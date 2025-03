Podcast – Conflits classé parmi les 50 podcasts les plus influents

Les podcasts Conflits ont été classé parmi les 50 podcasts les plus influents en foreign policy. Une belle reconnaissance pour le travail effectué depuis 2016 et les nombreux invités venus à notre micro.

Million podcast a opéré le classement des 100 podcasts les plus influents en « foreign policy ». Conflits se classe à la 50e place. Devant nous, des podcasts anglo-saxons, comme War on the rocks, Foreign policy, Kings college London, etc. Des pointures, aux larges moyens financiers, largement reconnus par leurs pairs.

Conflits se classe à la 50e place, au milieu de ces médias presque exclusivement anglo-saxons (dans la liste se trouve aussi quelques Italiens et des Israéliens).

C’est une très belle reconnaissance pour l’ensemble de nos équipes, pour les invités, nombreux et variés qui viennent à notre micro depuis 2016.

Quand nous avons débuté les podcasts Conflits en 2016, nous étions des pionniers. Aujourd’hui, les classements internationaux nous placent parmi les 50 premiers. La voix de la géopolitique française dépasse les frontières, avec toujours la volonté de croiser les points de vue, les regards et les échanges.

Une incitation à poursuivre et amplifier le travail !

Pour soutenir Conflits, faites un don.