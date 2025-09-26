Livres 26 septembre

Comtat Venaissin, guerre du Pacifique, guerre des blindés, batailles navales, reporter de guerre. Aperçu des livres de la semaine.

Reportages de guerre

Jean-Louis Tremblais, Entre les lignes. Reportages de guerre et aventures de presse, Erick Bonnier, 29 €.

25 ans de reportages de guerre au sein de la prestigieuse rédaction du Figaro Magazine. 25 ans à parcourir l’Asie, le Proche-Orient, l’Afrique. De la Birmanie à l’Irak, de la Côte d’Ivoire à la Palestine, ce sont 25 années de guerres qui sont retracées dans cet ouvrage. Il ne s’agit pas d’une compilation des articles parus, mais bien d’une volonté d’aller Entre les lignes, c’est-à-dire de raconter ce qui n’a pas pu être dit lors de la parution des articles. Accidents, attaques, incidents, tensions avec les autorités et les populations, mais aussi moments de joie, de rencontres, de fraternité. Jean-Louis Tremblais raconte l’envers du décor du reporter de guerre, la façon de travailler, les personnes rencontrées. Chaque chapitre est accompagné d’une carte et d’une photo, réalisée par les plus grands photographes de leur génération.

Tous les reportages ont été effectués en binôme : un rédacteur et un photographe, et ce livre est aussi un hommage à ces travailleurs anonymes que sont les photographes, eux dont on voit les images sans connaître leurs noms, alors même qu’ils prennent parfois des risques très importants.

25 ans de reportages pour 25 années d’évolution du métier de journaliste, tant dans la technique que dans l’approche. Un livre qui est aussi un hommage à ceux qui prennent des risques pour nous informer.

Histoire du Sud

Comtat Venaissin, tome 1, L’affrontement des royaumes, Plein Vent, 2025, 15,90 €

Plein Vent poursuit sa collection de BD historiques, sous la houlette du maître d’œuvre Yvon Bertorello. Dans ce nouveau numéro, les auteurs nous conduisent dans l’histoire du Comtat Venaissin. Un premier tome qui aborde la fin de l’Antiquité et le début de l’époque médiévale. On y retrouve les grandes batailles qui ont façonné la région, les personnages historiques, tels Pline l’Ancien, Pétrarque et Saint Siffrein ainsi que la naissance et le déploiement des villes qui structurent le territoire, dont Carpentras, Venasque et Arles. Une histoire en BD pour découvrir l’histoire d’une région française et, à travers elle, une partie de l’histoire de France.

Histoire de la Seconde Guerre mondiale

La Guerre du Pacifique, La Seconde Guerre mondiale en couleur, Glénat, 2025, 39,95 €

Le Grand livre des chars et blindés de la Seconde Guerre mondiale, Glénat, 2025, 39,95 €

Les éditions Glénat poursuivent leur travail d’édition autour de la Seconde Guerre mondiale. On retrouve les éléments qui font l’intérêt de cette collection : une iconographie riche, des infographies et des croquis, des textes soignés.

L’ouvrage sur les chars présente l’ensemble des blindés utilisés par les différents protagonistes de la guerre. Des chars qui ont évolué durant les quatre années de conflit, ainsi que leur mode d’emploi. Les passionnés pourront ainsi compléter leurs connaissances et leur maîtrise du sujet, tout en se tenant à jour des nouvelles découvertes.

L’ouvrage sur la guerre du Pacifique est d’autant plus important qu’il aborde un espace géographique crucial de cette guerre, mais néanmoins oublié, alors même que les armées françaises y ont combattu. Preuve d’une certaine amnésie qui limite très souvent cette guerre, pourtant mondiale, au seul théâtre européen. Le lecteur pourra y retrouver, avec de très nombreuses photos en couleur, les protagonistes, les affrontements et les combats qui ont émaillé l’espace du Pacifique.

Batailles navales

Navarin, Glénat, 2025, 16 €

U-9, Glénat, 2025, 16 €

Deux nouvelles BD, toujours sous la conduite de Jean-Yves Delitte, viennent compléter la collection consacrée aux batailles navales. Navarin, en 1827, dans le cadre de la guerre d’indépendance des Grecs, et les terribles U-9 allemands qui, en 1914, ont infligé de terribles revers à la Navy.

Des dessins réalistes, des épisodes sanglants et, à travers ces batailles navales, une histoire de la marine.