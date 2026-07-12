Le moustique, animal le plus meurtrier du monde

Le moustique tue 725 000 personnes par an dans le monde. Bien plus que les serpents (60 000) et les chiens (25 000 par rage).

Sur 3 500 espèces recensées, une trentaine seulement transmet des maladies mortelles : paludisme, dengue, chikungunya, Zika, fièvre jaune, virus du Nil occidental.

La progression du moustique tigre en France depuis 2004 et l’apparition de cas autochtones de dengue transforment un enjeu sanitaire tropical en question européenne majeure.

L’ennemi numéro un de l’humanité

Quel est l’animal le plus meurtrier de la planète ? La question paraît triviale — jusqu’à ce qu’on regarde les chiffres. Selon l’Organisation mondiale de la santé, le moustique tue chaque année environ 725 000 êtres humains. Le serpent, souvent cité en deuxième position, en tue 60 000. Le chien, principalement par la rage, environ 25 000. L’homme lui-même — par les homicides — cause 475 000 morts par an. Le moustique dépasse donc tous les autres agents animaux réunis, y compris notre propre espèce.

C’est un fait bouleversant pour notre imaginaire zoologique. Nous associons souvent le danger animal à la taille, à la force, à la férocité. Or l’animal qui tue le plus est celui qui pèse deux milligrammes, qui vit quelques semaines, et dont la seule arme est une trompe de moins d’un millimètre. Cette disproportion entre la menace et le vecteur définit à elle seule l’une des grandes tragédies sanitaires de l’histoire humaine.

Sur les 3 500 espèces de moustiques recensées dans le monde, seule une petite minorité — environ une trentaine — est vectrice de maladies mortelles pour l’homme. Le reste vit tranquillement dans les zones humides, pollinise les fleurs (les moustiques adultes se nourrissent principalement de nectar), et joue son rôle discret dans les chaînes alimentaires. Ce sont donc quelques dizaines d’espèces qui portent la responsabilité de tous les morts.

Le paludisme, cause principale

Sur les 725 000 morts annuelles, la moitié environ — 350 000 personnes par an — est causée par le seul paludisme, transmis par les moustiques du genre Anopheles. Le paludisme touche principalement l’Afrique subsaharienne, où il représente encore la première cause de mortalité infantile dans plusieurs pays. Un enfant africain meurt du paludisme toutes les deux minutes.

Cette réalité africaine masque un fait historique méconnu : le paludisme fut aussi une maladie européenne majeure jusqu’au XXe siècle. La France a connu le paludisme endémique en Camargue, dans les marais poitevins, en Sologne, dans les Landes — partout où l’eau stagnante offrait aux Anopheles des zones de reproduction. Napoléon aurait attrapé le paludisme lors du siège de Toulon. Les grandes campagnes d’assèchement des marais menées sous la IIIe République n’étaient pas seulement agricoles, elles étaient sanitaires. Le paludisme autochtone a définitivement disparu de France dans les années 1960.

Aujourd’hui, le paludisme régresse mondialement grâce aux moustiquaires imprégnées, aux traitements antipaludéens et aux campagnes d’éradication. La mortalité a diminué de 40 % depuis 2000. Mais les résistances aux antipaludéens et l’apparition de nouvelles souches d’Anopheles résistantes aux insecticides menacent ces progrès.

Les arbovirus émergents

Au-delà du paludisme, les moustiques du genre Aedes transmettent une famille de virus dits arbovirus — virus transmis par des arthropodes — dont la progression mondiale est spectaculaire depuis vingt ans.

La dengue, appelée aussi « grippe tropicale », infecte 400 millions de personnes par an dans le monde, dont environ 100 millions présentent des symptômes cliniques. Elle tue 40 000 personnes chaque année, principalement en Asie du Sud-Est et en Amérique latine. Sa forme hémorragique est particulièrement dangereuse chez les enfants.

Le chikungunya — dont le nom vient d’un mot swahili signifiant « marcher courbé » en référence aux douleurs articulaires qu’il provoque — a connu une émergence spectaculaire depuis les années 2000. L’épidémie de La Réunion en 2005-2006 a touché un tiers de la population de l’île. Le virus est désormais présent dans plus de cent pays.

