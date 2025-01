Les médias ukrainiens publient les propositions du plan de paix de Donald Trump pour l’Ukraine. Résumé des principales idées.

1/ L’Ukraine ne sera pas membre de l’OTAN et déclare sa neutralité. La décision d’interdire à l’Ukraine de rejoindre l’Alliance doit être approuvée au sommet de l’OTAN.

2/ L’Ukraine deviendra membre de l’UE d’ici 2030. L’UE s’engage à reconstruire le pays après la guerre.

3/ L’Ukraine ne réduit pas la taille de son armée. Les États-Unis s’engagent à continuer de soutenir la modernisation des forces armées ukrainiennes.

4/ L’Ukraine refuse les tentatives militaires et diplomatiques de restitution des territoires occupés. Mais elle ne reconnaît pas officiellement la souveraineté de la Fédération de Russie sur ces territoires.

5/ Certaines sanctions contre la Fédération de Russie seront levées immédiatement après la conclusion d’un accord de paix. D’autres le seront sur une période de trois ans, en fonction du respect par la Russie des paramètres de l’accord. Toutes les restrictions à l’importation de ressources énergétiques russes dans l’UE seront levées. Mais pendant un certain temps, elles seront soumises à un tarif spécial par les Européens, dont le produit sera utilisé pour restaurer l’Ukraine.

6/ Les partis qui défendent la langue russe et la coexistence pacifique avec la Russie doivent être autorisés à participer aux élections en Ukraine. Toutes les actions contre l’UOC et la langue russe doivent être arrêtées au niveau de l’État.

7/ Le point concernant le contingent européen de maintien de la paix après la fin des actions militaires est particulièrement problématique. D’une part, Kiev l’exige comme garantie de sécurité. D’autre part, la Fédération de Russie s’y oppose catégoriquement. Des consultations séparées entre toutes les parties devraient avoir lieu sur ce point. Ainsi, selon le « calendrier », M. Trump prévoirait un appel téléphonique avec M. Poutine à la fin du mois de janvier ou au début du mois de février. Début février, il envisage de discuter du plan avec les autorités ukrainiennes.

À la suite des discussions de Washington avec Moscou et Kiev, les négociations peuvent être soit interrompues (si aucun terrain d’entente ne peut être trouvé), soit poursuivies (si un tel terrain est trouvé).

Dans le second cas, le calendrier suivant est prévu.

Zelensky doit annuler le décret interdisant les négociations avec Poutine.

En février et dans la première moitié de mars 2025, il est proposé d’organiser une réunion entre Trump, Zelensky et Poutine (une réunion trilatérale ou deux réunions bilatérales seront décidées séparément). La réunion devrait approuver les principaux paramètres du plan de paix, puis continuer à travailler sur l’accord au niveau des représentants spéciaux. Alors que les négociations sont en cours et que les hostilités se poursuivent, Trump ne bloque pas l’envoi d’aide militaire à l’Ukraine.

Il est proposé de déclarer une trêve sur toute la ligne de front à partir du 20 avril 2025 (Pâques, que toutes les confessions chrétiennes célèbrent le même jour cette année).

Dans le même temps, toutes les troupes ukrainiennes devraient être retirées de la région de Koursk.

À la fin du mois d’avril 2025, la Conférence internationale de la paix devrait commencer ses travaux, qui consigneront un accord entre l’Ukraine et la Fédération de Russie sur la fin de la guerre, avec la médiation des États-Unis, de la Chine, d’un certain nombre de pays européens et du « Sud global ».

Fin avril, l’échange de prisonniers commencera selon la formule « tous pour tous ».

D’ici le 9 mai, la conférence internationale de paix devrait publier une déclaration sur la fin de la guerre en Ukraine sur la base des paramètres convenus.

Après le 9 mai, l’Ukraine se voit proposer de ne pas prolonger le régime de la loi martiale et la mobilisation. Des élections présidentielles sont organisées en Ukraine à la fin du mois d’août, et des élections parlementaires et locales à la fin du mois d’octobre. »

Texte traduit d’Ivan Katchanovski

Source :

https://strana.today/news/478985-pe