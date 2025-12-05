Conflits, revue de géopolitique
Conflits, revue de géopolitique
Podcast – Les pôles, nouvelles routes de la puissance. Camille Escudé

5 décembre 2025

Temps de lecture : < 1 minute

Photo : (c) Conflits

Podcasts, Podcasts Amériques, Podcasts Géostratégie

par

Les régions polaires sont aujourd’hui au centre de tensions géopolitiques et environnementales majeures. Les tensions montent en raison du regain de militarisation dans la zone, de l’intérêt renouvelé de Donald Trump pour les ressources naturelles du Groenland, tandis que la guerre russe en Ukraine a mis fin à l’exceptionnelle coopération politique qui prévalait dans cette région. Une émission présentée par Jean-Baptiste Noé. Invité : Camille Escudé

À propos de l’auteur
Revue Conflits

Revue Conflits

Fondée en 2014, Conflits est devenue la principale revue francophone de géopolitique. Elle publie sur tous les supports (magazine, web, podcast, vidéos) et regroupe les auteurs de l'école de géopolitique réaliste et pragmatique.

