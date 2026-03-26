Gibraltar : vers la fin d’une frontière ?

L’accord signé en février 2026 entre l’UE et le Royaume-Uni supprime la frontière terrestre entre Gibraltar et l’Espagne, intégrant ce territoire de 6,7 km² à un espace de mobilité lié à Schengen — une réponse pragmatique à cinq ans de négociations post-Brexit.

Le traité repose sur un modèle hybride inédit : Madrid exerce une « souveraineté fonctionnelle » via des agents espagnols déployés à l’aéroport et au port, sans remise en cause formelle de la souveraineté juridique britannique héritée du traité d’Utrecht de 1713.

L’accord reste fragile : un changement politique en Espagne, des divergences réglementaires entre Londres et Bruxelles ou des tensions liées à la présence militaire britannique pourraient compromettre une ratification prévue jusqu’en 2027.

L’annonce, en ce début d’année 2026, de l’accord sur Gibraltar entre l’Union européenne et le Royaume-Uni marque un tournant majeur dans l’histoire contemporaine de ce territoire de 6,7 km² situé à l’extrémité sud de la péninsule Ibérique. Fruit de plus de cinq années de négociations impliquant Bruxelles, Londres, Madrid et le gouvernement gibraltarien, ce traité dépassant les mille pages vise à résoudre une des conséquences les plus sensibles du Brexit : l’existence d’une frontière terrestre entre ce territoire britannique d’outre-mer et l’espace Schengen.

Au-delà de sa technicité, le texte redéfinit les équilibres politiques et économiques dans la région. De fait, il s’agit moins d’un compromis classique que d’un modèle hybride reposant sur une dissociation entre souveraineté juridique et gestion fonctionnelle du territoire.

Gibraltar, héritage stratégique vieux de trois siècles

La situation actuelle trouve ses racines dans le traité d’Utrecht de 1713, par lequel Madrid cède Gibraltar « à perpétuité » à Londres à l’issue de la guerre de Succession d’Espagne. Toutefois, cette cession reste contestée, puisque Madrid considère que seul le périmètre fortifié initial est concerné, excluant notamment l’isthme où se situe aujourd’hui l’aéroport de cette bande de terre.

Au xxe siècle, Gibraltar s’est progressivement doté d’institutions autonomes. Deux référendums, en 1967 et 2002, ont confirmé à plus de 99 % le refus de tout retour dans le giron espagnol de la part des habitants. Depuis la Constitution de 2006, le territoire dispose par ailleurs d’un gouvernement et d’un Parlement, tandis que Londres conserve la main sur toutes les affaires de défense ainsi que la politique étrangère.

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Le choc du Brexit : une menace existentielle

Le référendum de 2016 sur la sortie du Royaume-Uni hors de l’Union européenne a profondément fragilisé cet équilibre. Alors que 52 % des Britanniques votaient pour quitter l’UE, 95,9 % des Gibraltariens choisissaient le maintien. Cette divergence illustre la dépendance structurelle du territoire à son environnement européen.

En effet, chaque jour, environ 15 000 travailleurs franchissent la frontière avec l’Espagne, dont près de 10 000 Espagnols, lesquels représentent plus de la moitié de la main-d’œuvre locale

Dans une Andalousie encore marquée par un chômage élevé (18,53 % dans l’ensemble de la communauté autonome à la fin de l’année 2025 et près de 30 % pour la seule ville frontalière de La Línea de la Concepción), Gibraltar constitue par conséquent un moteur économique essentiel. Dans le même temps, ce territoire britannique ne pourrait fonctionner sans les travailleurs venus d’Espagne.

Un Brexit sans accord aurait logiquement entraîné l’application du système européen dit « Entry/Exit » (EES), avec des contrôles biométriques et des files d’attente massives, menaçant directement l’activité locale. Celle-ci repose sur des secteurs à forte valeur ajoutée, comme les jeux en ligne (environ 25 % du PIB pour plus de 3 000 emplois), les services financiers, le tourisme (jusqu’à 10 millions de visiteurs annuels) et les affaires portuaires.

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Cinq ans de négociations sous haute tension

Dès le 31 décembre 2020, un accord de principe pose les fondements d’un futur statut reposant sur l’intégration de Gibraltar dans un espace de mobilité lié à Schengen ainsi que sur le déplacement des contrôles vers le port et l’aéroport.

