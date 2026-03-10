Conflits, revue de géopolitique
Podcast – Le drame agricole français. Hervé Lejeune

10 mars 2026

Photo : Agriculture Hervé Lejeune (c) Conflits

Podcast – Le drame agricole français. Hervé Lejeune

par

La France était une grande puissance agricole, elle est aujourd’hui déclassée. Les éleveurs vivent mal, les normes ne cessent de croître, l’administratif prend le pas sur la production. Hervé Lejeune est l’un des meilleurs connaisseurs du système agricole français. Il a été conseiller agriculture de Jacques Chirac à l’Élysée et il est inspecteur général honoraire de l’agriculture.

Pour Conflits, il revient sur l’histoire récente du monde agricole français, la tentation de la nostalgie et de la muséographie, pour dessiner les clefs de l’avenir.

Émission présentée par Jean-Baptiste Noé.

