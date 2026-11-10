Livres – 10 novembre

Au sommaire ce mercredi : une histoire de la Syrie débarrassée du prisme confessionnel, une dystopie française de la guerre civile, une radiographie de la manipulation chinoise, un guide de survie à l’ère de la post-vérité et une traversée des révolutions du combat naval, des voiles aux drones.

Matthieu Rey, Histoire de la Syrie, Actes Sud, 143 pages, 18 €

La Syrie au-delà du prisme confessionnel

Il fallait sans doute un historien qui connaisse à la fois les archives et le terrain pour proposer une histoire de la Syrie qui ne soit ni un précis de géopolitique ni une chronique de la tragédie récente. Agrégé, arabisant, longtemps installé à Damas puis à Beyrouth à l’Institut français du Proche-Orient, Matthieu Rey signe avec cette Histoire de la Syrie une synthèse remarquablement aboutie. Partant des dernières décennies du XVIIIᵉ siècle, moment décisif où se recomposent les équilibres de l’espace syrien ottoman, l’auteur suit sur plus de deux siècles la lente fabrication d’une communauté politique : les réformes ottomanes et leurs désordres, le mandat français, l’indépendance de 1946, l’âge parlementaire, l’épisode d’union avec l’Égypte… puis la confiscation baasiste et la longue nuit des Assad, jusqu’à la révolution de 2011 et ses suites. Le récit, dense et maîtrisé, ne sacrifie jamais la clarté à l’érudition et à un habile arbitrage des sources académiques.

Sans pour autant la nier, Matthieu Rey refuse de faire de la variable confessionnelle la clé unique ou même principale de l’histoire syrienne. Contre une lecture qui réduit le pays à une mosaïque de communautés condamnées à s’affronter (sunnites, alaouites, druzes, chrétiens, Kurdes), il restitue l’épaisseur des dynamiques sociales, spatiales et statutaires : le rôle des notables urbains, les rapports entre villes, campagnes et mondes nomades, les grandes migrations internes, des montagnes vers les plaines et des campagnes vers les villes, la construction de l’État et de son territoire. Cette approche éclaire de façon particulièrement convaincante la nature du régime Assad. Rey montre que celui-ci ne peut être réduit à un « pouvoir alaouite » : c’est un système fondé sur le monopole de la violence, la capture des ressources et la neutralisation de toute expression politique autonome. Elle permet aussi de comprendre 2011 non comme une simple explosion de haines ancestrales, mais comme l’aboutissement d’une crise profonde du rapport entre une société et un État qui s’était approprié le pays.

Tigrane Yégavian

Mathieu Rey, Histoire de la Syrie, Actes Sud, 18€

Céline Cléber, Le pays d’après, éditions du Toucan/L’Artilleur, 2026, 17,90 €

Dans Le pays d’après, Céline Cléber présente une dystopie singulière de la France de demain. Ce roman d’anticipation brosse le portrait d’une France dévastée par le communautarisme, dont le pouvoir démagogique est passé au service de l’entrisme islamique.

Cet ouvrage a le mérite de proposer un scénario alarmiste mais en le construisant à partir de notre actualité. Faisant écho en cela à son premier volume, Douce France, paru en 2025, Céline Cléber dénonce l’opportunisme et l’incompétence de la classe dirigeante, l’emprise de l’islamo-gauchisme dans le secteur universitaire… Le scénario cinématographique, combiné au style très simple de l’auteur, donne une curieuse saveur de réalisme.

Cependant, il faut admettre que Le pays d’après n’est pas un banal tableau de la décadence du pays. En effet, l’auteur explore de multiples possibilités dans la guerre civile. Ainsi, elle développe l’idée d’une force de résistance armée qui combattrait les terroristes, mais elle s’attarde également sur le rôle des musulmans non radicaux ou encore sur l’influence de l’Église dans la reconstruction des institutions. L’État s’effiloche mais Céline Cléber, pseudonyme d’un haut-fonctionnaire, ne brosse pas une peinture totalement pessimiste.

Dans un contexte où la France apparaît de plus en plus livrée à elle-même, ce livre donne quelques pistes, comme le déclenchement de l’article 16 de la Constitution ou la formation d’un gouvernement provisoire, pour résoudre la guerre civile qui vient.

Ambroise Chevillé

Céline Cléber, Le pays d’après, Toucan Noir/L’Artilleur, 17,90€

Valérie Niquet, Quand la Chine manipule le monde, Paris, Tallandier, 2026, 21,90 €

