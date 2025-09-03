Pékin : un défilé qui impression

Une démonstration de force et de puissance. Le défilé militaire de Pékin a marqué le monde, tant par la masse que par la technologie. La Chine est prête à la guerre : elle dispose d’une armée et d’alliés.

Le défilé de Pékin a été une immense démonstration de force, comme en témoigne les extraits vidéos ci-dessous.

China commemorated the 80th anniversary of its victory over Japan and the end of World War II with a parade of more than 10,000 soldiers in Beijing’s Tiananmen Square on September 3, 2025. pic.twitter.com/6Bawlpda6I — South China Morning Post (@SCMPNews) September 3, 2025

La masse, le nombre, mais aussi la technologie, avec des drones militaires et des robots soldats. La guerre technologique n’est plus un horizon, c’est une réalité.

NOW – Putin, Xi, and Kim walk side-by-side for viewing of China’s largest military parade in Beijing. pic.twitter.com/NGYK8UGjJZ — Disclose.tv (@disclosetv) September 3, 2025

Vêtu en costume Zhongshan, porté avec lui par Mao, Xi Jinping a accueilli ses hôtes, notamment Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen. Il s’agissait de montrer un bloc uni, face à l’Occident, disposant d’une lourde armature militaire et de nombreuses alliances.

Highlights of China’s Victory Parade in 1 min: pic.twitter.com/Kz6XiWZVxR — Carl Zha (@CarlZha) September 3, 2025

Il y a bien évidemment une logique de communication et d’intoxication dans ce défilé et cette démonstration de force. Mais la puissance chinoise est réelle et ce serait une faute de l’ignorer. C’est bien ce qu’a voulu démontré Xi Jinping, face à ses alliés et face à ses adversaires potentiels.