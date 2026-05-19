Lu à l’étranger : le futur de la puissance

Joseph Nye fut professeur à Harvard et ancien haut fonctionnaire américain.

The Future of Power (2011) est la synthèse la plus aboutie de sa pensée sur la puissance internationale.

Sept chapitres, un cadre analytique cohérent — et un défi que l’Europe n’a pas encore relevé.

Joseph S. Nye Jr., The Future of Power, PublicAffairs, New York, 2011, 320 p.

Présentation de l’ouvrage

Joseph Nye (1937-2025) fut professeur à Harvard et ancien haut fonctionnaire américain (Département d’État, Pentagone, National Intelligence Council). The Future of Power, publié en 2011 chez PublicAffairs, est la synthèse la plus aboutie de sa pensée sur la puissance internationale. L’ouvrage se déploie en sept chapitres couvrant la définition de la puissance, la puissance militaire, la puissance économique, le soft power, le cyberespace, l’équilibre des puissances au XXIe siècle, et les stratégies de smart power.

I. Redéfinir la puissance

Nye part d’un constat : la puissance est universellement invoquée mais rarement définie avec rigueur. Il la définit comme « la capacité d’affecter les autres pour obtenir les résultats que l’on souhaite », par trois voies : la coercition (bâtons), les paiements (carottes), et l’attraction/persuasion (soft power). Il distingue trois visages du pouvoir. Le premier est la contrainte directe — forcer quelqu’un à faire ce qu’il ne veut pas faire. Le deuxième est la maîtrise de l’agenda — structurer les choix disponibles sans que la cible en soit nécessairement consciente. Le troisième, le plus profond, est la formation des préférences — amener l’autre à vouloir spontanément ce que vous voulez. Le soft power opère principalement à ce troisième niveau.

Cette tripartition est décisive : elle explique pourquoi les analyses de puissance fondées sur les seules ressources militaires et économiques (le PIB, le nombre de têtes nucléaires) sont insuffisantes. La puissance dans les ressources ne se traduit pas mécaniquement en puissance sur les comportements. Le contexte, le domaine et la cible déterminent quelle ressource est efficace. Une grande armée de chars gagne dans un désert, pas dans un marais — et certainement pas sur Internet.

II. La puissance militaire : toujours nécessaire, jamais suffisante

Nye réfute deux thèses symétriquement erronées : celle des réalistes qui réduisent la puissance à la force militaire, et celle des pacifistes qui proclament l’obsolescence de la guerre. La force militaire demeure fondamentale au XXIe siècle, mais pour des raisons qui ont évolué. Elle ne sert plus seulement à gagner des batailles : elle structure les attentes et les calculs politiques de tous les acteurs.

« La puissance militaire fournit le cadre — avec les normes, les institutions et les relations — qui aide à fournir un degré minimal d’ordre. Métaphoriquement, elle est à l’ordre ce que l’oxygène est à la respiration : peu remarquée jusqu’à ce qu’elle commence à manquer. »

Mais la forme des conflits a changé. Les guerres interétatiques classiques cèdent la place à des guerres hybrides, des insurrections, des affrontements impliquant des acteurs non étatiques. Dans ces contextes, la supériorité militaire pure est souvent insuffisante, comme les États-Unis l’ont découvert en Irak et en Afghanistan. La force doit être accompagnée d’instruments de soft power pour gagner les cœurs et les esprits. La puissance militaire peut elle-même générer du soft power : l’aide humanitaire de la marine américaine en Indonésie après le tsunami de 2004 a significativement amélioré l’image des États-Unis dans ce pays.

III. La puissance économique et ses limites

La puissance économique peut produire à la fois du hard power (sanctions, restrictions d’accès aux marchés) et du soft power (attraction par le succès du modèle). Nye réfute l’idée, popularisée après la Guerre froide, que la géoéconomie aurait remplacé la géopolitique. Les marchés reposent sur des cadres politiques, eux-mêmes soutenus en dernier ressort par la force. La « liberté du commerce » au XIXe siècle reposait sur la suprématie navale britannique.

L’interdépendance économique ne garantit pas la paix : la Grande-Bretagne et l’Allemagne étaient leurs premiers partenaires commerciaux respectifs en 1914. En revanche, elle crée des coûts à la guerre qui peuvent peser dans les calculs stratégiques. La Chine illustre la double nature de la puissance économique : sa croissance attire les investisseurs et fascine les pays en développement (soft power), mais son usage des sanctions et de l’accès au marché comme instrument de pression constitue un hard power économique redoutable.

IV. Le soft power : attraction, légitimité, crédibilité

Le soft power repose sur trois sources : la culture (là où elle est attractive), les valeurs politiques (quand elles sont respectées) et les politiques étrangères (quand elles sont perçues comme légitimes). Les conditions entre parenthèses sont essentielles. Ce sont elles qui déterminent si les ressources potentielles se traduisent en attraction réelle.

