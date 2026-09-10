Les routes qui ont fait le monde
Quinze itinéraires, de la Via Appia à la première ligne aéropostale, qui racontent comment la circulation fabrique la puissance.
Une route n’est jamais un simple trait sur une carte. C’est une décision politique déguisée en ouvrage d’art. Rome pave sa première voie pour déplacer des légions, pas des marchandises. Les rois de Castille tracent un chemin de pèlerinage pour peupler une frontière. Washington finance une route continentale pour verrouiller un hémisphère.
On choisit où l’on trace une route. On ne choisit pas ce qui y passera.
De la Baltique à la Terre de Feu, de la Chine des Han au Sahara des pionniers de l’air, quinze routes racontent chacune une manière dont un tracé décide du sort des territoires qu’il traverse — et de ceux qu’il évite.
01
La Via Appia
La première route conçue comme un instrument de domination, et le modèle de tout ce qui suivra.
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02
La Route de la Soie
Un nom inventé en 1877 pour un faisceau d’itinéraires — et le récit le plus utile de la géopolitique contemporaine.
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03
La Via Egnatia
Le seul couloir praticable d’ouest en est dans les Balkans. Vingt et un siècles plus tard, il commande toujours.
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04
Le Chemin de Saint-Jacques
Un tombeau découvert au bon moment, une route qui peuple une frontière et finance une reconquête.
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05
La Via Francigena
Le carnet d’un archevêque anglais rentrant de Rome en 990, devenu la charte d’un axe européen.
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06
La route des épices
Celui qui tient le goulet capte la valeur. Toute l’expansion européenne tient dans cette phrase.
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07
La route de l’ambre
Un commerce sans État pendant deux millénaires, qui s’achève dans l’enclave la plus militarisée d’Europe.
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08
La route du sel
La gabelle, ses frontières intérieures, ses contrebandiers et l’usine-prison d’Arc-et-Senans.
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09
Les routes des Highlands
Pacifier par le génie civil : mille cinq cents kilomètres pour défaire une société clanique.
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10
Les Rollbahnen
Quand la logistique perd une guerre — et quand un chantier routier devient un crime de masse.
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11
La route de Birmanie
Un cordon ombilical taillé à la main dans la jungle, au prix d’un mort par mile.
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12
La Route 66
Une politique fédérale devenue mythe, tuée par une autre politique fédérale au nom de la défense.
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13
La route panaméricaine
Trente mille kilomètres et un trou de cent kilomètres. C’est le trou qui est intéressant.
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14
Le Transsibérien
Pas une route, mais l’axe qui a fait de la Russie une puissance asiatique. Et qui sature aujourd’hui.
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15
La ligne Dakar-Natal
Le jour où la route quitte le sol et où les intermédiaires cessent, pour la première fois, de compter.
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