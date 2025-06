Guerre dans le Grand Nord

Avec l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN, la dynamique militaro-stratégique vis-à-vis de la Russie dans la région du Grand Nord se transforme en profondeur.

Entretien avec Jakob Gustafsson, analyste en politique de sécurité à l’Institut suédois de recherche pour la défense (FOI).

En ce qui concerne la coopération militaire nordique, la Suède travaille depuis de nombreuses années déjà à intégrer ses forces armées à celles de la Finlande. Pouvez-vous expliquer l’importance de cette démarche pour la capacité de défense de la Suède à l’avenir, notamment face à la menace que représente la Russie ?

Oui, c’est toujours très important. Mais désormais cela se fait dans un nouveau cadre de l’OTAN, où la Suède et la Finlande ont déjà beaucoup progressé. On peut en principe poursuivre comme auparavant, mais à l’intérieur des structures de l’OTAN – puisque l’Alliance formalise et renforce la coopération qui est déjà en cours.

Parallèlement, je pense que les deux pays ont eu beaucoup d’autres dossiers à gérer au cours des deux dernières années depuis leur adhésion à l’OTAN. Comme la Suède et la Finlande disposent de ressources diplomatiques et militaires limitées, elles doivent continuer de donner la priorité à la coopération finno-suédoise – et peut-être même, dans une plus large mesure, à la coopération finno-suédo-norvégienne et nordique dans son ensemble. Cela se traduit désormais par des exercices concrets, une planification commune et une collaboration pratique, mais avec une empreinte de l’OTAN plus marquée qu’auparavant.

La Suède et la Finlande coopèrent depuis longtemps pour intégrer leurs forces armées. La Norvège arrive assez tard dans le processus ; comment les forces armées norvégiennes peuvent-elles au mieux se raccrocher à la coopération de défense suédo-finlandaise ?

S’agissant des forces terrestres, la Suède jouera le rôle de nation-cadre pour la force terrestre avancée de l’OTAN (Forward Land Forces – FLF) en Finlande ; il est donc assez naturel que des forces norvégiennes participent également à cette coopération. Cela dit, il faut avoir une vision nuancée du degré réel d’intégration déjà atteint. La Suède et la Finlande entretiennent une coopération militaire extrêmement étroite, mais on est encore loin de forces terrestres entièrement intégrées.

La participation norvégienne à la FLF en Finlande peut constituer un bon cadre pour développer davantage la coopération finno-norvégienne-suédoise. Dans ce cadre est également créé un nouveau commandement terrestre de composante multi-corps de l’OTAN ‘\– Commandement de composante terrestre multi-corps (MCLCC) – en Finlande, placé sous un commandement supérieur à Norfolk. Des officiers norvégiens y seront également affectés.

Dans le même temps, il semble que la force avancée en Finlande ne sera pas conçue comme celles, par exemple, des pays baltes. L’orientation semble être une structure plus légère et plus flexible – ce qui peut mieux convenir à la Norvège – puisqu’il s’agit avant tout de pouvoir renforcer rapidement la présence si nécessaire plutôt que d’assurer une présence tournante ou permanente sur la durée, à l’exception du personnel d’état-major.

On peut en outre s’interroger sur le rôle que pourrait jouer la brigade du Finnmark, que la Norvège est en train de constituer, pour renforcer la Finlande en cas de besoin – ou du moins certaines de ses composantes. Cela relève d’un horizon plus lointain, mais il est néanmoins important d’y réfléchir dès à présent.

La Norvège se concentre fortement sur la partie méridionale du pays, où réside la majeure partie de la population, tandis que le nord de la Fennoscandie est peu peuplé. Parallèlement, la Norvège partage une frontière avec la Russie qu’il faut défendre et, contrairement à la Suède, elle ne dispose pas d’une infrastructure aussi performante à travers la Laponie pour pouvoir porter rapidement secours à la Finlande.

Dans le pire scénario imaginable où la Russie attaquerait la Finlande et où Helsinki demanderait l’aide suédo-norvégienne – dans quelle mesure est-il facile, du point de vue norvégo-suédois, d’envoyer de l’aide ?