Le Zika, resté anecdotique pendant des décennies, a explosé en 2015-2016 au Brésil, provoquant des milliers de cas de microcéphalie chez les enfants nés de mères infectées pendant la grossesse. C’est cette épidémie qui a fait entrer le Zika dans la conscience mondiale, avec les images d’enfants aux crânes anormalement petits.

La fièvre jaune, historiquement l’une des grandes tueuses de l’Amérique tropicale, reste présente en Afrique subsaharienne et en Amazonie malgré l’existence d’un vaccin efficace depuis 1937. Elle tue environ 30 000 personnes par an.

Le virus du Nil occidental (West Nile), transmis par les Culex, se répand désormais aussi bien aux États-Unis qu’en Europe méridionale. Des cas humains sont détectés chaque été en Camargue, en Corse, en Italie, en Grèce.

La France face au moustique tigre

La France abrite plusieurs dizaines d’espèces de moustiques, dont la majorité sont totalement inoffensives ou seulement gênantes. La grande nouveauté du XXIe siècle est l’arrivée d’Aedes albopictus — le fameux moustique tigre.

Originaire d’Asie du Sud-Est, il est arrivé en Europe par les échanges commerciaux, en particulier par le trafic de pneus usagés dont les creux retenaient l’eau et abritaient ses œufs. Il a été détecté pour la première fois en France à Menton en 2004. Vingt-deux ans plus tard, il est établi dans 78 départements sur 96 en métropole — soit plus de 80 % du territoire. En 2010, il n’était présent que dans 4 départements. La progression est fulgurante.

Il est reconnaissable à ses rayures noires et blanches sur le corps et les pattes. Il pique de jour — surtout le matin et en fin d’après-midi —, contrairement au moustique commun européen (Culex pipiens) qui est nocturne. Il est plus petit que celui-ci, plus rapide, plus discret. Il ne bourdonne pratiquement pas. Sa piqûre est immédiate et souvent indolore sur le moment.

C’est en cela qu’il est particulièrement redoutable : il pique en journée, dans les jardins, les parcs, les balcons, sans qu’on l’entende ni qu’on le voie. Il peut infliger plusieurs dizaines de piqûres par heure à un même individu.

La dengue autochtone, seuil géopolitique

Le vrai basculement sanitaire s’est produit dans les années 2020 : l’apparition en France métropolitaine de cas autochtones de dengue — c’est-à-dire de personnes ayant contracté la maladie sans avoir voyagé à l’étranger. Cela signifie que le virus circule désormais localement, transmis par des moustiques tigres français.

Les chiffres sont éloquents. En 2019, la France comptait 9 cas autochtones de dengue. En 2022, elle en dénombrait 65. En 2023, 45. En 2024, 83 — record historique. Les foyers principaux se situent en Provence, en Occitanie, en Île-de-France. Le chikungunya connaît une évolution similaire, avec plusieurs cas autochtones documentés dans le Var depuis 2010.

À terme, le Zika pourrait aussi apparaître en France métropolitaine si un porteur symptomatique est piqué par un moustique tigre local qui pique ensuite d’autres personnes. Le mécanisme est identique à celui de la dengue.

C’est une transformation majeure du profil sanitaire européen. La tropicalisation sanitaire de la France est un phénomène nouveau, produit par la conjonction de la mondialisation des échanges, du changement climatique et de l’installation durable du moustique tigre.

Les autres envahisseurs

Le moustique tigre n’est pas seul. D’autres espèces envahissantes s’installent progressivement en France :

Aedes koreicus, arrivé plus récemment, a été détecté dans le nord-est de la France depuis 2017. Originaire de Corée, il est plus résistant au froid que le moustique tigre et pourrait donc coloniser des zones que ce dernier ne peut atteindre.

Aedes japonicus, présent en Alsace et en Franche-Comté depuis 2015, gagne progressivement d’autres régions.

Culex modestus, moustique de Camargue, est le principal vecteur potentiel du virus du Nil occidental en France. Sa surveillance est renforcée depuis les épidémies équines de 2015 et 2018 dans le Sud.

Les modèles climatiques de l’Institut Pasteur et de l’ANSES prévoient qu’à l’horizon 2050, la totalité du territoire métropolitain sera colonisée par Aedes albopictus, y compris la Bretagne, la Normandie et le Nord, actuellement encore relativement épargnés.

