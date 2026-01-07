Conflits, revue de géopolitique
Magazines
Conflits, revue de géopolitique
L’assassin de Trotsky

7 janvier 2026

Temps de lecture : 3 minutes

Photo :

Print Friendly, PDF & EmailImprimer
Abonnement Conflits

Art et Géopolitique, Livres

L’assassin de Trotsky

par

Deuxième volume de la série consacrée à Ramon Mercader, l’assassin de Trotsky, en août 1940.

À lire également : La guerre d’Algérie en BD

Mercader. L’assassin de Trotsky, Tome 2, Patrice Perna, Stéphane Bervas, Éditions Glénat.

La solidité du scénario de cet album en deux volumes constitue incontestablement la marque de fabrique de Patrice Perna. Bien au-delà de l’épisode largement documenté de l’assassinat de Trotsky, commandité par les services secrets soviétiques, l’auteur nous conduit à une réflexion très élaborée sur les ressorts du militantisme, sur le choix d’engagement que l’on a pu faire à différentes époques. On oublie trop souvent, à cause de la noirceur des crimes du communisme, que ces horreurs ont pu être commises au nom d’un idéal de libération. Et c’est pour cela que des femmes et des hommes, sans doute en proie à des démons intérieurs, sont devenus les rouages d’une machine à broyer les consciences. Cet album est aussi une invitation à revoir le film de Joseph Losey, « L’assassinat de Trotsky », dans lequel Alain Delon incarne Ramon Mercader, qui porte le coût de piolet fatal le 20 août 1940.

L’action du tome deux se situe à la fin des années 1970, dans une période où le mouvement trotskiste, malgré ses différentes chapelles, reste largement influent dans ce que l’on appelle la gauche de la gauche.

L’angle choisi par le scénariste est celui de la psychanalyse, pour étudier le cas d’un individu en soif de reconnaissance, marqué par le rejet de sa propre mère, dans la vie réelle. Celle-ci était membre du parti communiste espagnol, pendant la guerre civile.

Le dessin des scènes de violence pendant la première tentative d’attaque contre la résidence de Trotsky, le 24 mai 1940, rappelle celui de Hugo Pratt avec un cadrage décalé qui met le spectateur au centre de l’action. Le récit se situe en partie pendant la période qui précède l’assassinat, dont le commanditaire principal ne fait aucun doute pour Trotsky, même si une partie de la presse mexicaine accuse le leader révolutionnaire de l’avoir organisé lui-même pour discréditer le parti communiste mexicain. Parmi les acteurs de cette tentative ratée, on retrouve un peintre devenu ensuite très largement célèbre, Siqueiros.

De l’URSS à Cuba

Libéré après 20 ans dans les prisons mexicaines, Ramon Mercader rejoint l’Union soviétique. Dans la période de déstabilisation qui n’est pas vraiment accueillie avec les honneurs, et finalement rejoint Cuba en 1974, où il décède en 1978.

Le regard du scénariste s’attarde également sur les femmes qui entourent le personnage principal. Sa mère, tout d’abord, communiste fervente, qui apparaît comme l’inspiratrice de l’assassinat, mais également la militante trotskiste américaine Sylvia Agellof, qui permet à Mercader de rencontrer Trotsky. Ramon Mercader était alors connu sous le nom de Jackson, après s’être appelé Mornard, un souvenir de son passage en France après la guerre civile espagnole.

Si, pour le besoin de l’histoire, l’assassin de Trotsky se retrouve à Prague en 1978, il meurt en réalité à Cuba cette même année. Pourtant, ses cendres se trouvent au cimetière de Kountsevo et sa tombe porte le nom de Ramon Lopez, avec la mention de l’ordre de Lénine et la décoration de héros de l’Union soviétique. Les nostalgiques du stalinisme fleurissent toujours la dalle de granit rose qui recouvre la sépulture.

À lire également : Fort Alamo : une histoire de Far West

Mots-clefs : ,

Vous venez de lire un article en accès libre

La Revue Conflits ne vit que par ses lecteurs. Pour nous soutenir, achetez la Revue Conflits en kiosque ou abonnez-vous !
À propos de l’auteur
Bruno Modica

Bruno Modica

Bruno Modica est professeur agrégé d'Histoire. Il est chargé du cours d'histoire des relations internationales Prépa École militaire interarmes (EMIA). Entre 2001 et 2006, il a été chargé du cours de relations internationales à la section préparatoire de l'ENA. Depuis 2019, il est officier d'instruction préparation des concours - 11e BP. Il a été président des Clionautes de 2013 à 2019.

Voir aussi

Livres 19 décembre

Roman géopolitique, atlas des outre-mer et atlas historique, histoire de l'Irak et histoire des services secrets. Aperçu des livres de la semaine. Taline Ter Minassian, Hôtel Baron, Paris, Bibliomonde, 2024, 18 euros Avec Hôtel Baron, Taline Ter Minassian signe un roman singulier, à...

Nintendo : « Super Mario Bros. », quarante ans de jeunesse éternelle

L’iconique plombier à moustaches, mascotte de la firme Nintendo, célèbre, le 13 septembre, le quarantième anniversaire de sa première aventure vidéoludique. Cet emblème intergénérationnel n’en finit pas de séduire de nouveaux adeptes en réussissant à se renouveler constamment. Alors,...

Livres 12 décembre

Romains, Napoléon, finance, argent public, femme. Aperçu des livres de la semaine. Charles Gave, Les mondes de demain. Les vingt prochaines années décryptées par Charles Gave, Pierre de Taillac, 2025, 19,90 € Économiste, spécialiste des marchés financiers, Charles Gave s’attache à...

Plus d‘articles