Entre 2021 et 2024, dix-huit cycles de discussions abordent de plus des points sensibles, notamment la présence d’agents espagnols sur le territoire ainsi que le statut de l’aéroport gibraltarien, qui abrite une base de la Royal Air Force

Une accélération décisive intervient en 2025 avec un accord politique en juin suivi de sa finalisation juridique en décembre. La publication du traité le 26 février 2026 intervient sous la pression d’une échéance cruciale, à savoir l’entrée en vigueur du système EES prévue le 10 avril suivant.

La fin de la Verja ou une révolution de la mobilité

Le cœur du traité repose sur la suppression de la frontière physique (la fameuse Verja, terme espagnol signifiant littéralement « grille ») entre Gibraltar et l’Espagne. Le territoire se retrouve ainsi intégré à un espace de circulation associé à Schengen, permettant une mobilité totale des personnes.

En outre, les contrôles sont désormais transférés au port et à l’aéroport de cette bande de terre. Ainsi donc, les voyageurs en provenance de pays tiers, y compris du Royaume-Uni, y subissent un double contrôle, gibraltarien et Schengen, ce dernier étant assuré dans les faits par l’Espagne. Une installation conjointe (surnommée « Schengen Shack ») permet cette coopération opérationnelle.

Une intégration économique encadrée

Sur le plan commercial, Gibraltar rejoint l’union douanière européenne, ce qui supprime les contrôles de marchandises à la frontière terrestre. En contrepartie, le territoire renonce partiellement à son statut fiscal privilégié.

L’innovation majeure dans le domaine réside dans la création d’une Transaction Tax, d’abord fixée à 15 % puis portée à 17 % en 2029 afin de compenser l’absence de TVA sur place et d’éviter toute concurrence déloyale avec l’Espagne. Par ailleurs, les accises sur le tabac, l’alcool et les carburants ne pourront s’écarter de plus de 6 % des niveaux espagnols, ce, afin de lutter contre la contrebande.

L’Espagne, pivot opérationnel du dispositif

Quoi qu’il en soit, le traité confère à Madrid un rôle inédit. Des agents de la police nationale espagnole seront ainsi déployés de manière permanente à l’aéroport et au port de Gibraltar avec un pouvoir décisionnel final sur l’entrée des voyageurs étrangers dans l’espace Schengen.

Notre voisin ibérique devient également le point de passage obligatoire pour les marchandises par le biais de nœuds logistiques situés notamment à Algésiras (principal port marchand espagnol) et La Línea de la Concepción. Enfin, l’Espagne supervise les contrôles sanitaires et peut s’opposer à certaines demandes de résidence à Gibraltar pour des raisons de sécurité.

Ce dispositif traduit en conséquence une forme de « souveraineté fonctionnelle » dans laquelle Madrid exerce des compétences concrètes sans remise en cause formelle de la souveraineté juridique britannique.

Un compromis politique contesté en Espagne

Si le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez présente l’accord comme un « jalon historique », les réactions politiques sont contrastées outre-Pyrénées. Le Parti populaire (droite classique) dénonce un texte déséquilibré, estimant que Gibraltar bénéficie des avantages communautaires sans en assumer pleinement les contraintes.

Plus critique encore, Vox (droite « radicale ») évoque une « trahison historique » et craint une perte de contrôle sécuritaire dans la région. À l’inverse, les acteurs économiques et syndicaux andalous saluent un accord qui sécurise l’emploi des 15 000 travailleurs transfrontaliers.

Un avenir encore incertain

L’accord doit désormais franchir plusieurs étapes décisives. Son application provisoire est prévue avant le 10 avril 2026, tandis que la ratification complète pourrait s’étendre jusqu’en 2027, notamment si les Parlements nationaux européens doivent être consultés.

Plusieurs risques demeurent en la matière : un changement politique en Espagne à la faveur de nouvelles élections générales, des divergences réglementaires entre Londres et Bruxelles ou encore des tensions liées à la présence militaire britannique sur place.

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Gibraltar, laboratoire d’une souveraineté du xxie siècle

Au-delà du cas gibraltarien, ce texte constitue une expérimentation inédite. En dissociant souveraineté juridique et gestion opérationnelle, il propose en effet une réponse pragmatique aux défis posés par le Brexit.

La disparition de la Verja ne symbolise ainsi pas seulement la fin d’une frontière physique vieille de plusieurs décennies : elle inaugure également une nouvelle forme de coexistence européenne fondée sur l’interdépendance économique, la coopération sécuritaire et une souveraineté partagée dans les faits, sinon dans les textes.