Pékin : un défilé qui impression

3 septembre 2025

Temps de lecture : < 1 minute

Photo : (Credit Image: © Ethan Hunter/Nexpher Images via ZUMA Press Wire)/SIPA60054528_000002/ZEUS/2509031551

par

Une démonstration de force et de puissance. Le défilé militaire de Pékin a marqué le monde, tant par la masse que par la technologie. La Chine est prête à la guerre : elle dispose d’une armée et d’alliés.

Le défilé de Pékin a été une immense démonstration de force, comme en témoigne les extraits vidéos ci-dessous.

La masse, le nombre, mais aussi la technologie, avec des drones militaires et des robots soldats. La guerre technologique n’est plus un horizon, c’est une réalité.

Vêtu en costume Zhongshan, porté avec lui par Mao, Xi Jinping a accueilli ses hôtes, notamment Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen. Il s’agissait de montrer un bloc uni, face à l’Occident, disposant d’une lourde armature militaire et de nombreuses alliances.

Il y a bien évidemment une logique de communication et d’intoxication dans ce défilé et cette démonstration de force. Mais la puissance chinoise est réelle et ce serait une faute de l’ignorer. C’est bien ce qu’a voulu démontré Xi Jinping, face à ses alliés et face à ses adversaires potentiels.

Mots-clefs :

À propos de l’auteur
Fondée en 2014, Conflits est devenue la principale revue francophone de géopolitique. Elle publie sur tous les supports (magazine, web, podcast, vidéos) et regroupe les auteurs de l'école de géopolitique réaliste et pragmatique.

