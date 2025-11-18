Conflits, revue de géopolitique
Conflits, revue de géopolitique
Podcast – Europe : la puissance empêchée. Guillaume Lagane

18 novembre 2025

Photo : (c) Conflits

Podcast – Europe : la puissance empêchée. Guillaume Lagane

par

L’Europe a inventé la géopolitique mais elle semble aujourd’hui la rejeter. C’est une puissance économique et sociale indéniable mais une puissance politique empêchée. Entretien avec Guillaume Lagane. 

Face aux États-Unis et à la Chine, les pays européens parviennent malgré tout à s’organiser et à se structurer pour demeurer puissants. Guillaume Lagane étudie les ressorts de la puissance européenne, sa dépendance aux États-Unis, ses défis technologiques et industriels.

Émission présentée par Jean-Baptiste Noé

À propos de l'auteur
Revue Conflits

Revue Conflits

Fondée en 2014, Conflits est devenue la principale revue francophone de géopolitique. Elle publie sur tous les supports (magazine, web, podcast, vidéos) et regroupe les auteurs de l'école de géopolitique réaliste et pragmatique.

