Purge à Pékin. Xi Jinping renforce son emprise sur l’armée

La mise à l’écart du général Zhang Youxia, figure majeure de l’Armée populaire de libération et membre de l’élite révolutionnaire chinoise, marque une nouvelle étape dans la consolidation du pouvoir de Xi Jinping. Derrière la lutte officielle contre la corruption se dessine un enjeu plus profond : le contrôle idéologique et politique total de l’appareil militaire, avec des conséquences potentielles pour l’équilibre des pouvoirs internes en Chine et pour les grandes tensions géopolitiques, notamment autour de Taïwan.

La récente purge du général Zhang Youxia, vice-président de la Commission militaire centrale chinoise, marque un nouveau chapitre important dans la consolidation du pouvoir de Xi Jinping. Zhang était non seulement l’un des officiers les plus expérimentés de l’Armée populaire de libération (APL), mais aussi un membre de l’élite dite des « princes », les enfants des vétérans révolutionnaires, qui constituent depuis longtemps une base de pouvoir distincte au sein du système politique chinois.

Le fait que ce soit précisément Zhang qui ait été écarté, accusé d’avoir « trahi la confiance du parti », distingue cette affaire des précédentes campagnes anti-corruption et met en évidence quelque chose de plus fondamental : une lutte pour la loyauté, l’idéologie et le contrôle des forces armées. Dans un système où le Parti communiste chinois (PCC) gouverne à travers des structures opaques, de tels signaux sont rares – et d’autant plus révélateurs.

En tant que dernière figure de proue restante de la « vieille garde », la purge de Youxia par Xi représente donc un tournant potentiellement important pour la Chine et le PCC. Qu’est-ce que cela pourrait signifier pour la politique intérieure chinoise et, compte tenu du poids croissant de la Chine sur la scène internationale, pour la géopolitique mondiale ?

Pour répondre à ces questions essentielles, nous avons rencontré le Dr Arho Havrén, expert finlandais de la Chine. Titulaire d’un doctorat en histoire générale et en relations internationales, elle est chercheuse au prestigieux groupe de réflexion britannique RUSI et chercheuse invitée à l’université d’Helsinki, où elle se spécialise dans les relations étrangères de la Chine, les trajectoires futures de la Chine et la compétition entre les grandes puissances.

Propos recueillis par Henrik Werenskiold

Xi Jinping a récemment purgé Zhang Youxia, coprésident de la puissante Commission militaire centrale et général de longue date de l’APL. D’après ce que j’ai compris, il y a eu une lutte de pouvoir pendant un certain temps entre Xi et ce général. Qu’en pensez-vous ?

Eh bien, nous avons vu comment des têtes tombent à Pékin – au sens figuré, et peut-être aussi au sens propre – mais le fait est que personne ne sait vraiment ce qui se passe. En vérité, personne ne sait ce qui se passe, car le système politique chinois et les luttes de pouvoir au sein du Parti communiste chinois (PCC) sont très opaques.

Xi Jinping a en fait purgé, ou du moins limogé, environ 80 hauts fonctionnaires depuis 2012. Tous ne sont pas issus de l’armée, mais au sein de l’Armée populaire de libération (APL), il y a 28 postes de généraux de haut rang, et 16 de ces généraux ont été arrêtés ou ont tout simplement disparu. Cela signifie qu’environ 57 % des généraux de haut rang ont été démis de leurs fonctions, ce qui est tout à fait extraordinaire.

Nous savons que la corruption est profondément enracinée dans l’APL. C’est presque comme un État dans l’État. Ils ont toutes sortes d’activités commerciales et il y a beaucoup de pots-de-vin, car ce sont les généraux qui approuvent les achats. En même temps, ces élites rouges et leurs enfants achètent des promotions. En conséquence, de nombreux officiers ne sont ni des membres loyaux du parti ni particulièrement versés dans les affaires militaires. À bien des égards, l’APL est une organisation pourrie.

Nous savons également qu’une nouvelle génération d’officiers plus jeunes est en train d’émerger, qui a reçu une éducation idéologique approfondie au sein de l’APL. L’idéologie joue donc un rôle important dans leur formation militaire et tout au long de leur carrière. Pour Xi Jinping, la loyauté idéologique est fondamentalement plus importante que tout autre chose, car elle garantit l’avenir et le pouvoir du PCC.

Ainsi, la nouvelle génération de généraux de l’APL, qui constituera les futurs membres de la Commission militaire centrale et occupera d’autres postes de haut niveau, sera issue d’un vivier sélectionné par Xi Jinping. Ils recevront non seulement une éducation intellectuelle – Zhang Youxia lui-même était un intellectuel et avait fait des études –, mais aussi une éducation spécifique à la loyauté envers Xi Jinping et le parti.

