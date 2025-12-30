Conflits, revue de géopolitique
Podcast – Canada, Québec : enjeux politiques. Etienne-Alexandre Beauregard

30 décembre 2025

Podcast – Canada, Québec : enjeux politiques. Etienne-Alexandre Beauregard

Essayiste et animateur de la vie intellectuelle au Québec, Étienne-Alexandre Beauregard analyse pour Conflits les enjeux philosophiques et politiques de l’organisation du Canada. Il revient également sur les défis posés à la civilisation occidentale.

