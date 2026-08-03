« Quelques arpents de neige » : la perte du Canada

Troisième épisode de notre série d’été « La guerre de Sept Ans, la première guerre-monde ». Avant 1914, un conflit a déjà embrasé la planète entière et redessiné la carte du monde.

En 1759, la chute de Québec sur les plaines d’Abraham scelle le sort de la Nouvelle-France.

La France abandonne un empire nord-américain immense — un renoncement aux conséquences incalculables, que Voltaire résuma d’une formule restée célèbre.

De toutes les pertes de la guerre de Sept Ans, aucune n’a marqué la mémoire comme celle du Canada. C’est ici que se joua le destin de l’Amérique du Nord : resterait-elle, pour partie, française et catholique, ou deviendrait-elle anglaise et protestante ? La réponse fut donnée sur un plateau dominant le Saint-Laurent, un matin de septembre 1759. En quelques minutes de bataille, un empire bascula. Et la France, par la voix de ses élites, choisit de ne pas s’en émouvoir.

Un empire démesuré et fragile

La Nouvelle-France était, sur la carte, un empire immense. De l’embouchure du Saint-Laurent aux Grands Lacs, de la vallée de l’Ohio jusqu’à la Louisiane et l’embouchure du Mississippi, elle dessinait un arc gigantesque qui enserrait les colonies anglaises de la côte atlantique. Sur le papier, la France tenait le cœur du continent nord-américain.

Mais cette grandeur était trompeuse. La Nouvelle-France ne comptait qu’environ 70 000 habitants d’origine européenne, quand les Treize Colonies britanniques en alignaient près de deux millions. Ce déséquilibre démographique était écrasant. La force française reposait moins sur le nombre que sur un réseau d’alliances avec les nations amérindiennes, sur la maîtrise des routes de la fourrure et sur une poignée de places fortes. C’était un empire de comptoirs et d’alliances, non de peuplement — et donc un empire vulnérable, dès lors que la métropole ne pouvait plus le soutenir.

L’étranglement

Or, précisément, la métropole ne le pouvait plus. Comme nous l’avons vu, la maîtrise britannique des mers coupa peu à peu la Nouvelle-France de la France. Les renforts, les vivres, les munitions n’arrivaient plus qu’au compte-gouttes, quand ils n’étaient pas interceptés par la Royal Navy. Les Britanniques, eux, pouvaient déverser hommes et matériel sur le continent américain à volonté.

Le commandant français, le marquis de Montcalm, mena une défense habile mais désespérée, avec des moyens dérisoires face à la marée britannique. Une à une, les positions françaises tombèrent : Louisbourg, verrou du golfe du Saint-Laurent, en 1758 ; les forts de la vallée de l’Ohio et des Grands Lacs. L’étau se resserrait inexorablement autour du cœur de la colonie : la ville de Québec, capitale de la Nouvelle-France, perchée sur son rocher au-dessus du fleuve.

Un empire de comptoirs et d’alliances, non de peuplement : la Nouvelle-France était vaste sur la carte, mais fragile dès que la mer fut perdue.

Les plaines d’Abraham

L’assaut final eut lieu en septembre 1759. Après un long siège, le général britannique James Wolfe réussit un coup d’audace : dans la nuit, ses troupes escaladèrent la falaise réputée infranchissable au pied de Québec et se déployèrent à l’aube sur le plateau, les fameuses plaines d’Abraham, aux portes de la ville. Surpris, Montcalm choisit de livrer bataille aussitôt, sans attendre de renforts.

L’affrontement fut bref et meurtrier. La discipline de feu britannique fit merveille ; les lignes françaises furent rompues en quelques minutes. Les deux généraux y trouvèrent la mort : Wolfe sur le champ de bataille, dans l’heure de sa victoire ; Montcalm le lendemain, de ses blessures. Québec capitula quelques jours plus tard. L’année suivante, en 1760, la chute de Montréal acheva la conquête : toute la Nouvelle-France passait sous contrôle britannique. En une campagne, la France avait perdu l’Amérique du Nord.

« Quelques arpents de neige »

Le plus frappant, vu de France, fut l’indifférence. L’opinion éclairée, loin de pleurer cette perte, la jugea négligeable. Voltaire avait donné le ton dès 1758 dans Candide, raillant ces deux nations qui « se font la guerre pour quelques arpents de neige vers le Canada », et dépensaient pour cette guerre « plus que tout le Canada ne vaut ». La formule fit fortune, et résume un état d’esprit : pour les élites françaises du temps, ces immensités glacées, peu peuplées et peu rentables, ne valaient pas le sang et l’or qu’on y engloutissait. Mieux valait, pensait-on, conserver une petite île à sucre des Antilles, autrement plus profitable, qu’un continent de forêts.

Ce calcul, rationnel à courte vue, fut une faute historique de portée incalculable. En renonçant au Canada, la France abandonnait non pas « quelques arpents de neige », mais la possibilité d’une Amérique du Nord partiellement française — avec tout ce que cela aurait pu signifier pour l’équilibre du continent et du monde. Le sort de centaines de milliers de colons francophones, devenus du jour au lendemain sujets de la Couronne britannique, fut scellé par ce dédain. Leurs descendants, au Québec et en Acadie, en porteront longtemps la mémoire.

La perte du Canada illustre ainsi une vérité douloureuse : les empires ne se perdent pas seulement sur les champs de bataille, mais aussi dans les têtes, quand une nation cesse de croire à ce qu’elle possède. La France n’avait pas voulu défendre le Canada ; elle s’en désintéressa plus encore. Sur l’autre grand théâtre colonial du conflit, le sous-continent indien, le scénario fut différent — mais le résultat, hélas, identique.

Prochain épisode : l’Inde perdue, l’empire britannique gagné.