Podcast – Atlas des géographes français

28 octobre 2025

Photo : (c) Conflits

Podcast – Atlas des géographes français

Les frères Reclus, Louis Baron, détours parmi les géographes français et leurs atlas.

Hommage aux géographes français qui ont cartographié la Terre. Dans cette vidéo, Conflits explore la bibliothèque d’Olivier Battistini, qui comprend de nombreux atlas des géographes du XIXe siècle. A travers les cartes et leurs textes, c’est une compréhension du monde qui s’ouvre à nous. Olivier Battistini, docteur en histoire, professeur émérite d’histoire grecque. Emission présentée par Jean-Baptiste Noé, rédacteur en chef de Conflits. Emission tournée à Sartène, dans la bibliothèque d’Olivier Battistini

