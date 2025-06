Le Falcon : l’aviation d’affaires en vol

Depuis plus de cinq décennies, la gamme Falcon de Dassault Aviation incarne l’excellence de l’aéronautique d’affaires. Ce modèle d’avion s’est imposé comme un incontournable de l’aviation d’affaires.

Histoire du Falcon

L’histoire des Falcon commence en 1963 avec le premier vol du Mystère 20, renommé par la suite Falcon 20. Ce biréacteur a séduit les opérateurs civils et militaires, notamment grâce à sa fiabilité et à son autonomie. Le Falcon 20 a ouvert la voie à une famille d’avions d’affaires, désormais composée de plusieurs modèles, allant du triréacteur compact au long-courrier ultra-sophistiqué.

Les principaux modèles

Falcon 50 : premier triréacteur d’affaires, lancé en 1976, alliant autonomie intercontinentale et capacité à atterrir sur des pistes courtes.

Falcon 900 : décliné en plusieurs versions depuis les années 1980.

Falcon 7X : premier avion d’affaires à commande de vol électrique (fly-by-wire), lancé en 2005.

Falcon 8X : version améliorée du 7X avec une autonomie de 12 000 km.

Falcon 6X (nouveauté 2023) : bimoteur de dernière génération avec une cabine ultra-large.

Falcon 10X (attendu en 2027) : future vitrine technologique de Dassault, rival des Gulfstream G700 et Bombardier Global 7500.

Un habitacle luxueux

Au cœur de la philosophie Falcon se trouve une volonté constante : offrir aux passagers un environnement à la fois raffiné, silencieux et ergonomique. Chaque cabine Falcon est conçue comme un espace de vie à part entière, dans lequel l’élégance française se conjugue à l’ingénierie de précision.

Un espace de vie adapté

Les Falcon, notamment les modèles récents comme le Falcon 6X ou le futur Falcon 10X, disposent de la cabine la plus large de leur catégorie.

Le Falcon 10X proposera même une chambre avec un véritable lit double et une salle de bain avec douche à l’italienne.

Lumière naturelle et silence

Les Falcon sont dotés de hublots panoramiques de grande taille, offrant une vue dégagée et inondant la cabine de lumière du jour. Le 10X disposera notamment des plus grands hublots jamais installés sur un jet d’affaires.

En vol, le niveau sonore est extrêmement bas, grâce à une isolation phonique avancée et à une motorisation optimisée.

Pressurisation et bien-être

La cabine est pressurisée à un niveau équivalent à 3 000 à 4 000 pieds (environ 900 à 1 200 mètres) à haute altitude – bien inférieur à celui des avions commerciaux. Cette basse altitude cabine améliore la qualité de l’air, réduit la fatigue et permet d’arriver à destination en étant moins fatigué.

Caractéristiques techniques

Ce qui distingue les Falcon, c’est l’intégration de technologies issues de l’aviation militaire, un domaine dans lequel Dassault est un acteur de premier plan avec le Rafale. La conception aérodynamique, les systèmes de commande de vol électriques, les matériaux composites et l’avionique avancée placent les Falcon à la pointe de l’innovation.

Les Falcon sont également conçus pour des performances exceptionnelles sur des terrains contraignants : pistes courtes, aéroports à haute altitude ou environnements chauds.

Motorisation de pointe

Les Falcon sont équipés de réacteurs conçus par les plus grands motoristes mondiaux, tels que Pratt & Whitney Canada, Honeywell ou Rolls-Royce, selon les modèles.

Par exemple, le Falcon 6X est propulsé par deux Pratt & Whitney PW812D, alliant puissance (plus de 13 000 lb de poussée chacun) et efficacité environnementale. Le futur Falcon 10X sera équipé d’un tout nouveau Rolls-Royce Pearl 10X, le plus puissant moteur jamais monté sur un Falcon.

Vitesse, autonomie et accessibilité

Les performances en vol distinguent les Falcon :

Vitesse de croisière jusqu’à Mach 0,90 pour certains modèles,

Portée intercontinentale : jusqu’à 13 900 km pour le Falcon 10X, permettant des trajets directs comme Paris–Tokyo ou Los Angeles–Sydney,

Montée rapide à haute altitude : idéale pour éviter les turbulences et le trafic dense,

Capacité STOL (Short Take-Off and Landing) : certains modèles peuvent opérer depuis des pistes courtes ou difficiles d’accès, comme Londres City ou Aspen.

Aérodynamique et commandes de vol

Dassault, héritier de l’aviation de chasse, a intégré dans ses Falcon des avancées issues du militaire :

Aile optimisée à haute portance, avec un design spécifique permettant une excellente efficacité à toutes les vitesses,

Commandes de vol électriques (fly-by-wire) : inaugurées sur le Falcon 7X, elles assurent une stabilité de vol parfaite, une meilleure sécurité et une conduite souple,

Maniabilité exceptionnelle, permettant des approches précises, y compris sur des terrains exigeants.

La production reste ancrée en France, avec des sites clés à Mérignac, Biarritz, Argonay ou Seclin. Le Falcon s’inscrit ainsi dans une projection mondiale et une empreinte industrielle locale.