Éradication génétique : un débat éthique en cours

Face à cette menace, la recherche scientifique explore des techniques radicales de destruction ciblée. La technique du gene drive, fondée sur les ciseaux génétiques CRISPR, permet de propager artificiellement dans une population sauvage un gène qui la rendrait stérile ou incapable de transmettre les virus.

La société britannique Oxitec, filiale d’un fonds américain, a mené entre 2020 et 2024 des expérimentations à ciel ouvert au Brésil et en Floride en libérant des moustiques génétiquement modifiés. Les résultats sont spectaculaires : réduction de 90 % des populations locales de moustiques tigres dans certaines zones.

Mais ces techniques posent des questions éthiques et écologiques massives. Peut-on éradiquer volontairement une espèce ? Que se passe-t-il si un moustique génétiquement modifié s’échappe et propage son gène stérilisant à des espèces non-cibles ? Quel précédent crée-t-on en libérant dans la nature des organismes destinés à en détruire d’autres ?

L’Organisation mondiale de la santé et la Convention sur la diversité biologique ont chacune produit des rapports mesurés — favorables à l’éradication des espèces vectrices de maladies (une trentaine sur 3 500), à condition de préserver les autres qui jouent un rôle écologique légitime.

Un enjeu géopolitique méconnu

La lutte contre les moustiques est devenue un enjeu de coopération scientifique internationale, de bioéthique et de souveraineté sanitaire. Les pays du Sud sont massivement touchés — l’Afrique subsaharienne concentre 95 % des morts par paludisme. Les technologies d’éradication viennent principalement du Nord — laboratoires britanniques, américains, français. Le déploiement de ces technologies dans des pays africains ou latino-américains soulève des questions de souveraineté : qui décide, qui autorise, qui contrôle les moustiques modifiés dans un pays donné ?

La Fondation Bill et Melinda Gates, principal financeur mondial de la recherche sur le paludisme, joue un rôle politique considérable dans ces choix stratégiques — parfois contesté par les États concernés. Les projets pilotes en Ouganda, au Burkina Faso, au Mali soulèvent des débats internes sur le rôle des fondations privées dans les politiques sanitaires africaines.

À une autre échelle, les échanges commerciaux mondiaux — conteneurs, pneus usagés, plantes ornementales — ont transformé les moustiques en vecteurs de mondialisation biologique. Les grandes routes maritimes (Marseille, Rotterdam, Los Angeles) sont aussi les grandes portes d’entrée des espèces invasives. La géographie des ports coïncide avec celle des premières détections d’Aedes albopictus hors de son aire d’origine.

Une menace qui structure l’avenir sanitaire européen

Ce que révèle le dossier moustique, c’est que les grandes menaces sanitaires du XXIe siècle ne viendront probablement pas de virus totalement nouveaux — même si le Covid-19 a montré que cette hypothèse ne doit pas être écartée. Elles viendront de la circulation croissante d’agents infectieux connus, portés par des vecteurs animaux dont la distribution géographique est redessinée par le climat et la mondialisation.

La France, comme l’Europe méridionale, est en première ligne. Elle doit apprendre à vivre avec des maladies qui, il y a vingt ans, ne concernaient que les voyageurs revenant des tropiques. Elle doit adapter ses infrastructures sanitaires, ses formations médicales, ses systèmes d’alerte. Elle doit surtout arbitrer entre trois logiques : la surveillance (par l’ANSES et l’ARS), la lutte biologique et chimique (avec ses limites écologiques), et la recherche fondamentale (avec ses dilemmes éthiques).

Signaler la présence de moustiques tigres — sur le site signalement-moustique.anses.fr — est devenu un geste citoyen. Mais la vraie question est politique : quel niveau de protection sanitaire sommes-nous prêts à payer, en euros, en libertés, en interventions dans la nature ? Le débat commence à peine. Il ne fait que commencer.

Sources : Organisation mondiale de la santé, rapports 2023-2025. Institut Pasteur, département Vecteurs et vecteurs pathogènes. ANSES, portail signalement-moustique.anses.fr. Santé publique France, bulletins épidémiologiques. Fondation Bill et Melinda Gates, rapport annuel 2024. Oxitec, publications 2020-2024 sur les essais brésiliens et floridiens.