Nye réfute explicitement la confusion entre soft power et culture ou image : « Manger chez McDonald’s ou porter un tee-shirt Michael Jackson n’est pas automatiquement un indicateur de soft power. » Ce qui compte, c’est la crédibilité. Lorsque les gouvernements sont perçus comme manipulateurs, leur crédibilité est détruite et leur soft power s’effondre. « La meilleure propagande n’est pas de la propagande. » C’est pourquoi le soft power est en grande partie généré par la société civile — Hollywood, Harvard, les fondations philanthropiques — et non par les gouvernements. Un régime autoritaire ne peut pas fabriquer du soft power par décret : il peut investir des milliards dans des Instituts Confucius et des Jeux olympiques, mais

« Les efforts de la Chine ont été entravés par sa censure politique intérieure. Il n’existe pas d’audience internationale pour la propagande fragile. »

V. Le cyberespace : un nouveau domaine de puissance

Le cyberespace constitue l’une des contributions les plus originales du livre. Nye y voit un domaine de puissance à part entière, comparable à la mer, aux airs et à l’espace. Il se caractérise par trois traits distinctifs : il est entièrement artificiel et d’invention récente ; il évolue très rapidement ; il présente de faibles barrières à l’entrée qui favorisent la diffusion du pouvoir vers des acteurs non étatiques.

La révolution de l’information a réduit de façon spectaculaire le coût de la communication et de l’action à distance. En 1970, seuls les États et les grandes entreprises pouvaient communiquer simultanément avec le monde entier ; aujourd’hui, n’importe qui peut le faire gratuitement. Cette démocratisation de l’accès génère une diffusion du pouvoir sans précédent — vers les ONG, les médias, les entreprises, mais aussi vers les groupes terroristes et les hackers. Le cyberespace crée de nouvelles formes d’asymétrie : une organisation de quelques personnes peut paralyser des infrastructures critiques d’un État. Nye souligne que nous en sommes, en matière de cyberstratégie, « là où en étaient les stratèges nucléaires vers 1950 » — conscients d’un changement fondamental mais sans doctrine établie.

VI. Transition et diffusion : les deux visages du changement

Nye distingue deux dynamiques qui remodèlent la puissance mondiale. La transition de puissance — le transfert de la prédominance d’un État à un autre — est un processus historique connu. La montée de la Chine s’inscrit dans ce schéma, mais Nye invite à la nuance : les projections fondées sur le seul PIB sont « trop unidimensionnelles » et ignorent la puissance militaire, le soft power, et les désavantages géopolitiques de Pékin dans l’équilibre asiatique.

La diffusion du pouvoir — son transfert des gouvernements vers des acteurs non étatiques — est en revanche un phénomène inédit, potentiellement plus déstabilisateur que la transition. C’est là que réside, selon Nye, la menace principale pour la puissance américaine : non pas la Chine, mais « de nouveaux acteurs violents, barbares et non étatiques ». Le déclin américain est relatif, non absolu. Les États-Unis maintiennent des avantages structurels considérables — leur culture d’ouverture et d’innovation, leur capacité à attirer les talents du monde entier, leurs alliances — que nulle autre puissance ne possède à ce degré.

VII. Le smart power : la synthèse stratégique

La conclusion pratique du livre est la doctrine du smart power : la capacité à combiner intelligemment hard et soft power en stratégies efficaces. Nye en définit cinq conditions : clarifier les objectifs prioritaires ; inventorier les ressources disponibles selon les contextes ; analyser les préférences et positions des cibles ; choisir les formes de comportement de puissance les plus adaptées ; évaluer honnêtement les probabilités de succès.

L’exemple de la Norvège illustre que le smart power n’est pas réservé aux grandes puissances : avec 5 millions d’habitants, elle a construit une influence internationale réelle grâce à des politiques de paix et d’aide au développement perçues comme légitimes. À l’inverse, l’aventure irakienne illustre l’échec d’une stratégie de hard power sans vision de smart power : « Rumsfeld a oublié la première règle de la publicité : si vous avez un mauvais produit, même la meilleure publicité ne le vendra pas. » Pour les États-Unis, la stratégie de smart power au XXIe siècle passe par le maintien des alliances, la construction de réseaux, et la reconnaissance que « la puissance avec les autres est aussi importante que la puissance sur les autres ».

Portée et limites de l’ouvrage

The Future of Power reste l’un des ouvrages de référence de la pensée stratégique contemporaine. Sa force est de proposer un cadre analytique cohérent qui intègre les dimensions militaires, économiques, culturelles et cyber de la puissance sans les hiérarchiser a priori. Sa limite principale est son américanocentrisme : si Nye analyse la Chine, la Russie ou l’Europe, c’est toujours depuis la perspective de la stratégie américaine.

Lu depuis l’Europe, l’ouvrage pose une question que Nye formule mais ne résout pas : comment de petites et moyennes puissances peuvent-elles développer des stratégies de smart power crédibles dans un monde où la diffusion du pouvoir profite autant aux acteurs non étatiques violents qu’aux acteurs coopératifs ? C’est peut-être la question stratégique centrale du XXIe siècle.