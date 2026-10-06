Québec : l’outre-mer oublié

S’il n’est pas un territoire « français », le Québec est bien une terre peuplée de « Français », ce qui en fait un outre-mer original, quoiqu’oublié.

Pour le général de Gaulle, le Québec est peuplé de Français et c’est ainsi qu’il entend déployer sa vision géopolitique en réveillant le sentiment national des « cousins » d’outre-Atlantique. Au moment où la France se sépare de ses colonies, le projet de Gaulle consiste à s’appuyer sur les communautés françaises présentes à l’international.

D’où sa volonté de l’indépendance du Québec, afin que ces Français ne soient plus soumis à la souveraineté anglaise. « Vous êtes le Québec ! Vous êtes les Canadiens français ! Il n’y a pas de temps écoulé qui ait pu effacer de l’esprit et du cœur de la France la pensée nostalgique de ses enfants qu’elle a laissés là-bas il y a bientôt deux cents ans » dit-il au Premier ministre Jean Lesage lors de la réception à l’Élysée le 5 octobre 1961.

Si ces « Français d’Amérique » n’ont pas obtenu l’indépendance, le Québec est aujourd’hui oublié de la France même, qui y voit au mieux un souvenir historique sympathique. Les liens universitaires, commerciaux et scientifiques étant en progression avec l’ensemble du Canada, une nouvelle vision pour le Québec semble aujourd’hui possible.