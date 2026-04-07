Usines de puces électroniques : menaces à Taïwan

La suspension du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz menace directement l’industrie taïwanaise des semi-conducteurs, qui dépend du Qatar pour un tiers de ses importations de GNL et une large part de son hélium.

TSMC, qui produit 90 % des puces les plus avancées au monde, consomme 10 % de l’électricité de Taïwan. Une dépendance énergétique qui devient une vulnérabilité stratégique majeure.

Si les exportations qataries d’hélium restent suspendues au-delà d’avril, une pénurie est probable : changer de fournisseur exige des mois de requalification, avec un risque de ralentissement voire d’arrêt des chaînes de fabrication.

Par Tom Miller

Plus la suspension de la plupart des transports maritimes commerciaux dans le détroit d’Ormuz se prolonge, plus les répercussions secondaires se multiplieront. Parmi les plus préoccupantes figure l’impact potentiel sur l’industrie taïwanaise des semi-conducteurs, qui dépend des importations de gaz naturel liquéfié et d’hélium en provenance du Qatar. Pour l’instant, une pénurie majeure de puces semble peu probable, mais les prix des puces vont augmenter.

Taïwan dépend fortement du gaz naturel pour sa production d’électricité, comptant sur les importations de GNL pour 48 % de son approvisionnement en électricité en 2025, contre 21 % en 2019. Les importations de GNL ont bondi au cours des cinq dernières années, alors que l’État insulaire se rapprochait de son objectif de 50 % de production d’électricité à partir du gaz. Le gaz est le principal substitut de l’énergie nucléaire, qui a été complètement supprimée en 2025 conformément à la politique gouvernementale visant à faire de l’île une « patrie sans nucléaire ».

En 2025, Taïwan dépendait du Qatar pour un tiers de ses importations de GNL. Une pénurie potentielle inquiète l’industrie des semi-conducteurs, car la fabrication de puces est très gourmande en énergie. TSMC, qui produit 90 % des puces les plus avancées au monde, consomme environ 10 % de la production électrique de Taïwan.

Lire aussi : Taïwan : la plateforme des semi-conducteurs

Des réserves de gaz

Même en l’absence de pénuries liées à la guerre, la forte demande industrielle signifie que Taïwan a longtemps eu du mal à produire suffisamment d’électricité. Lors des coupures d’électricité qui ont touché toute l’île en 2021, TSMC a subi des « baisses de tension » et a dû recourir à des générateurs de secours pour éviter un arrêt de la production.

Pire encore, Taïwan ne dispose que d’un stock limité de gaz naturel, équivalent à environ 11 jours d’approvisionnement, soit l’équivalent d’un mois d’importations de GNL en provenance du Golfe. Des publications sur les réseaux sociaux, souvent en provenance de Chine, prédisent que Taïwan est confrontée à des coupures de courant imminentes. Le gouvernement a riposté contre les « rumeurs en ligne » et les « fausses informations », accusant Pékin de mener une « campagne de guerre cognitive ». Il a déclaré que suffisamment de méthaniers étaient en route vers l’île pour répondre à la demande jusqu’en avril, et que tout déficit serait comblé par des « achats d’urgence ou des livraisons accélérées ».

« Si le trafic maritime commercial ne peut pas traverser le détroit d’Ormuz en toute sécurité jusqu’à la fin du mois d’avril, les inquiétudes vont s’intensifier. Les pressions sur le réseau électrique taïwanais vont augmenter parallèlement aux températures estivales et à la demande en climatisation. »

Cependant, le gouvernement affirme avoir signé des contrats pour augmenter les importations en provenance des États-Unis à partir du mois de juin. Il souhaite également accroître les importations en provenance d’Australie, qui ont légèrement baissé en 2025. Et Taïwan peut répondre à tous ses besoins énergétiques à court terme restants en brûlant davantage de charbon ; les habitants de Taipei affirment que la qualité de l’air s’est déjà détériorée.

Lire aussi : La guerre des semi-conducteurs sino-américaine : la messe est-elle dite ?

La menace de l’hélium

Les pénuries d’hélium, utilisé pour refroidir les plaquettes de silicium et les outils de fabrication de puces, pourraient constituer une préoccupation plus importante. Taïwan dépend fortement du Qatar pour son approvisionnement en hélium, pays qui a produit un tiers de la production mondiale de ce gaz plus léger que l’air en 2025, en tant que sous-produit de sa production de gaz naturel. Mais le Qatar a interrompu sa production d’hélium le 2 mars après l’attaque par drone iranien contre son usine de liquéfaction de gaz naturel de Ras Laffan, et les livraisons restent suspendues.

Les pénuries ne devraient pas apparaître avant un mois ou deux. L’industrie mondiale de l’hélium a commencé la guerre avec un excédent de 15 %, et les livraisons en provenance du Golfe ont continué d’arriver en Asie de l’Est pendant trois à quatre semaines après l’arrêt du trafic dans le détroit d’Ormuz. De plus, les fabricants de puces disposent de stocks tampons suffisants ; ceux-ci ont généralement une durée de conservation de 35 à 48 jours avant que l’hélium ne se réchauffe, ne se gazéifie et ne commence à s’échapper.

« Si les exportations du Qatar sont perturbées au-delà du mois d’avril, une pénurie d’hélium est probable. L’hélium de qualité semi-conductrice doit répondre à des normes de pureté extrêmement élevées : changer de fournisseur nécessite des mois de requalification. »

Les fabricants de puces en Asie se tourneront vers des fournisseurs américains, mais ce processus s’annonce difficile. L’hélium doit être transporté sous forme liquide à une température proche du zéro absolu dans des camions et des navires spéciaux, qui ne sont pas forcément disponibles. Une pénurie prolongée d’hélium pourrait entraîner un ralentissement de la production dans les usines de puces, voire des fermetures temporaires. Il faudrait alors plusieurs mois pour que la chaîne d’approvisionnement revienne à la normale.

Lire aussi : Scénario : la Chine attaque Taïwan

C’est une préoccupation pour l’avenir ; le problème immédiat est la hausse rapide des coûts. L’hélium est généralement acheté dans le cadre de contrats à long terme, mais les principaux fournisseurs sont susceptibles d’invoquer la force majeure. Une guerre des enchères a déjà fait doubler certains prix au comptant. Étant donné que l’hélium représente généralement moins de 1 % du coût total d’une plaquette traitée, les fabricants de puces disposant de moyens financiers importants ne s’inquiéteront pas. Les investisseurs sont clairement optimistes ; le cours de l’action TSMC affiche toujours une hausse de 15 % depuis le début de l’année en dollars américains, même après la chute des marchés en mars. Mais si la pénurie de puces ne semble pas constituer une menace imminente pour le boom de l’IA, le marché des ballons de fête est sur le point d’éclater.

Lire aussi : Taïwan : Washington réussira-t-il à pousser Pékin à la faute ?