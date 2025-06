Ormuz : un détroit devenu stratégique

Passage maritime étroit, le détroit d’Ormuz est devenu un lieu hautement stratégique du fait des flux de pétrole. Sa géographie lui confère une dimension particulière.

Le détroit d’Ormuz est un passage maritime situé entre la péninsule arabique et l’Iran. D’un point de vue géographique, il constitue une charnière naturelle entre le golfe Persique à l’ouest et le golfe d’Oman à l’est, ouvrant la voie vers la mer d’Arabie et l’océan Indien. Ce couloir maritime joue un rôle essentiel dans la configuration physique et géopolitique de la région.

Situation géographique

Le détroit d’Ormuz se trouve entre :

Le sud de l’Iran, notamment la province de Hormozgan et l’île de Qeshm.

Le nord de la péninsule d’Oman, incluant l’enclave montagneuse de Musandam.

Les Émirats arabes unis, plus à l’ouest.

Il marque la limite orientale du golfe Persique, et forme le seul point de sortie maritime de ce golfe vers les grandes routes océaniques. La proximité entre les côtes nord et sud est remarquable, avec une largeur de 53 km environ au point le plus étroit, réduite à environ 33 km de voie navigable efficace.

Relief et topographie

Le relief autour du détroit d’Ormuz est marqué par des contrastes frappants :

Au nord, les côtes iraniennes sont dominées par des chaînes de montagnes sèches, escarpées, peu peuplées mais stratégiquement positionnées.

Au sud, le cap de Musandam forme une presqu’île montagneuse spectaculaire, aux falaises abruptes plongeant dans la mer.

Ce relief accidenté explique l’absence de grandes plaines côtières et rend la navigation maritime encore plus cruciale, les voies terrestres étant limitées.

Les îles côtières, telles que Qeshm, Hormuz et Larak (du côté iranien), et certaines petites îles au large d’Oman, jalonnent la région. Elles contribuent à la complexité géographique du passage et peuvent jouer un rôle dans la régulation de la circulation maritime.

Caractéristiques hydrographiques

Profondeur : Le détroit est relativement peu profond, avec des fonds marins généralement compris entre 60 et 100 mètres. Cela permet la navigation de navires de fort tonnage tout en imposant des routes précises.

Courants marins : Ils sont influencés par les marées et les différences de salinité entre le golfe Persique et l’océan Indien. On observe des courants bidirectionnels à différentes profondeurs : un flux de surface entrant dans le golfe et un flux sortant plus profond.

Température et salinité : Les eaux sont chaudes et très salées, surtout du côté du golfe Persique. Cela affecte les échanges biologiques et les conditions écologiques du détroit.

Climat et environnement

La région du détroit d’Ormuz présente un climat désertique chaud (climat aride subtropical). Les principales caractéristiques sont :

Des températures estivales extrêmes dépassant souvent 45°C.

Une faible pluviométrie concentrée sur l’hiver (moins de 100 mm/an).

Des vents saisonniers (comme le shamal venu du nord-ouest) qui peuvent soulever des tempêtes de sable et compliquer la navigation.

Une humidité atmosphérique souvent élevée, surtout en été.

La visibilité en mer peut être réduite par la brume sèche, notamment en période de chaleur intense ou lors de tempêtes de sable.

Milieu naturel et biodiversité

Malgré un environnement austère, le détroit abrite une biodiversité marine significative :

Herbiers marins, récifs coralliens, mangroves, en particulier près des côtes abritées.

Faune marine variée, incluant tortues marines, dauphins, poissons tropicaux, ainsi que de nombreux oiseaux migrateurs utilisant les îles comme haltes saisonnières.