Bien sûr, ils recevront également une formation militaire moderne. Ils seront plus compétents sur le plan technologique, ce qui correspond à l’objectif de Xi Jinping de transformer l’APL en une armée moderne utilisant des technologies de pointe.

Se pose ensuite la question de Taïwan. Cette nouvelle génération de chefs militaires ne remettra pas en cause la ligne de Xi Jinping ni ses décisions, et ne formera pas non plus une base de pouvoir indépendante susceptible de le défier. Il exigera une obéissance totale et exercera un contrôle absolu sur les généraux de haut rang de l’APL.

En conclusion, nous ne connaissons pas la raison exacte de cette purge. Certains spéculent sur un éventuel coup d’État. D’autres affirment qu’il s’agissait simplement d’une corruption profondément enracinée. D’autres encore pensent que cela reflète un manque de confiance et d’assurance politique, Xi Jinping se sentant menacé par certaines personnes, en particulier Zhang Youxia, qui était très respectée dans l’armée. Mais nous n’en savons rien.

Ce que nous savons, en revanche, c’est que le journal officiel de l’APL a publié un article affirmant que Zhang Youxia avait « trahi le parti, sa confiance et ses attentes ». Et cela était sans précédent. Habituellement, les purges sont publiquement liées à la corruption, mais cette fois-ci, elles ont été présentées comme une question de confiance et de loyauté. Il s’agissait de ne pas donner la priorité au parti et d’oublier qu’il s’agit de l’armée du parti, et non de l’armée du peuple, comme elle est officiellement décrite.

Vous insinuez donc que la purge est très probablement liée à la loyauté et à l’idéologie. Comment pensez-vous que cela influence les capacités de combat et l’expertise de l’armée ? Sera-t-elle moins experte ou moins apte au combat, ou pourrait-elle en fait devenir plus compétente grâce à l’arrivée de nouvelles personnes plus en phase avec la guerre moderne ? Je veux dire, il était assez âgé – 75 ans – et peut-être était-il simplement un homme de la vieille école qui ne savait pas comment mener une guerre moderne.

Exactement. Je pense qu’on accorde peut-être trop d’importance au fait que Zhang Youxia ait une expérience militaire. Cette expérience remonte à la guerre du Vietnam, et pratiquement personne dans l’armée chinoise actuelle n’a une véritable expérience du combat. Quelle importance peut-on donc accorder à cette expérience, étant donné qu’elle est dépassée ?

Il est certain qu’une personne qui a connu la guerre comprend mieux les risques. Elle peut se montrer plus prudente quant au coût de l’utilisation des technologies de pointe, à l’investissement de sommes colossales dans l’armement et la modernisation, etc. Elle peut avoir une vision façonnée par la brutalité de la guerre, par les risques et les pertes humaines.

Son point de vue était donc peut-être plus équilibré. Mais tout cela n’est que spéculation. Dans l’ensemble, il ne s’agissait que d’un individu, même s’il était vice-président de la Commission militaire centrale, par rapport à l’ensemble de l’armée chinoise et à ses capacités. Dans ce contexte, nous ne savons vraiment pas quelles sont les capacités de combat réelles de l’APL.

Ce que nous savons – et je partage cette analyse assez courante – c’est que la purge ralentira probablement tout projet d’unification de Taïwan par la force, du moins à court terme. Xi Jinping a besoin de temps pour mettre ses généraux au pas, et il devra attendre les prochaines réunions du parti. Officieusement, il a peut-être déjà mis ses hommes en place, mais officiellement, il aura besoin de temps pour consolider son contrôle.

À plus long terme, ces officiers seront plus loyaux et ne contesteront pas les décisions de Xi Jinping. Ils ont désormais compris ce que cela signifie de le faire. À moyen terme – il est difficile de préciser un calendrier –, cela pourrait marquer un tournant vers le contrôle total de l’armée, qui exécuterait alors sans broncher tout ce que Xi Jinping souhaite. D’une certaine manière, cela pourrait être plus risqué, car plus personne n’oserait s’exprimer.

D’après mes connaissances limitées, j’ai entendu dire que Zhang Youxia était quelque peu sceptique quant à une invasion de Taïwan, car cela serait trop risqué…

Oui. Cela semble être le cas. Ce qui est intéressant, c’est le contexte géopolitique plus large, que j’ai essayé de relier à cet événement. Les États-Unis ont publié leur stratégie de sécurité nationale et leur stratégie de défense nationale, et même le récent discours d’Elbridge Colby à Séoul était relativement modéré à l’égard de la Chine. Il semble que les États-Unis souhaitent gagner du temps pour renforcer leur propre état de préparation au combat. Cela donne à Xi Jinping le temps – surtout pendant que Donald Trump se concentre sur des questions telles que le Groenland, le Venezuela, l’Iran et d’autres sujets – de préparer son armée à une éventuelle invasion.

