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Les routes qui ont fait le monde

10 septembre 2026

Temps de lecture : 2 minutes

Photo : Routes géopolitiques (c) Conflits

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Histoire

Les routes qui ont fait le monde

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Série

Les routes qui ont fait le monde

Quinze itinéraires, de la Via Appia à la première ligne aéropostale, qui racontent comment la circulation fabrique la puissance.

15 épisodesDe l’Antiquité à nos jours

Une route n’est jamais un simple trait sur une carte. C’est une décision politique déguisée en ouvrage d’art. Rome pave sa première voie pour déplacer des légions, pas des marchandises. Les rois de Castille tracent un chemin de pèlerinage pour peupler une frontière. Washington finance une route continentale pour verrouiller un hémisphère.

On choisit où l’on trace une route. On ne choisit pas ce qui y passera.

De la Baltique à la Terre de Feu, de la Chine des Han au Sahara des pionniers de l’air, quinze routes racontent chacune une manière dont un tracé décide du sort des territoires qu’il traverse — et de ceux qu’il évite.

Routes antiques

01

Italie · IVe siècle av. J.-C.

La Via Appia

La première route conçue comme un instrument de domination, et le modèle de tout ce qui suivra.

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02

Eurasie · IIe siècle av. J.-C.

La Route de la Soie

Un nom inventé en 1877 pour un faisceau d’itinéraires — et le récit le plus utile de la géopolitique contemporaine.

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03

Balkans · IIe siècle av. J.-C.

La Via Egnatia

Le seul couloir praticable d’ouest en est dans les Balkans. Vingt et un siècles plus tard, il commande toujours.

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Routes de pèlerinage

04

Espagne · IXe siècle

Le Chemin de Saint-Jacques

Un tombeau découvert au bon moment, une route qui peuple une frontière et finance une reconquête.

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05

Cantorbéry — Rome · Xe siècle

La Via Francigena

Le carnet d’un archevêque anglais rentrant de Rome en 990, devenu la charte d’un axe européen.

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Routes commerciales et maritimes

06

Malabar — Venise · XVe siècle

La route des épices

Celui qui tient le goulet capte la valeur. Toute l’expansion européenne tient dans cette phrase.

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07

Baltique — Adriatique · Antiquité

La route de l’ambre

Un commerce sans État pendant deux millénaires, qui s’achève dans l’enclave la plus militarisée d’Europe.

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08

France · XIVe-XVIIIe siècle

La route du sel

La gabelle, ses frontières intérieures, ses contrebandiers et l’usine-prison d’Arc-et-Senans.

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Routes militaires et politiques

09

Écosse · 1725-1770

Les routes des Highlands

Pacifier par le génie civil : mille cinq cents kilomètres pour défaire une société clanique.

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10

URSS · 1941-1944

Les Rollbahnen

Quand la logistique perd une guerre — et quand un chantier routier devient un crime de masse.

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11

Birmanie — Chine · 1938-1945

La route de Birmanie

Un cordon ombilical taillé à la main dans la jungle, au prix d’un mort par mile.

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Routes américaines et extrêmes

12

États-Unis · 1926-1985

La Route 66

Une politique fédérale devenue mythe, tuée par une autre politique fédérale au nom de la défense.

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13

Alaska — Terre de Feu

La route panaméricaine

Trente mille kilomètres et un trou de cent kilomètres. C’est le trou qui est intéressant.

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14

Russie · 1891-1916

Le Transsibérien

Pas une route, mais l’axe qui a fait de la Russie une puissance asiatique. Et qui sature aujourd’hui.

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15

Sénégal — Brésil · 1930

La ligne Dakar-Natal

Le jour où la route quitte le sol et où les intermédiaires cessent, pour la première fois, de compter.

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Fondée en 2014, Conflits est devenue la principale revue francophone de géopolitique. Elle publie sur tous les supports (magazine, web, podcast, vidéos) et regroupe les auteurs de l'école de géopolitique réaliste et pragmatique.