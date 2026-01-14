Conflits, revue de géopolitique
Conflits, revue de géopolitique
Nouveau : ouverture d’un master Conflits de géopolitique

14 janvier 2026

Photo : © Conflits

Géopolitique de la France

Nouveau : ouverture d’un master Conflits de géopolitique

Conflits s’associe avec deux partenaires, l’université Lumsa (Rome) et l’école de journalisme ESJ (Paris) pour ouvrir un master « Géopolitique, défense et sécurité » à la rentrée 2026. Infos et éléments pour vous y inscrire.

L’omniprésence de la géopolitique rend nécessaire une formation de qualité pour former les cadres actuels et de demain. C’est pourquoi Conflits s’associe à deux partenaires, l’université Lumsa de Rome et l’ESJ Paris pour créer un master « Géopolitique, défense et sécurité ». Ce master s’organise entre Paris et Rome. Il se veut théorique mais aussi pratique, pour déboucher sur des métiers principalement dans le monde de la Défense.

Découvrez ici les éléments du master ainsi que les modalités d’inscription. 