Le timing a peut-être également joué un rôle. Zhang Youxia aurait fait l’objet d’une enquête depuis 2023, il était donc déjà sous surveillance, et maintenant que la purge a eu lieu, cela signifie peut-être que Xi Jinping a estimé que c’était le bon moment pour agir. C’est un cas intéressant, car il y a tellement de spéculations qu’on peut presque tout avancer, mais nous ne savons tout simplement pas avec certitude.

C’est vrai. Mais les suppositions éclairées valent mieux que les suppositions non éclairées. La dernière fois que nous avons discuté, vous avez mentionné le renouveau de la nation chinoise, qui ne peut se faire sans l’intégration de Taïwan au territoire chinois. Xi Jinping a clairement exprimé son désir de prendre le contrôle de Taïwan. La purge de Zhang s’inscrit-elle dans la poursuite de cet objectif ?

Je pense qu’il s’agit plutôt de se préparer au cas où la force militaire serait nécessaire. Le monde est actuellement en proie à de nombreuses divisions et turbulences, en grande partie à cause des États-Unis. Dans ce contexte, la position des États-Unis sur la question de savoir s’ils défendraient ou non Taïwan est devenue plus ambiguë. Elle n’est plus aussi claire.

Je pense donc qu’il s’agit avant tout d’une question de préparation. Dans le même temps, je continue de penser que, pour l’instant, Xi Jinping tente d’autres moyens – tels que rallier diplomatiquement des pays à la cause de la Chine et obtenir une majorité à l’ONU qui approuve la réunification ou le principe d’une seule Chine – pour prendre le contrôle de Taïwan.

La Chine insiste constamment sur le rôle central des Nations unies en tant que pierre angulaire du droit international. Si la Chine parvient à convaincre suffisamment de pays d’approuver le principe d’une seule Chine et la réunification, Xi Jinping pourrait alors tenter d’y parvenir d’une autre manière, qui minimiserait l’opposition diplomatique. Cela permettrait également de préparer le terrain pour une unification plus énergique si nécessaire. À ce moment-là, ils pourraient dire à Taïwan : soit vous le faites de manière pacifique, soit nous le faisons de manière coercitive.

Je pense que Xi Jinping observe attentivement ce que les États-Unis feraient ou ne feraient pas, et cela reste incertain. Il doit donc être prêt sur le plan militaire, mais pour l’instant, il est difficile de dire ce qu’il fera. Peut-être ne le sait-il pas lui-même. Ou peut-être le sait-il, mais nous ne pouvons pas lire dans ses pensées.

Une dernière question. Compte tenu de la situation politique en Chine, Xi Jinping pourrait se présenter pour un quatrième, un cinquième, voire un sixième et un septième mandat. Il pourrait en fait rester le dirigeant de la Chine à vie. Xi n’a cessé d’éliminer ses rivaux politiques depuis le début de son règne, et avec la récente purge de Zhang, il semble qu’il ne reste plus personne pour contester son pouvoir. Dans quelle mesure la purge du général Zhang est-elle importante pour la consolidation de sa position de dirigeant incontesté de la Chine ?

Oui, je pense que c’est important. Avec Zhang hors jeu, je ne pense pas qu’il rencontre d’opposition interne significative pour y parvenir. Je pense que cela va se produire. Il n’y a tout simplement plus personne qui puisse sérieusement contester sa position. En ce qui concerne la purge de Zhang Youxia, je pense que c’était également un geste symbolique très fort.

Je ne sais pas si « définitif » est le mot juste, mais c’était un signal fort adressé aux princes, dont Xi Jinping lui-même fait partie. Au début, beaucoup d’entre eux pensaient que, puisque Xi Jinping était un prince, ils seraient protégés en tant que faction au sein du Parti communiste, mais ce n’est manifestement pas le cas.

Xi Jinping a d’abord démantelé la faction de la Ligue de la jeunesse, qui comptait parmi ses membres des personnalités telles que l’ancien Premier ministre Li Keqiang. Cette faction a aujourd’hui pratiquement disparu. Avec la purge de Zhang, il a également démontré aux princes et aux puissantes familles de princes – y compris celles dont l’influence est comparable à celle de la propre famille de Xi Jinping, comme les familles de l’ancien dirigeant Deng Xiaoping – que la lignée n’offre aucune protection sans une loyauté absolue.

Le fait est que la lutte pour le pouvoir à Zhongnanhai et à Pékin a été féroce entre ces factions, mais nous n’en voyons pas grand-chose publiquement, car le système politique chinois est très opaque. Cela dit, cette purge a envoyé un message très fort aux familles de princes restantes, les incitant à faire profil bas et à en assumer les conséquences.

Je pense donc que nous devrions nous habituer à considérer Xi Jinping comme le leader incontesté de la Chine jusqu’à sa mort.