Podcast – Venise, la puissance maîtrisée

28 novembre 2025

Temps de lecture : < 1 minute

Photo : Eglise della Salute à Venise © Unsplash

Podcast – Venise, la puissance maîtrisée

par

Venise est une histoire de terre maîtrisée, de puissance économique et militaire, de puissance culturelle. Jean-Baptiste Noé raconte l’histoire de Venise, terre de capitalisme et réflexion pour l’Europe.

À propos de l’auteur
Jean-Baptiste Noé

Jean-Baptiste Noé

Docteur en histoire économique (Sorbonne-Université), professeur de géopolitique et d'économie politique à l'Ircom. Rédacteur en chef de Conflits.

