Livres 13 novembre

Les révolutions, Antoine Barnave, Uzbin, les artisans. Aperçu des livres de la semaine

Nathan Perl-Rosenthal, L’Âge des révolutions et les générations qui l’ont façonné, traduit de l’anglais par Marie-Anne de Béru, Passés composés, 27 €

Thomas Paine parlait déjà d’un « siècle de révolutions ». Nathan Perl-Rosenthal, directeur de recherches au CNRS après avoir enseigné à l’University of Southern California, en reprend l’ambition : raconter d’un seul tenant les révolutions qui ont secoué l’Europe et les Amériques des années 1760 aux années 1820. Robert Palmer et Eric Hobsbawm l’avaient tenté il y a plus de soixante ans en laissant de côté les Caraïbes et l’Amérique espagnole ; l’auteur les remet au centre. Sa thèse est générationnelle. Les révolutionnaires d’avant 1800, nés dans le monde hiérarchique des empires atlantiques, n’ont jamais su faire travailler ensemble élites et classes populaires, et leurs mouvements se sont brisés sur ces divisions, à Philadelphie comme à Paris, à Saint-Domingue comme au Pérou.

Ceux qui sont nés après 1760, à l’image de Napoléon Bonaparte, ont grandi dans le chaos et tiennent pour acquis que la condition sociale peut changer. Ils savent mobiliser les masses. Ils le font souvent au détriment des autres : esclaves, libres de couleur et autochtones sont exclus du corps civique, les femmes perdent le droit de vote ou le divorce là où elles les avaient obtenus. Alexis de Tocqueville l’avait pressenti, l’égalité peut fonder la démocratie comme le pouvoir d’un seul. Le récit s’appuie sur sept vies, dont celles de John Adams, du naturaliste Louis-Augustin Bosc, ami des Roland, de Marie Bunel, née esclave à Saint-Domingue et devenue la confidente de Toussaint Louverture, ou de Maria Rivadeneyra, prieure d’un couvent de Cuzco tentée par la révolte amérindienne de 1780. Ces destins donnent chair à une démonstration qui préfère les foules, les clubs et les cafés aux batailles et aux textes constitutionnels. On pourra discuter la grille de l’inclusion sociale, qui juge parfois l’époque à l’aune de nos catégories. Le livre a pourtant le mérite de faire de l’Atlantique un seul théâtre.

Jean-Philippe Rey, Antoine Barnave. Le révolutionnaire royaliste, Passés composés, 23 €

Avant Mirabeau, avant Danton et Robespierre, la Révolution eut une première idole : un jeune avocat protestant de Grenoble, Antoine Barnave. Jean-Philippe Rey, spécialiste de la Révolution et de l’Empire, auteur d’une Histoire du Consulat et du Premier Empire et de C’était déjà la Révolution ! 1786-1789, consacre une biographie serrée à cette vie brève. Le Dauphiné en est le point de départ. Fils d’un père qui a souffert de n’être pas noble, Barnave fait ses armes lors de la journée des Tuiles en 1788, puis dans les assemblées provinciales qui préparent les états généraux. Député du tiers, il s’impose vite à la tribune. Sa formule sur le sang des victimes de juillet 1789, « Ce sang était-il donc si pur ? », lui collera à la peau. Avec Adrien Duport et les frères Lameth, il forme le triumvirat qui domine la gauche de la Constituante. Rey montre pourtant un homme d’ordre plus qu’un tribun. Barnave veut une monarchie constitutionnelle, la séparation des pouvoirs et la fin de la révolution une fois la Constitution achevée. Il défend aussi les intérêts des colons sur la question des libres de couleur, ce qui entame sa popularité. Varennes est le tournant. Chargé de ramener la famille royale à Paris, il en revient convaincu qu’il faut sauver le roi pour sauver la Constitution. Il conseille en secret Marie-Antoinette, qui le joue autant qu’elle l’écoute. Ce choix le perd. Arrêté après la découverte de ses lettres, il est guillotiné en novembre 1793, à trente-deux ans. Les chapitres consacrés à sa retraite dauphinoise, où il rédige une réflexion constitutionnelle d’une grande lucidité, sont parmi les plus neufs. Le livre rend justice à un modéré que la Révolution a broyé pour avoir voulu l’arrêter.

