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Podcast – Jacques Abbatucci : la vache tigre de Corse

22 septembre 2026

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Photo : Corse (c) Conflits

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Podcast – Jacques Abbatucci : la vache tigre de Corse

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Reportage dans le sud de la Corse, dans les élevages de Jacques Abbatucci. Issu d’une famille qui a notamment donné un amiral à Venise, des officiers qui ont servi pour Gênes, la Corse et la France, Jacques Abbatucci a sauvé une race bovine typique de Corse : la vache tigre. Dans ce reportage, Conflits explore les liens de la géopolitique locale, la façon dont une entreprise développe un terroir et un savoir-faire.


Pour retrouver les produits de Jacques Abbatucci

https://www.vachetigre.com/

Présentation : Jean-Baptiste Noé

Tournage et montage : Tancrède Guillotel

Musique :

Journey Home – Chris Haugen

Peace Creek – Ashley Shadow

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