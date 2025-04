Lyon 2 : blocage islamiste à l’université

Un groupe islamiste a mené à l’université Lyon 2 un blocage pour imposer son idéologie, s’en prenant à Fabrice Balanche pour avoir dénoncé cet entrisme. Une dérive dangereuse de l’université, qui reste passive face à de tels événements.

Notre ami et collègue Fabrice Balanche a été attaqué par un groupe islamiste alors qu’il faisait cours à l’université. Ceux-ci ont fait intrusion dans l’amphithéâtre, interrompant son cours et l’obligeant à quitter les lieux. Une action d’intimidation contre le géographe qui est l’un des meilleurs connaisseurs de la Syrie contemporaine et qui étudie depuis plusieurs années la montée de l’islamisme en Syrie et dans le monde arabe.

Sans surprise, hélas, l’université n’a guère réagit. Face à l’entrisme islamiste dans ses locaux, la direction laisse faire. Comme souvent à l’université publique. Une collusion avec l’islamo-gauchisme qui devient de plus en plus préoccupante. Les professeurs sont les cibles privilégiées des islamistes, qui essayent de les faire taire par des menaces et des intimidations.

Lire l’entretien de Fabrice Balanche dans Le Point pour comprendre le déroulé des actions.

L’ensemble de la rédaction de Conflits apporte son plus total soutien à Fabrice Balanche et espère que l’université va prendre conscience de la gravité des faits et prendre les mesures nécessaires pour lutter contre cet entrisme.

Fabrice Balanche est lauréat du prix Conflits 2024