissement de ces négociations commerciales, qui ont duré près de deux décennies, est en partie dû à la nouvelle rigueur dont ont fait preuve les deux parties pour parvenir à un accord leur permettant d’exploiter les opportunités offertes par leurs marchés respectifs. Récemment, ce processus s’est encore accéléré en raison des contraintes géopolitiques qui poussent les deux parties à diversifier leurs marchés d’exportation dans un contexte de tensions commerciales croissantes avec les États-Unis. En retour, cela aidera également l’UE à réduire sa dépendance excessive vis-à-vis des importations chinoises, réduisant ainsi son déficit commercial de 304 milliards d’euros avec la Chine.

Cela donne à l’UE la possibilité de réduire certains risques liés à ses chaînes d’approvisionnement, de s’assurer l’accès au marché de consommation indien en plein essor et de tirer parti de la position centrale de l’Inde dans la région indo-pacifique pour servir ses intérêts stratégiques.