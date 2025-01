Musée de la Marine : au centre de la mer

Rénové et réorganisé, le musée de la Marine (Paris) ouvre ses portes sur la mer, le commerce, l’art militaire. Un lieu de découvertes pour tous les âges.

Sa réouverture était très attendue et le résultat est à la hauteur des espérances. Après plusieurs années de travaux, le musée de la Marine vient de retrouver son lustre et ses atours sur la place du Trocadéro.

Le musée est articulé autour de plusieurs pièces, le rez-de-chaussée étant consacré au commerce et aux échanges et le sous-sol à l’art militaire. Là figurent des maquettes, des tableaux, des gravures et, nouveautés de la rénovation, des espaces vidéo et des films pour entrer dans le monde maritime et en découvrir toute la richesse. Fidèle à son histoire, ce musée est à la fois un lieu de découverte et de rêverie, où les enfants pourront s’initier à la richesse du monde maritime. On y retrouve les grands marins et explorateurs français, comme Lapérouse et son expédition autour du monde, des maquettes de navires de l’époque antique, de l’époque moderne et des bateaux d’aujourd’hui, comme ceux de la Marine nationale et de la CMA-CGM. Ceux qui ont connu le musée dans son ancienne version y retrouveront notamment les lentilles des phares qui permettent de comprendre le fonctionnement de ces outils d’orientation. La salle consacrée à la navigation et aux méthodes de repérage permet de découvrir la technique du sextant, aujourd’hui supplanté par le GPS, mais qui permet ainsi de mieux comprendre et d’appréhender les systèmes de navigation maritime.



Si le musée de Paris est très différent, dans sa conception et dans les pièces présentées, de celui de Toulon, il conserve la même idée et le même esprit, qui est de montrer la variété de la mer et l’importance du monde maritime pour le commerce international. On appréciera ainsi particulièrement les vidéos montrant les échanges, les parties consacrées au port du Havre ainsi que les maquettes de cargo qui permettent de mieux comprendre le rôle et l’importance des portes-containers.

Les vitrines consacrées à la chasse à la baleine ouvrent sur une autre époque, celle de Moby Dick et des baleiniers partant du Pays basque et de Normandie pour pêcher ces animaux en haute mer. Une activité qui a été supplantée par la découverte du pétrole, rendant caduque l’utilisation de l’huile de baleine. C’est bien évidemment un élément important dans l’histoire économique, qui permet de comprendre le passage d’une technologie à une autre et ainsi, ce qui a permis la sauvegarde de ces animaux marins.

Le musée de la Marine est ainsi fidèle à son histoire et à sa vocation, qui est de faire découvrir l’espace maritime dans toute sa profondeur. Situé au cœur de Paris, il permet aux petits, aux grands et à tous ceux qui aiment la mer, de rentrer de plain-pied dans ce monde fascinant.