Cela dépend de la forme que prendrait une telle attaque. Si elle vise le nord de la Finlande, votre remarque est pertinente. Il pourrait y avoir de bonnes raisons pour la Norvège de conserver ses propres unités sur son territoire national, mais cela pourrait aussi immobiliser des ressources russes et renforcer la défense globale du Haut-Nord. Dans le même temps, la Norvège doit mettre sur pied une troisième brigade dans les années à venir, même si celle-ci ne disposera sans doute pas d’une grande capacité hivernale.

Il est sans aucun doute plus facile pour la Suède de renforcer le nord de la Finlande à bref délai que pour la Norvège. Si l’on considère l’infrastructure et le réseau routier, la situation est plus difficile pour la Norvège. Mais c’est aussi un aspect sur lequel on travaille actuellement tant au niveau de l’UE que de l’OTAN. Je soupçonne toutefois que la Suède comme la Finlande souhaitent que la Norvège contribue à la FLF.

Dans ce contexte, l’ensemble du concept de la FLF repose à la fois sur une logique politique et une logique militaire. D’un point de vue politique, on peut souhaiter impliquer une grande partie de l’Alliance afin de montrer que la défense de la Finlande concerne l’ensemble de l’OTAN. La logique militaire voudrait peut-être, au contraire, que moins de pays participent – principalement ceux censés fournir des renforts significatifs à la région nordique en cas de crise ou de guerre.

Je pense malgré tout qu’il serait à la fois politiquement et militairement logique que la Norvège participe, mais il reste à voir ce que cela donnera concrètement. La question est simplement de savoir avec quelles unités – et comment équilibrer cela avec l’engagement qu’elle assume déjà dans la présence avancée en Lituanie.

Vue de Finlande, il s’agira toujours de défendre en priorité le sud du pays face à Saint-Pétersbourg. Le nord ne compte qu’un nombre relativement réduit de soldats finlandais. Pour la Norvège, la défense du Nord-Norvège et en particulier du Finnmark est primordiale.

Dans cette optique, la Suède est, du point de vue géographique, le pays le mieux placé pour aider la Norvège en cas d’attaque russe. Ce sujet est-il débattu, et existe-t-il une infrastructure suffisante pour que la Suède puisse soutenir la Norvège dans le Finnmark ?

Le débat public en Suède a surtout tourné autour de la capacité à renforcer la défense de la Finlande. C’est la priorité la plus évidente depuis qu’il a été décidé que la Suède assumerait la responsabilité principale de la présence FLF en Finlande. Cela peut également tenir – ce qui est assez intéressant – au fait que la Norvège est en principe le seul pays du flanc oriental de l’OTAN face à la Russie qui ne bénéficie d’aucune présence avancée de l’OTAN en temps de paix.

En tout cas, je n’ai pas vu énormément d’articles ou de discussions sur la capacité éventuelle de la Suède à contribuer spécifiquement à la défense du Finnmark – on parle plutôt de la manière dont la Suède, la Norvège et la Finlande peuvent ensemble défendre le Haut-Nord dans son ensemble, dans une perspective stratégique plus large.

Jusqu’à présent, la stratégie de la Norvège face à une éventuelle attaque russe consistait, en pratique, à se retirer du Finnmark et du nord de la Norvège. Ce que l’on appelle une « opération de défense en profondeur » – qui, en réalité, signifie abandonner le Finnmark en situation de crise. L’idée est de déplacer la défense principale plus au sud, vers le Troms et le Nordland, afin de préserver la capacité de combat et d’attendre des renforts américains et britanniques qui arriveraient par des ports du centre de la Norvège.

Mais avec l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN, il existe peut-être désormais une possibilité de déplacer la défense plus au nord, si l’on parvient à coordonner cela entre la Norvège, la Finlande et la Suède ?

Oui, et je trouve que c’est une évolution très intéressante – tant pour la Norvège que dans le contexte nordique plus large. Le fait que la Suède, la Finlande et la Norvège soient désormais ensemble dans l’Alliance pourrait permettre de relever les ambitions, y compris en ce qui concerne la défense du Finnmark.

