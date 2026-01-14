Nouveau : ouverture d’un master Conflits de géopolitique

Conflits s’associe avec deux partenaires, l’université Lumsa (Rome) et l’école de journalisme ESJ (Paris) pour ouvrir un master « Géopolitique, défense et sécurité » à la rentrée 2026. Infos et éléments pour vous y inscrire.
L’omniprésence de la géopolitique rend nécessaire une formation de qualité pour former les cadres actuels et de demain. C’est pourquoi Conflits s’associe à deux partenaires, l’université Lumsa de Rome et l’ESJ Paris pour créer un master « Géopolitique, défense et sécurité ». Ce master s’organise entre Paris et Rome. Il se veut théorique mais aussi pratique, pour déboucher sur des métiers principalement dans le monde de la Défense.
