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Podcast – Les vents de France

9 juin 2026

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Photo : Vents (c) Conflits

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Podcast – Les vents de France

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Découvrez les vents de France : Mistral, Tramontane, Bise, etc. Des vents secs ou humides, froids ou chauds, qui contribuent à façonner les territoires et à créer les paysages français.

Émission présentée par Jean-Baptiste Noé

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À propos de l’auteur
Jean-Baptiste Noé

Jean-Baptiste Noé

Docteur en histoire économique (Sorbonne-Université), professeur de géopolitique et d'économie politique à l'Ircom. Rédacteur en chef de Conflits.