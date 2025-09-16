Conflits, revue de géopolitique
Magazines
Conflits, revue de géopolitique
Podcast – Crise du logement. Air BNB responsable ?

16 septembre 2025

Temps de lecture : < 1 minute

Photo : (c) Conflits

Print Friendly, PDF & EmailImprimer
Abonnement Conflits

Podcasts, Podcasts France, Podcasts Géopolitique & Entreprises

Podcast – Crise du logement. Air BNB responsable ?

par

Le logement structure les villes, organise les espaces. Il a une fonction utilitaire mais aussi une charge symbolique forte. La France connaît de nombreux problèmes de logement, avec un coupable incriminé : les plateformes de meublés touristiques, et la plus connue d’entre elles, Air BNB. Dans cette émission, Jean-Baptiste Noé présente les grandes lignes de la politique du logement en France, pourquoi les meublés de tourisme ne sont pas responsables de la pénurie, et en quoi le logement est un domaine qui dépasse la seule question de l’habitat.

Mots-clefs :

Vous venez de lire un article en accès libre

La Revue Conflits ne vit que par ses lecteurs. Pour nous soutenir, achetez la Revue Conflits en kiosque ou abonnez-vous !
À propos de l’auteur
Jean-Baptiste Noé

Jean-Baptiste Noé

Docteur en histoire économique (Sorbonne-Université), professeur de géopolitique et d'économie politique à l'Ircom. Rédacteur en chef de Conflits.

Voir aussi

Podcast – Analyse du sommet en Alaska

Une rencontre historique entre Donald Trump et Vladimir Poutine pour tenter de régler la guerre en Ukraine. En mettant en perspective les échelles historiques et géographiques, Jean-Baptiste Noé propose une analyse de cette rencontre et les suites pour le conflit...

Cuivre : la puissance du Chili

Le Chili demeure le premier producteur mondial de cuivre, avec une production estimée à environ 5,3 millions de tonnes en 2024. En parallèle, il concentre près de 20 % des réserves mondiales de cuivre En 2024, les exportations totales de cuivre chilien (concentrés, cathodes et...

Plus d‘articles