Spécialiste reconnue de l’Asie à la Fondation pour la recherche stratégique, Valérie Niquet livre une radiographie sans complaisance de l’influence chinoise. Son point de départ est historique : l’Empire du Milieu, passé maître dans l’art de la dissimulation, a longtemps préféré l’influence et la manipulation à l’usage de la force. Le numérique, les réseaux sociaux, les jeux vidéo et l’intelligence artificielle démultiplient aujourd’hui cette arme stratégique. L’auteur passe en revue la panoplie de Pékin : interdépendances commerciales, financement d’infrastructures, présence accrue dans les institutions internationales, prétention au leadership du « Sud global ». Face à un Donald Trump perturbateur, la Chine se pose en puissance stabilisatrice, un récit d’autant plus nécessaire que sa croissance ralentit. Mais l’intérêt majeur de l’ouvrage tient à sa thèse, qui prend à rebours une idée largement partagée : la République populaire de Chine (RPC) ne serait pas en passe de remodeler l’ordre international. La Chine compte « de nombreux partenaires minutieusement hiérarchisés, mais peu d’amis ». Ses relations restent transactionnelles, réversibles, souvent dictées par l’absence d’alternative. Dans les démocraties, ses stratégies se heurtent à des sociétés ouvertes et produisent des effets contre-productifs ; au Sud, les partenaires font « monter les enchères », comme l’illustrent les îles Salomon. Sous Xi Jinping, coercition économique et diplomatie de confrontation ont fait de Pékin un perturbateur plus qu’un pôle d’attraction. D’où le paradoxe central : jamais la Chine n’a disposé d’autant de moyens, mais l’accumulation de puissance ne se traduit pas en leadership. Car, souligne l’auteur, « la manipulation n’est pas l’influence » : elle oriente un comportement, n’engendre ni loyauté ni confiance, et nourrit méfiance et résistance. De sorte que le vrai risque, conclut-elle, n’est pas de sous-estimer Pékin mais de le surestimer, jusqu’à intérioriser l’idée de son irrésistible ascension.

Tigrane Yégavian

Valérie Niquet, Quand la Chine manipule le monde. L’influence chinoise et ses limites, Tallandier, 21,90€

Vincent Roux, Fake. Guide de survie au temps de la post-vérité, Cerf

Le faux n’a pas attendu Internet. Vincent Roux le rappelle dans un chapitre consacré aux images que le régime nazi interdisait de diffuser, celles d’un Führer qui tremblait. Ce qui change aujourd’hui tient à l’échelle et à la vitesse. Le livre suit un plan en trois temps. La première partie examine les usages actuels de la fausse nouvelle : Donald Trump et ses « fake news media », le cas Emmanuel Macron, l’appât du gain qui fait vivre des usines à clics, la désinformation devenue une arme géopolitique. L’auteur refuse de ranger le mensonge d’un seul côté de l’échiquier et pose la question sans détour : droite tricheuse, gauche vertueuse ? La deuxième partie regarde vers l’avenir et ne rassure guère. Avec les deepfakes et l’intelligence artificielle générative, la fabrique du faux s’industrialise. Une fausse image peut provoquer une panique à Wall Street, une fausse célébrité accumuler des abonnés, une ruse de guerre se fabriquer en quelques minutes. ChatGPT y a droit à son chapitre, de même que les religions confrontées à des textes et à des prêches inventés par les machines. La troisième partie cherche les responsables et les trouve d’abord en nous-mêmes. Vincent Roux reprend l’idée d’apocalypse cognitive chère à Gérald Bronner, décrit l’effet calculette qui rend l’esprit paresseux, l’empire de l’émotion et du « like », la polarisation qui enferme chacun dans ses certitudes. Le dernier chapitre, « Et si le pire n’allait pas venir ? », laisse pourtant une porte ouverte, celle d’un lecteur qui reprendrait le goût de vérifier par lui-même.

Vincent Roux, Fake. Guide de survie au temps de la post-vérité, Cerf, 21,90€

Hugo Dufrane, Guerre en mer. Des voiles aux drones, les révolutions du combat naval, FYP éditions, 23,90 €

Le 6 septembre 2010, un garçon de 16 ans venu des Côtes-d’Armor franchit les grilles du Centre d’instruction naval de Brest pour entrer à l’École des mousses. Seize ans plus tard, Hugo Dufrane est officier marinier supérieur, titulaire du brevet supérieur Opérations, ancien chef de quart dans un CROSS et spécialiste de guerre électronique au Centre d’expertise des programmes navals. Il profite des 400 ans de l’édit de Saint-Germain, acte de naissance de la marine moderne, pour faire ce que les anciens font avec les jeunes à bord : transmettre. Le livre part d’un constat simple : les Français aiment leur marine, se souviennent du Clemenceau ou de la Jeanne d’Arc, mais ne comprennent pas le combat naval, alors que chacun saisit l’utilité d’un char ou d’un avion de chasse. Hugo Dufrane reprend donc tout depuis la marine à voile et la querelle de la Jeune École. La maîtrise du spectre électromagnétique occupe un chapitre entier : radars, liaisons de données tactiques, missiles qui frappent au-delà de l’horizon, brouillage. Le monde sous-marin vient ensuite, avec la dissuasion, les mines, les câbles dont le sabotage peut couper un pays du monde, et jusqu’aux narco-sous-marins. La dernière partie traite des drones, de l’intelligence artificielle et du quantique, là où le faible peut coûter très cher au fort. Une trentaine de schémas originaux et un glossaire rendent l’ensemble accessible.

Hugo Dufrane, Guerre en mer. Des voiles aux drones : les révolutions du combat naval, FYP, 23,90€