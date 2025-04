Le pape François est mort le lendemain de Pâques, après plusieurs semaines de maladie. La fin d’un pontificat qui divisera les analystes comme il a dérouté les chrétiens.

Hier, au balcon de la loggia Saint-Pierre, François n’avait pu prononcer que quelques mots lors de la bénédiction de Pâques. Derrière l’apparat de la charge pontificale et le décor du Vatican, l’homme apparaissait des plus affaibli. Nonobstant les communiqués officiels annonçant sa convalescence et l’amélioration de sa santé, les images montraient un homme fatigué, à bout de force. François est mort le lendemain de Pâques, ce qui pour un chrétien prend une valeur symbolique particulière.

Un pontificat de symboles

Les historiens feront le bilan d’un pontificat qui ne manque pas de beautés et de lumières, mais aussi de parts sombres.

La rencontre avec le patriarche Kirill à Cuba, le voyage en Irak sur les pas d’Abraham, le dialogue constant avec les mondes musulmans auront marqué un pontificat dont l’apport diplomatique est intense.

Mais l’autoritarisme de François a fini par lasser, y compris à Rome. Au fil des années, une chape de plomb est tombée sur le Vatican. Lors de sa maladie, dans les rues de Rome, l’indifférence était la norme, très loin de la ferveur exprimée pour Jean-Paul II et Benoît XVI. Il a fallu que les cardinaux organisent les prières sur la place Saint-Pierre pour que quelques fidèles se joignent à eux, loin de l’activité de la ville.

Aux audiences générales, et cela depuis plusieurs années, il y avait de moins en moins de monde et surtout beaucoup moins que sous le pontificat précédent. Contrairement à Benoît XVI, dont les livres furent des succès de librairie, ceux de François ne se vendaient pas. Après la joie médiatique des premiers temps, la ferveur populaire s’est peu à peu retirée. Les hommes disgraciés sur un coup de tête, les procès allant à l’encontre du droit, comme celui du cardinal Becciu, ont fini par avoir raison du soutien de la curie.

De ce pontificat il restera des images fortes, des formules chocs qui ont très bien décrit l’époque contemporaine, comme la « guerre mondiale par morceaux » et la « mondialisation de l’indifférence ». Son combat pour la dignité des migrants, des personnes délaissées, contre ce qu’il a nommé « la culture du déchet » a également marqué les esprits. Les flottements théologiques, les décisions à l’emporte-pièce ont en revanche détaché une partie des fidèles et du clergé. Si l’amour pour le pape et le soutien au successeur de Pierre ne s’est jamais démenti, l’attachement à Bergoglio s’est quant à lui peu à peu distendu.

Le Vatican et le monde catholique entrent désormais dans une période de deuil, avec un conclave qui débutera dans 15 à 18 jours et l’élection d’un nouveau pape dont la charge sera lourde.