Mais j’y vois aussi, en grande partie, l’effet des ambitions accrues propres à l’OTAN. On parle beaucoup de « défendre chaque centimètre » du territoire de l’OTAN et l’on s’oriente de plus en plus vers l’idée de rencontrer et d’arrêter toute attaque à la frontière. Auparavant, par exemple pour les pays baltes, il existait une pensée plus défensive – proche de la tradition norvégienne – consistant à ralentir et retarder l’ennemi en attendant des renforts plus en arrière.

À présent, on exige un niveau de préparation quotidien plus élevé. Et l’on affiche plus clairement l’ambition de ne pas dépendre autant de renforts arrivant après le début d’une attaque. L’objectif est plutôt de disposer d’une capacité de renseignement suffisante pour renforcer à l’avance – de préférence pour dissuader une attaque, sinon pour la repousser aussi près que possible de la frontière.

La nouvelle ambition influence la conception traditionnelle dans tous les pays nordiques – une conception déjà soumise à de grands changements depuis l’invasion russe de 2022. Cela concerne surtout la manière dont il faut, en temps de paix, se préparer à un niveau d’ambition plus élevé et ce que cela signifie pour l’équilibre délicat entre dissuasion et apaisement vis-à-vis de la Russie.

Dans ce cas, la Suède, qui se trouve géographiquement au centre, doit disposer d’une infrastructure permettant de déplacer troupes et matériel vers le Finnmark via le nord de la Finlande. Y travaille-t-on ?

La réponse courte est que l’infrastructure militaire et la capacité de transport ne sont pas mon domaine ; mais, quoi qu’il en soit, il faut du temps pour mettre cela en place. Des travaux sont toutefois en cours, tant à l’OTAN qu’au sein de l’UE, pour développer et améliorer les conditions de la mobilité militaire, notamment par la création de ce que l’on appelle des « corridors de transport stratégiques ». L’un d’eux doit traverser la Norvège et la Suède jusqu’à la Finlande. Il existe aussi des corridors passant par l’Europe centrale et plus au sud. C’est clairement un domaine sur lequel il faut continuer de travailler.

Selon vous, dans quelle mesure la Suède, la Finlande et la Norvège gagnent-elles en puissance de frappe maintenant qu’elles font front commun ? Y a-t-il une différence énorme avant et après l’adhésion à l’OTAN ? Comment cela apparaît-il du point de vue suédois ?

Je pense que la réponse est à la fois oui et non. On peut dire que la coopération entre la Suède, la Finlande et la Norvège avait déjà beaucoup progressé – autant que possible sans garanties communes de sécurité ou de défense. En ce sens, ce n’est peut-être pas un changement dramatique ; ce qui se passe maintenant est la continuation logique de ce qui avait déjà été amorcé.

Mais en même temps, la différence est aussi considérable. Lorsque l’on sait qu’une attaque contre l’un est une attaque contre tous, on peut planifier et se préparer à un tout autre niveau. Cela change fondamentalement les conditions.

Si vous deviez choisir un domaine en provenance de Norvège – qu’est-ce que la Suède souhaiterait le plus pour renforcer la coopération ?

Je trouve en fait que la Norvège montre déjà très clairement qu’elle priorise la coopération de défense nordique. Lorsque je suis le débat norvégien, j’ai le sentiment que, notamment, les plus hauts responsables militaires – comme le chef de la défense – insistent fortement sur la nécessité de cette coopération nordique. Ils apparaissent comme certains des plus fervents promoteurs dans toute la région.

De mon point de vue, les signaux en provenance de Norvège sont donc très positifs. J’ignore s’il existe une capacité ou une ressource spécifique à pointer, mais je considère que l’évolution générale va dans la bonne direction, ce qui est réjouissant.’

Et à une époque où l’engagement américain en Europe semble plus imprévisible, il est clair que cela contribue également à resserrer encore davantage la coopération de défense nordique. Il existe toujours un risque qu’un États-Unis plus imprévisible déclenche aussi une concurrence intra-nordique pour attirer l’attention américaine, mais la tendance jusqu’à présent pointe vers une coopération sans cesse plus étroite.

Qu’en est-il du partage de capacités entre les forces aériennes nordiques – telles que les avions AWACS (par exemple le Saab 340 AEW&C suédois) ou les avions-ravitailleurs militaires (par exemple l’Airbus A330 Multi Role Tanker Transport) ?

