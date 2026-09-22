Podcast – Jacques Abbatucci : la vache tigre de Corse

Reportage dans le sud de la Corse, dans les élevages de Jacques Abbatucci. Issu d’une famille qui a notamment donné un amiral à Venise, des officiers qui ont servi pour Gênes, la Corse et la France, Jacques Abbatucci a sauvé une race bovine typique de Corse : la vache tigre. Dans ce reportage, Conflits explore les liens de la géopolitique locale, la façon dont une entreprise développe un terroir et un savoir-faire.
Pour retrouver les produits de Jacques Abbatucci
https://www.vachetigre.com/
Présentation : Jean-Baptiste Noé
Tournage et montage : Tancrède Guillotel
Musique :
Journey Home – Chris Haugen
Peace Creek – Ashley Shadow