Podcast – Les pôles, nouvelles routes de la puissance. Camille Escudé

Les régions polaires sont aujourd’hui au centre de tensions géopolitiques et environnementales majeures. Les tensions montent en raison du regain de militarisation dans la zone, de l’intérêt renouvelé de Donald Trump pour les ressources naturelles du Groenland, tandis que la guerre russe en Ukraine a mis fin à l’exceptionnelle coopération politique qui prévalait dans cette région. Une émission présentée par Jean-Baptiste Noé. Invité : Camille Escudé