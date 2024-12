Les fonds marins norvégiens : exploitation de ressources stratégiques

Riches en matières premières, les fonds marins norvégiens font l’objet de nombreuses convoitises. Analyse des enjeux économiques et politiques.

Le gouvernement norvégien met en avant un projet ambitieux d’exploitation des ressources minérales des grands fonds marins situés dans la mer de Norvège et celle du Groenland. Ces initiatives visent à extraire des gisements riches en cuivre, cobalt, nickel et terres rares, des matières premières essentielles pour soutenir la transition énergétique et les industries technologiques de pointe. Cette stratégie soulève néanmoins des interrogations scientifiques et économiques complexes, particulièrement sur les impacts environnementaux et les technologies nécessaires à une exploitation durable.

Des zones d’intérêt stratégiques

Les zones exploratoires délimitées par la Norvège couvrent près de 280 000 km², concentrées dans les limites reconnues du plateau continental norvégien. En rose sur la carte, elles représentent l’ensemble des secteurs identifiés comme potentiellement exploitables, tandis qu’en violet, les zones prioritaires visées par les premières licences d’exploration. Ces gisements se trouvent pour la plupart à des profondeurs allant jusqu’à 4 000 m, dans des environnements marins soumis à des conditions extrêmes. La Norvège s’appuie sur des études géologiques récentes mettant en évidence la concentration de nodules polymétalliques et de sulfures hydrothermaux, qui constituent une source prometteuse de métaux critiques pour les technologies avancées.

Une ressource clé pour la transition énergétique européenne

Avec une demande exponentielle en métaux rares, la Norvège perçoit ces gisements comme une solution pour réduire la dépendance aux importations issues de pays tiers, souvent marquées par des instabilités politiques. Le cobalt et le nickel, par exemple, sont des éléments essentiels pour les batteries lithium-ion utilisées dans les véhicules électriques. L’exploitation de ces ressources pourrait non seulement stimuler l’indépendance stratégique de l’Europe, mais également créer des opportunités économiques substantielles, avec une estimation de retombées à plusieurs milliards d’euros par an. Cependant, ces perspectives s’accompagnent de défis technologiques considérables, notamment le développement de robots sous-marins capables d’opérer dans des conditions abyssales, tout en respectant des normes environnementales strictes pour limiter la dispersion de sédiments et les nuisances acoustiques qui nuisent à la biodiversité.

À lire également

Transition énergétique ou chinoise ?

Défis environnementaux

En effet, malgré les opportunités économiques, le projet suscite une controverse majeure au sein de la communauté scientifique et des organisations internationales. Les écosystèmes des grands fonds marins, encore largement inexplorés, abritent des espèces endémiques et des habitats fragiles, qui pourraient subir des dégradations irréversibles en raison de l’exploitation minière. La destruction de ces écosystèmes pourrait perturber des équilibres biologiques complexes, essentiels à la régulation des océans. Les pêcheurs locaux et populations autochtones s’inquiètent également des conséquences potentielles sur leurs moyens de subsistance, en raison de possibles pollutions ou modifications des dynamiques marines.

Sur le plan international, des appels à un moratoire global sur l’exploitation des fonds marins se multiplient. Ces demandes visent à renforcer les cadres réglementaires et à exiger des études d’impact rigoureuses avant toute délivrance de permis. Ce projet norvégien constitue ainsi un laboratoire à grande échelle pour évaluer la faisabilité technologique et environnementale de l’exploitation minière sous-marine.

Les fonds marins norvégiens représentent une source potentielle de ressources stratégiques. Cependant, le gouvernement actuel a décidé de suspendre ses projets d’exploitation minière des fonds marins. Cette décision résulte d’une forte pression exercée par des organisations environnementales, des scientifiques, des pêcheurs et des acteurs internationaux. Le Parti socialiste de gauche (SV) et les partis au pouvoir se sont mis d’accord pour qu’aucun appel d’offres lié à l’exploitation minière des fonds marins ne soit lancé en 2024 et 2025.

Compte tenu de la domination chinoise dans ce secteur, cette décision semble peu judicieuse. Cependant, le dogmatisme environnemental de la gauche norvégienne reste très influent. Un changement de gouvernement est toutefois probable en septembre 2025, ce qui pourrait rouvrir la voie à l’exploitation minière des fonds marins.