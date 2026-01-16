Livres 16 janvier

RPR, sous-marins, matières premières, Sparte, diplomatie : aperçu des livres de la semaine

Au fil de ses ouvrages, Pierre Manenti s’impose comme l’historien de la droite contemporaine. Après une biographie de Charles Pasqua et plusieurs ouvrages consacrés aux figures du gaullisme, il explore cette fois-ci l’histoire du RPR qui, dans ses combats et ses prises de pouvoir, a marqué l’histoire de France. Le RPR, c’est d’abord un homme, Jacques Chirac, qui crée un parti adapté à son ambition, avec la volonté de capter l’héritage gaulliste. Le parti parvient jusqu’au sommet du pouvoir, mais il contrôle aussi de nombreux exécutifs locaux. Le RPR est un parti de réseaux, de labeur politique, avec ses militants, ses cadres, son organisation. De l’opposition au pouvoir, il lui faut changer de dimension, jusqu’à disparaître, à l’initiative de son fondateur, en fusionnant avec son adversaire de droite, l’UDF, pour donner l’UMP.

L’ouvrage permet de revisiter l’histoire récente et, à travers lui, l’histoire de la droite et de la France. L’auteur évoque également les tourments de ce parti : la lutte entre Edouard Balladur et Jacques Chirac, les affaires et les financements occultes, les échecs politiques et les revirements. Un ouvrage essentiel pour revisiter quatre décennies de vie politique.

La Marine nationale commémore ses 400 ans. L’occasion de nombreuses publications qui permettent de découvrir son histoire et ses multiples facettes. Avec la qualité habituelle des ouvrages des éditions Pierre de Taillac en termes de mise en page, d’iconographie, de documents d’archives, l’ouvrage revient sur un sujet essentiel de la guerre maritime : les sous-marins.

L’auteur, Tanguy Pelletier Doisy, officier de Marine, aborde les différents aspects de la guerre sous-marine : la stratégie et la tactique, les évolutions techniques, les nécessités de protection des sous-marins ainsi que la vie d’équipage. Un ouvrage qui permet de prendre la pleine mesure de l’importance et du rôle des sous-marins.

Les ambassadeurs retraités prennent la plume pour raconter leurs expériences. Philippe Etienne se livre à cet exercice avec beaucoup d’intérêt pour le lecteur. Ambassadeur en Allemagne et aux États-Unis, conseiller diplomatique d’Emmanuel Macron, Philippe Etienne a été au cœur de l’action diplomatique et du pouvoir. L’ouvrage est ponctué de portraits, d’anecdotes, de réflexions sur le métier de diplomate et sur l’action qu’il a eu à mener. Pour tous ceux qui s’intéressent à l’histoire de la diplomatie, à la question européenne et aux jeux des grandes puissances, l’ouvrage apporte une immersion bienvenue et nécessaire.

Athènes a perdu la guerre du Péloponnèse, mais a gagné le combat de la postérité. Elle demeure l’image de la Grèce, son école, son archétype. Et Sparte apparaît comme son négatif : sans art, sans culture ni philosophie, tout entier dévoué à la guerre et à la brutalité. Ce tableau en noir et blanc nécessite quelques nuances et précisions et c’est ce que fait avec brio l’historien anglais Paul Cartledge. Son livre permet de s’immerger non pas tant dans Sparte que chez les Spartiates, pour comprendre le fonctionnement de la cité, son organisation, la vie de ses habitants, qu’ils soient citoyens ou hilotes. Un livre précieux pour tous les amoureux de l’histoire grecque antique.

Sable, sel, fer, cuivre, pétrole et lithium. Six matériaux indispensables à l’économie moderne, à son industrie et à la vie des hommes. Économiste et chroniqueurs dans plusieurs journaux américains, Ed Conway aborde l’histoire de ces matériaux avec pédagogie, rigueur et mise en perspective historique, ce qui permet de mieux les connaître et les comprendre. Un ouvrage qui est un voyage dans l’histoire du monde, de l’industrie, et des enjeux géopolitiques actuels.