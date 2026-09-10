Les routes qui ont fait le monde

Quinze itinéraires, de la Via Appia à la première ligne aéropostale, qui racontent comment la circulation fabrique la puissance.

Une route n’est jamais un simple trait sur une carte. C’est une décision politique déguisée en ouvrage d’art. Rome pave sa première voie pour déplacer des légions, pas des marchandises. Les rois de Castille tracent un chemin de pèlerinage pour peupler une frontière. Washington finance une route continentale pour verrouiller un hémisphère.

On choisit où l’on trace une route. On ne choisit pas ce qui y passera.

De la Baltique à la Terre de Feu, de la Chine des Han au Sahara des pionniers de l’air, quinze routes racontent chacune une manière dont un tracé décide du sort des territoires qu’il traverse — et de ceux qu’il évite.