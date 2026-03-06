Livres 6 mars

Algérie, écologie, Tanger, guerre au Maroc, Eisenhower. Aperçu des livres de la semaine.

Voici une courte analyse critique de l’échec de la candidature algérienne au groupe des BRICS et, plus largement, des fragilités structurelles qui entravent l’émergence économique du pays. L’ouvrage, que l’on devine issu d’un mémoire de Master, dépasse le seul épisode diplomatique pour interroger les fondements du modèle économique algérien. L’auteur met d’abord en lumière la dépendance persistante aux hydrocarbures, colonne vertébrale des recettes publiques, qui rend l’économie vulnérable aux chocs externes. À cette fragilité s’ajoute une dépendance massive aux importations de produits alimentaires, symptôme d’un appareil productif insuffisamment diversifié et d’un secteur agricole sous-exploité. Selon l’auteur, cette situation traduit moins un manque de ressources qu’un déficit de stratégie cohérente et de gouvernance efficace.

Car l’Algérie dispose d’atouts considérables : position géostratégique centrale en Méditerranée et au Sahel, réserves énergétiques importantes, potentiel agricole et minier, capital humain significatif. Pourtant, ces ressources demeurent en grande partie inexploitées ou mal valorisées. L’auteur insiste sur la mauvaise gouvernance, la bureaucratie paralysante et l’insuffisance des réformes structurelles comme facteurs explicatifs d’un « destin contrarié ». Sur le plan diplomatique, l’analyse se fait plus sévère. Slaoui décrit une politique étrangère jugée erratique, notamment dans les relations avec le Maroc et le Mali, qui fragilise l’ancrage régional de l’Algérie. Or, l’intégration régionale et la stabilité de l’environnement stratégique constituent des leviers essentiels pour toute ambition de puissance émergente.

Le fait que l’auteur soit marocain peut susciter des interrogations quant à la distance critique adoptée, notamment dans l’évaluation des tensions bilatérales. Cette dimension n’invalide pas l’analyse économique, souvent étayée, mais invite le lecteur à conserver un regard attentif sur certains jugements géopolitiques.

Moins une charge qu’un diagnostic, son analyse démontre que l’Algérie, riche de potentialités, reste prisonnière de vulnérabilités structurelles qu’aucune diplomatie d’affichage ne saurait masquer. Une contribution stimulante au débat sur les illusions et les réalités des puissances dites « émergentes ».

Tigrane Yégavian

À Tanger, dans cette ville pas tout à fait européenne ni tout à fait marocaine, Joseph Kessel voit passer l’histoire et le monde.

Au cœur de la ville, une foule bigarrée. Des personnes devenues personnages, des ânes et des chats, des musiques et des senteurs. Un croisement entre l’Orient et l’Europe, entre l’ici et le là-bas.

Attablé dans ce café légendaire, Joseph Kessel voit et raconte. Et avec lui, sa plume nous amène vers un ailleurs qui est à la fois passé et éternel.

Réédité dans la collection L’Imaginaire, Au Grand Socco fixe une œuvre magistrale de Kessel, même si ce n’est pas la plus connue. Le format du livre, le papier, la couverture, invite au voyage et, véritablement, à l’imaginaire. C’est un ailleurs raconté et c’est toute la puissance de la littérature.

Réédition en format poche de cette biographie magistrale d’Eisenhower. Celui qui fut à la fois chef d’orchestre de la victoire mondiale et président d’une Amérique sûre d’elle-même, puissante et combattante face à l’ennemi soviétique. Un président qui est assez mal connu en France, les études étant rares. Hélène Harter propose ici une remarquable synthèse qui, outre le président américain, permet de mieux connaître et comprendre cette période historique et la façon dont les États-Unis ont bâti leur puissance.

Peut-on parler d’écologie sereinement, avec des arguments scientifiques et sans céder au catastrophisme et aux discours apocalyptiques ? C’est ce que propose Bertrand Alliot, fin connaisseur du monde des oiseaux et ingénieur dans le domaine de l’environnement.

Aborder l’écologie, c’est d’abord distinguer la nature et l’environnement. Ensuite, comprendre la place de l’homme, qui n’est ni un parasite ni un ennemi. Enfin, abandonner les discours catastrophistes, qui ne mènent à rien et surtout pas à prendre les bonnes décisions pour lutter contre la pollution ou préserver les environnements. C’est une écologie positive et scientifique que propose ici Bertrand Alliot, seule voie pour une véritable politique écologique.

Au fil de ses livres, Rémy Porte étudie des épisodes essentiels de l’histoire de l’armée française, mais quelque peu oubliée. Ici, l’intervention au Maroc, débutée en 1907 pour sécuriser les chantiers navals de Casablanca. De fil en aiguille, l’opération militaire a duré près de 30 ans, avec l’aide de l’armée marocaine. Une intervention qui permit de pacifier le Maroc et d’affermir le pouvoir du sultan, ouvrant le chemin à sa réinstallation sur le trône marocain. Un sacrifice de nombreux soldats français qui assura la construction du Maroc moderne.