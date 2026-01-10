Le missile Oreshnik : l’arme secrète de la Russie ?

Le missile Oreshnik, connu en russe sous le nom Orechnik (« noisetier »), est un missile balistique dont l’existence a été rendue publique par la Russie à la fin de l’année 2024. Dès sa présentation, Oreshnik a été décrit par les autorités russes comme une arme capable de modifier l’équilibre stratégique régional, voire continental.

Selon les informations communiquées par Moscou, le missile serait le fruit d’un développement accéléré reposant sur des programmes balistiques antérieurs. Plusieurs analystes estiment qu’il s’inscrit dans la continuité de projets comme le RS-26 Rubezh, un missile à portée intermédiaire dont le développement avait été suspendu avant d’être discrètement réorienté. Cette filiation suggère que, plus qu’une rupture technologique, Oreshnik serait une adaptation de technologies existantes, modernisées pour répondre à de nouveaux besoins stratégiques et doctrinaux.

Sur le plan technique, les caractéristiques exactes du missile demeurent largement classifiées. Les estimations disponibles évoquent un missile balistique terrestre à portée intermédiaire, susceptible d’atteindre des cibles situées à plusieurs milliers de kilomètres. Il pourrait emporter aussi bien une charge conventionnelle qu’une charge nucléaire, ce qui renforce son ambiguïté stratégique. Les autorités russes affirment qu’Oreshnik serait capable d’effectuer des manœuvres en phase terminale afin de compliquer son interception par les systèmes de défense antimissile modernes, un argument central dans la communication officielle autour de ce programme.

Au-delà de ses performances militaires réelles, le missile Oreshnik joue un rôle important dans la stratégie de dissuasion russe. Depuis la disparition du traité FNI, qui interdisait les missiles terrestres d’une portée comprise entre 500 et 5 500 kilomètres, la Russie comme les États-Unis ont retrouvé une liberté totale dans ce domaine. L’annonce d’Oreshnik peut ainsi être interprétée comme une manière de rappeler que Moscou conserve la capacité de frapper rapidement des cibles stratégiques en Europe ou au Moyen-Orient, tout en maintenant une incertitude volontaire sur la nature exacte de l’arme et sur son éventuel déploiement opérationnel.