Les paysages d’âme et de profonde mémoire de Pascal Vinardel 

Exposition sur un des maîtres du paysage, Pascal Vinardel, à la Galerie Artborescence.

La Galerie Artborescence-Barlier. Exposition du 4 décembre 2025 au 17 janvier 2026

36, rue de Penthièvre – Paris 8e lundi au samedi de 11h à 19h

L’art non officiel français est caractérisé par la grande diversité de ses courants. L’un d’entre eux se distingue, car il réunit quelques grands talents d’aujourd’hui. Leur point commun est le paysage. Ce courant qui fut si important au cours du XIXe en Europe, a resurgi fortement en France à la fin du XXe siècle et est toujours florissant actuellement. Il a pris de l’ampleur au moment même où toute notion d’art esthétique, de recherche de forme accomplie, associé au sens a été condamnée idéologiquement, rejetées comme non conceptuelles, n’obéissant donc pas aux normes du « contemporain ». Le paysage permet une expression silencieuse, sans discours ni concept, où le grand sujet devient la lumière revêtant l’espace. Beaucoup de ses peintres n’ont pas un but strictement réaliste. Quand ils s’emparent d’un paysage, ils semblent faire le portrait d’une âme.

En ce moment, une exposition révèle un de ces maîtres du paysage, Pascal Vinardel, Galerie Artborescence¹.

Il est défendu par des amateurs passionnés qui ne font pas de leurs collections l’objet de spectacles et d’exploits financiers. Elles relèvent de l’intime, de la correspondance d’esprit et de sensibilité entre l’œuvre et ceux qui en font l’acquisition. Pascal Vinardel a tout le long de sa vie été défendu par ses collectionneurs et par des galeristes, tels que Albert Loeb, Francis Barlier, Vincent Pietryka et actuellement la Galerie Artborescence. Ils l’ont exposé tout au long des années noires de la peinture en France. En 2018, Marc Fumaroli l’a inclus dans l’exposition « Présence de la peinture en France 1974–2016 »² qu’il a désiré réaliser pour montrer que la peinture existait en France, que de grands talents accomplissaient leur œuvre malgré la condamnation et invisibilisation des institutions.

Pascal Vinardel est un de ces peintres que l’on pourrait nommer « les peintres de l’âme », il est de ceux qui réunissent dans leurs paysages à la fois une réalité que chacun reconnaît et la quintessence d’une mémoire visuelle profonde.

C’est un artiste contemplatif qui rend si bien à la main toutes les luminescences de l’aube au crépuscule, des bords de la Méditerranée tout particulièrement. Il aime la lumière du soir où les paysages sont pris dans les filets iridescents, des rayons obliques du soleil. Ciels glorieux, transparents, silencieux, spectaculaires et tranquilles à la fois. Dans ses peintures on sort du temps sans quitter l’espace et la matière.

Les paysages de Pascal Vinardel ne sont cependant ni inhabités ni sauvages. Ils représentent souvent des villes, avec ses rues, ses places, ses maisons et jardins. L’œil y voyage, passionnément attiré vers les profondeurs des horizons lointains.

Parfois il nous fait entrer dans les demeures, dans l’intime du salon, de l’atelier, de la chambre. Les personnages qui habitent paysages et demeures sont eux aussi profondément silencieux. Ils pourraient être vous et moi soudain entrés par effraction dans le tableau.

Pascal Vinardel peint plus qu’un paysage, il peint la mémoire sise en notre âme. Cette peinture à un public, des amateurs chercheurs d’une résonance peinte du monde aimé.

En marge de l’art financiarisé international et de l’art officiel français conceptuel, le monde silencieux de très bons peintres existe, tout comme celui de leurs amateurs à la recherche d’œuvre que leur cœur puisse élire.

Catalogue

La Galerie Artborescence -Barlier: Exposition du 4 décembre 2025 au 17 janvier 2026

36, rue de Penthièvre – Paris 8e lundi au samedi de 11h à 19h

https://www.galerie-artborescence.com/nos-artistes/pascal-vinardel?page=2

¹ La Galerie Artborescence, prolonge le flambeau de la Galerie Francis Barlier : www.galerie-artborescence.com . Présence de la peinture en France 1974 – 2016 – Mairie du Ve, place du Panthéon, Paris, sous l’égide de Marc Fumaroli qui en confie le commissariat à Vincent Pietryka,. Septembre 2017

²https://www.galeriedocuments15.com/news/35/