21 novembre

21 novembre 2025

Temps de lecture : 2 minutes

Photo : (c) Pixabay

Livres 21 novembre

Peuple russe, expéditions navales, cartes secrètes. Aperçu des livres de la semaine

Pierre-Alain Coffinier, Le malaise russe. Carnets d’un agent de l’étranger dans la Russie de Poutine, Le Cerf, 2025, 24 €

Consul général de France à Ekaterinbourg, Pierre-Alain Coffinier fut aux premières loges de la Russie sibérienne. Il a vu la population, le raidissement du pouvoir, les difficultés économiques, les délabrements sociaux. De ces choses vues, de ces carnets et notes provient ce gros ouvrage qui est une plongée salutaire dans la Russie au-delà de Moscou, souvent la seule connue par les Français en vacances ou en travail. Une autre Russie, mais tout aussi européenne, nous dit l’auteur. Une Russie qui a souffert de la guerre en Ukraine et surtout de l’échec de la guerre éclair. Une Russie multiple, où habitent de nombreux musulmans et des peuples variés. Une Russie Potemkine, qui tente de cacher ses difficultés et ses problèmes derrière une idéologie de façade et un virilisme qui tente de donner l’illusion de la puissance. Ces carnets sont une fenêtre ouverte sur la Russie, sur son peuple et ses habitants, sur ce qui est vécu par les populations. Un regard salutaire pour mieux comprendre ce qui se joue dans ce pays.

Bataillon d’acier. 16e bataillon de chasseurs à pied, Pierre de Taillac, 2025, 39,90 €

Fidèle à leur tradition et à leur savoir-faire, les éditions Pierre de Taillac proposent une histoire complète et approfondie du 16e BCP. Un bataillon créé à Sidi Brahim, qui a connu la guerre de Crimée et d’Algérie, et qui fut déployé dans de nombreuses OPEX depuis les années 2000. L’ouvrage est très richement illustré, de photos, de cartes, de documents, afin de donner à voir et à comprendre l’évolution du bataillon, mais aussi de l’armée française. Un travail de très grande qualité, fidèle aux ouvrages publiés par cette maison d’édition qui s’est désormais imposée comme la référence en matière d’histoire militaire.

Fortunes de mer. La Blanche Nef – Le Lusitania, Glénat, 2025, 16 €

Glénat revient avec deux nouvelles bandes dessinées consacrées aux expéditions navales. La Blanche Nef, en 1120, le Lusitania, en 1915. Deux histoires de bateaux et de marins qui ont connu les drames de la mer. La collection est toujours dirigée par Jean-Yves Delitte, qui fait profiter les lecteurs de sa connaissance de l’histoire navale et de son trait de dessin.

Les grandes cartes secrètes de l’histoire, Glénat, 2025, 39,95 €

Les amateurs de cartes et d’histoire vont apprécier cet ouvrage, publié en partenariat avec la British Library. Puisant dans le fond historique de la bibliothèque, les auteurs ont sorti des cartes secrètes qui révèlent les tensions de l’histoire. Croquis de Lawrence d’Arabie, plan des pyramides d’Égypte, carte du débarquement de Normandie, autant de documents confidentiels et sensibles qu’il a fallu cacher, modifier, détourner. Les cartes sont au service du pouvoir, au service des enjeux politiques et étatiques. C’est ce que démontre cet ouvrage brillamment illustré et mis en page.

