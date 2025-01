Le système monétaire international : quelles perspectives pour le dollar ?

Charbel Cordahi, Grenoble École de Management (GEM)

Le système monétaire international, dominé par le dollar, est l’objet de préoccupations croissantes. D’une part, de nouvelles puissances cherchent à s’affranchir du billet vert ; d’autre part, la prépondérance du dollar dans la facturation des échanges mondiaux et l’émission de dette dépasse largement la part des États-Unis dans l’économie et le commerce internationaux.

Les facteurs expliquant la prédominance du dollar sont bien connus : les États-Unis sont une grande économie ouverte au commerce et aux capitaux. Ils ont de vastes marchés financiers, constituent une superpuissance militaire et politique, et leurs universités produisent d’excellents diplômés et travaux de recherche, entre autres.

Depuis que le dollar a remplacé la livre sterling en tant que monnaie de réserve internationale après la Première Guerre mondiale, il n’a cessé de consolider son statut. Cette domination ne découle pas seulement du rôle international des États-Unis, mais aussi de l’absence d’alternatives suffisantes en titres publics de première qualité, que les investisseurs peuvent détenir comme actifs sûrs et que les banques centrales peuvent conserver sous forme de réserves de change.

Même lorsque des crises trouvent leur origine aux États-Unis, l’importance du dollar ne diminue pas. Au contraire, il attire des capitaux étrangers en quête de sécurité et répond, grâce aux accords de swap de devises, aux besoins des banques centrales des pays partenaires des États-Unis, qui parviennent ainsi à fournir des dollars à leurs systèmes bancaires.

Des défis considérables

Sur le plan international, la rivalité avec le dollar s’est intensifiée depuis les années 2000 en raison de plusieurs facteurs. Tout d’abord, en raison du renforcement de la structure institutionnelle de l’euro et de la volonté des autorités monétaires européennes de soutenir la monnaie unique par tous les moyens.

Ensuite, par le rôle grandissant du renminbi chinois, qui devient de plus en plus utilisé pour la facturation des échanges mondiaux. Cette évolution est encouragée par la création de mécanismes de swaps en renminbi et par l’augmentation du poids de la monnaie chinoise dans le panier des droits de tirage spéciaux (DTS) du FMI.

Un troisième élément est l’essor des monnaies numériques, qui pourrait inciter les agents économiques à réduire leur utilisation du dollar pour leurs réserves, ainsi que l’apparition de nouveaux systèmes de paiement, facilitant les échanges grâce à leurs faibles coûts de transaction.

Le prix de la puissance ?

À leur tour, les accords de swap entre banques centrales se multiplient, réduisant la dépendance au dollar américain dans les échanges financiers. À cela s’ajoute la recherche de rendements plus élevés par les banques centrales, qui allouent une part croissante de leurs investissements à des devises offrant des rendements plus intéressants que ceux libellés en dollar.

Un autre facteur est lié aux sanctions économiques imposées par les États-Unis à certains pays, ce qui pousse d’autres nations à diversifier leurs réserves loin du dollar, par crainte d’être elles aussi visées par des mesures similaires à l’avenir. Certains ont même proposé la création d’une monnaie des « pays du Sud global » en alternative au dollar (même si cette idée a peu de chances de succès en raison de l’hétérogénéité des contextes économiques, sociaux et politiques de ces pays).

Un sixième facteur découle de l’instabilité interne aux États-Unis et des débats récurrents sur le plafond de la dette publique, qui pourraient saper la confiance des investisseurs et gouvernements étrangers, les incitant à réduire leurs actifs en dollars. Enfin, l’augmentation des transactions de matières premières libellées dans d’autres monnaies que le dollar pourrait à son tour intensifier la concurrence avec la devise américaine.

Le paysage actuel

La part des réserves de change en dollar détenues par les banques centrales ne cesse de diminuer. À la fin des années 1990, le dollar comptait pour 71 % des réserves de change détenues par les banques centrales. Selon le FMI, au deuxième trimestre 2024, cette proportion a reculé à 58,2 %, suivi par l’euro (19,8 %). Pourtant, cette baisse de la part du dollar dans les réserves de change ne s’est faite que partiellement au profit du renminbi, avec seulement un quart de ce basculement allant vers la monnaie chinoise.

Une grande partie des réserves en dollars est investie dans des obligations d’État américaines, les investisseurs étrangers détenant environ un tiers des encours de titres du Trésor, contre près de la moitié il y a dix ans. Ce chiffre doit néanmoins être interprété avec prudence : en valeur, la baisse provient presque exclusivement de la diminution des encours détenus par la Chine, qui ont chuté de 548 milliards de dollars en 10 ans. Cette diminution a été contrebalancée par une hausse des placements d’autres pays, notamment le Royaume-Uni, qui a accru ses investissements de 573 milliards au cours de la même période.

Qui détient les billets de 100 dollars ?

Une autre façon de mesurer l’importance du dollar est d’examiner la détention des billets de banque. Les agents étrangers détiennent environ 50 % de la valeur des billets (monnaie papier) émis par la Réserve fédérale, avec 60 % des billets en circulation et 80 % des coupures de 100 dollars stockées hors des États-Unis.

L’influence du dollar est également visible à travers son rôle dans la facturation des échanges commerciaux à l’échelle internationale. Selon la Réserve fédérale, sur la période 1999-2019, le dollar était la monnaie de facturation de 96 % des factures dans les Amériques, de 74 % des factures dans la région Asie-Pacifique, et de 79 % des factures dans le reste du monde. La seule exception est l’Europe, où l’euro domine dans 66 % des cas.

Alors que les États-Unis ne représentent que 9 % du commerce mondial, le dollar demeure la monnaie la plus fréquemment utilisée pour les paiements transfrontaliers via le réseau Swift, avec une part supérieure à 45 %.

Le roi des échanges

Au niveau des banques internationales, environ 60 % des prêts et des dépôts à l’étranger sont libellés en dollars. De plus, 70 % des obligations émises en devises étrangères sont en dollar. Cette proportion est demeurée stable au cours de la dernière décennie.

Le dollar jouit également d’une part élevée dans les transactions de change. Selon la Banque des règlements internationaux (BRI), le dollar est impliqué dans environ 88 % des échanges de devises à travers le monde en avril 2022. Cette part est restée stable au cours des 20 dernières années.

Bien que le rôle du dollar soit en déclin relatif et que le système monétaire international évolue vers une multipolarité, il est très probable que le dollar maintiendra, au moins jusqu’en 2045, sa position dominante. Entre-temps, d’autres devises prendront une importance croissante, mais aucune ne remplacera le dollar, qui continuera à jouer un rôle majeur dans les échanges et la fixation des prix, ainsi que comme actif refuge.

À long terme, les choses pourraient évoluer. Le basculement vers un monde plus multipolaire sur le plan géopolitique, l’ascension de la Chine, la poursuite de l’intégration économique au sein de la zone euro, le renforcement des marchés financiers dans les pays du groupe BRICS, l’accroissement de l’endettement des États-Unis, ainsi que la montée en puissance des monnaies numériques, sont autant de facteurs qui pourraient réduire l’influence du dollar et fragiliser son statut actuel.

Charbel Cordahi, Professeur de Finance & Economie, Grenoble École de Management (GEM)

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.