Podcast – Découvrir la Chine. Alex Wang

Conflits organise un séjour d’étude en Chine mi-septembre pour découvrir les usines, les villes, les sites de production et rencontrer des professionnels. Un séjour qui se fait avec une quinzaine de chefs d’entreprise et de cadres dirigeants de différentes entreprises.

Le séjour est organisé par Alex Wang, ancien cadre dirigeant d’Orange, qui organise des séjours d’étude en Chine depuis 2009. En compagnie de Jean-Baptiste Noé, Alex Wang présente les villes visitées, les évolutions économiques et sociales de la Chine depuis le début des années 2000 et pourquoi il est essentiel de visiter la Chine pour la connaître et en comprendre le fonctionnement.