Il s’agit de systèmes qu’il n’est pas nécessaire d’acheter en plus grand nombre ; on pourrait investir ensemble. Les pays nordiques en sont-ils déjà là, ou les considérations nationales et les intérêts propres demeurent-ils un obstacle ?

Je pense que ce sera un test intéressant lorsque les nouveaux objectifs de capacités de l’OTAN seront publiés. La question est de savoir comment, dans un cadre nordique – mais peut-être aussi dans un contexte nord-européen plus large – on pourra coopérer pour atteindre ces objectifs, trouver des synergies et se soutenir mutuellement lorsque c’est possible.

Si l’on regarde le Danemark, qui prévoit désormais d’acquérir différents types de défense aérienne, il se tourne clairement vers le système NASAMS norvégien. Il existe donc sans aucun doute de nombreux domaines de coopération ; rien que la semaine dernière, on a annoncé que la Norvège, la Finlande, la Suède et trois autres pays procèdent à un achat commun de véhicules de combat CV90 – encore un exemple.

Et logiquement – selon la manière dont seront concrétisés les nouveaux objectifs de capacités de l’OTAN – il est naturel de penser que le secteur aérien sera un moteur de cette dynamique. C’est là que l’intégration est déjà la plus avancée par rapport aux forces terrestres. Je crois donc fermement que nous verrons une coopération plus étroite précisément entre les forces aériennes. Des travaux sont déjà en cours pour permettre l’usage mutuel des bases aériennes de différentes manières, ce qui est un moyen très efficace de réaliser des économies d’échelle et d’établir des structures de commandement communes dans un cadre OTAN.

Mon idée idéaliste – inspirée de l’Union de Kalmar – serait qu’il serait géopolitiquement pertinent d’établir une flotte pan-nordique permanente dans l’Atlantique Nord et l’Arctique. Le but ne serait pas seulement de montrer à la Russie que nous sommes présents, mais aussi d’envoyer un signal à Trump et aux Américains indiquant que nous prenons la sécurité dans l’Arctique au sérieux et que nous entendons défendre nos propres intérêts. Le Groenland, l’Islande et le Svalbard sont en effet des zones potentiellement menacées.

Si cela devait se concrétiser, la Norvège et le Danemark, qui ont les intérêts les plus importants dans les régions septentrionales, devraient naturellement fournir l’essentiel du matériel militaire. Mais la Suède pourrait-elle contribuer symboliquement ? Qu’en pensez-vous ?

Si la proposition paraît idéaliste, je répondrai peut-être de façon un peu cynique. Lorsqu’on entend parler d’une flotte nordique pour l’Atlantique Nord, cela semble probablement, en Suède et en Finlande, une perspective assez norvégienne.

Votre esquisse précise que la Norvège et le Danemark assument la responsabilité principale, tandis que la Suède et la Finlande participent à un niveau symbolique. Se pose alors la question habituelle : quel sera le signal politique et quel sera l’effet militaire concret ? Pour la Suède, l’idée est problématique pour deux raisons.

Pour la première, l’attention de la marine suédoise s’est traditionnellement portée sur la mer Baltique.

Certes, la Suède prévoit d’acquérir des navires plus grands capables d’opérer plus loin, mais il existe des limites pratiques. Deuxièmement, dans les années à venir, la Suède écoutera attentivement les priorités de l’OTAN – quelles capacités sont nécessaires et où les investissements doivent être réalisés – afin d’être un allié fiable, ce qui peut rendre plus difficiles à concrétiser des initiatives purement nordiques en dehors de l’OTAN.

Lorsqu’il s’agit de montrer aux États-Unis que nous assumons la responsabilité de notre sécurité, cela comporte en outre un risque inverse. Nous voulons renforcer la composante européenne de l’OTAN, sans pour autant donner à Trump un prétexte pour dire : « Ils se débrouillent seuls, nous pouvons nous retirer. » Le défi est donc d’assumer davantage de responsabilités sans affaiblir inutilement l’engagement américain, dans la mesure où il peut être influencé.

Globalement, il est difficile de savoir ce que Trump veut réellement faire du Groenland ; signaux et faits se mêlent, et il est difficile à interpréter.