Patricia Chaira et Franck Mirmont, 26 heures en Uzbin. Les Français dans le piège afghan, Nimrod, 21 €

Le 18 août 2008, dans la vallée d’Uzbin, à l’est de Kaboul, une embuscade talibane tue 10 soldats français et en blesse 21 autres. Ce fut la plus lourde perte de l’armée française depuis l’attentat du Drakkar à Beyrouth en 1983. Des centaines d’articles ont suivi, puis une plainte de certaines familles pour mise en danger de la vie d’autrui. Trois années d’instruction se sont soldées par un non-lieu et le dossier est resté classé secret défense. Patricia Chaira et Franck Mirmont ont repris l’affaire au ras du terrain.

Leur enquête, menée sur plusieurs années, croise les témoignages des paras du 8ᵉ RPIMa et des marsouins du RMT avec ceux d’acteurs restés jusque-là dans l’ombre : forces spéciales américaines et norvégiennes, pilotes d’hélicoptères Kiowa, Apache et Caracal, pilotes d’A-10, médecins, commandos parachutistes de l’air. Des rapports français et américains leur ont été confiés. Les auteurs se placent sous le patronage de Carl von Clausewitz et de son brouillard de la guerre. Chacun ne garde que ses propres souvenirs, que le vacarme médiatique a ensuite brouillés ; il faut reconstituer le puzzle pièce par pièce. Le résultat est une chronologie minute par minute de 26 heures de combat terrestre et aérien. Ce n’était pas une simple embuscade, mais une bataille livrée dans une guerre que le pouvoir politique qualifiait de mission « d’assistance et de sécurité ». La France en tira les leçons, avec la prolongation de l’intervention, son renforcement et l’envoi de matériels plus modernes. Au total, 23 200 soldats français ont servi en Afghanistan entre 2001 et 2014 ; 89 y sont morts. Le livre se lit d’une traite. Il rend leur voix à des hommes que la polémique avait réduits au silence.

Philippe Huppé, Artisans. Ces métiers qui font rayonner la France, Cerf, 23,90 €

Philippe Huppé n’était pas destiné aux métiers d’art. Élu maire d’Adissan en 2008, il reçoit de son président d’agglomération une délégation dont personne ne voulait, pensée comme un cul-de-sac politique. Il en fait une vocation. Président de l’association Ville et Métiers d’Art, député de l’Hérault de 2017 à 2022, docteur en histoire du droit, il a signé 3 rapports qui ont nourri la stratégie nationale en faveur des métiers d’art lancée en 2023 : France, Métiers d’Excellence pour Édouard Philippe, Les artisans d’art : des gens de mérite avec Barbara Bessot-Ballot, puis un rapport sur les indications géographiques des produits industriels et artisanaux. Ce livre est le récit de 17 années passées dans les ateliers. Il conduit le lecteur des filatures de Mazamet, où la laine raconte l’histoire d’un effondrement, aux lissiers d’Aubusson, des cristalleries aux compagnons du chantier de Notre-Dame de Paris, de Pézenas aux écoles de Revel. Les 60 000 entreprises et 120 000 emplois du secteur y prennent un visage, celui du potier Bernard Muzas à Aspiran ou du luthier Frédéric Chaudière à Montpellier. L’auteur défend une conviction : plutôt qu’une réindustrialisation sur le modèle des Trente Glorieuses, la France a besoin d’une « vivification » des territoires par un tissu de petites entreprises enracinées. Les chapitres sur les reconvertis et sur la jungle des labels territoriaux sont les plus utiles au décideur. Le livre est aussi un règlement de comptes. Huppé raconte sans fard les cabales du milieu, son exclusion de l’Institut national des métiers d’art et son éviction de Ville et Métiers d’Art en janvier 2025, au cours d’un déjeuner au Café de la Paix. Ces pages ont l’intérêt du témoignage et le plaidoyer reste convaincant.