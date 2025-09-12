Livres 12 septembre

Retours aux classiques : romans d’espions, Napoléon et guerre de Trente Ans

Romans et espions

L’espionnage nourrit la littérature et inspire les écrivains. Deux romans viennent ainsi de paraître, ancrés dans des faits réels et des sources d’inspiration de première main.

Dans Au-delà du secret. Agents clandestins de la DGSE (Mareuil éditions, 2025), Pierre Boussel nous plonge dans le monde arabe de 2011. La DGSE envoie deux agents pour comprendre le mouvement des printemps arabes et noyauter les mouvements radicaux.

Dans L’honorable correspondant (Nouveau monde, 2025), Ivan Sand raconte lui l’histoire de Benjamin Curiel, Français travaillant en Israël, dans une entreprise de sécurité cyber. Contacté de façon impromptue par une entreprise pour signer un contrat de protection, il finit agent de liaison et transmets des informations aux services français.

Est-ce l’effet Bureau des légendes ? Toujours est-il que les romans de ce genre se multiplient et qu’ils sont souvent bons. Ce sont les codes du roman d’espionnage appliqués à d’autres mondes et d’autres univers. La force de ces romans est d’être souvent écrits par des anciens des renseignements, ce qui permet d’avoir des ambiances de première main.

Une occasion d’entrer dans les arcanes de la géopolitique, de découvrir le monde et de se mettre du côté des services français. Ici, pas de sensationnel ni de grandiloquence, mais une immersion dans les soubresauts du monde.

Toujours Napoléon

Les publications consacrées à Napoléon sont toujours aussi soutenues, preuve que la recherche parvient à se renouveler et à découvrir de nouveaux champs.

Thierre Lentz publie ainsi deux ouvrages consacrés à l’Empereur : Nouvelle histoire du Premier Empire (Tallandier, Texte, 2025) et Napoléon et le monde. 1769-2025, chez Belin, qui inaugure ainsi une nouvelle collection nommée « Références ».

Peut-on encore dire des choses nouvelles et apporter quelque chose aux multiples parutions déjà consacrées à l’Empereur ? Thierry Lentz estime que oui, lui qui s’attaque à cette figure imposée du Premier Empire.

La collection de chez Belin est originale, dans le format de la collection « Mondes anciens ». Grand volume, beau papier, des cartes, des photos, une iconographie de grande qualité. Il s’agit d’étudier comment Napoléon a exercé une influence majeure sur le monde, et seulement en France, et comment lui-même s’est nourri des apports universels. Une approche originale, qui permet d’éclairer autrement la figure déjà surreprésentée de l’Empereur.

Trente ans

Un autre retour aux figures imposées, cette fois-ci la guerre de Trente Ans (1618-1648) qui a ravagé l’Europe. Peu connue en France, bien que le royaume y ait participé, elle a renouvelé et transformé l’Europe centrale. Claire Gantet, dans cette version publiée chez Tallandier (Texto), fait le point des connaissances et des découvertes pour donner une approche nouvelle de la guerre et mieux en comprendre les articulations. Pour les passionnés d’époque moderne, c’est un ouvrage qu’il sera indispensable de lire.