4 juillet 1776 : la naissance des États-Unis

Le 4 juillet 1776 ne fut ni une rupture ni une révolution sociale : la Déclaration d’indépendance formalise une rébellion déjà engagée et reformule des idées et des intérêts bien établis dans les 13 colonies.

De la « mission divine » des Pères pèlerins à la Constitution de 1787, Alain Bogé retrace les trois temps fondateurs qui transforment une indépendance fragile en puissance durable.

Sécularisé puis verrouillé institutionnellement, l’universalisme américain trouve dans la « Destinée manifeste » son prolongement géopolitique : du modèle à l’empire, de l’exemplarité à l’expansion.

Le 4 juillet 1776, jour de l’indépendance américaine, n’est peut-être pas la date que l’on croit. Ni véritable rupture, ni révolution sociale, l’indépendance américaine ressemble moins à un basculement qu’à une mise en ordre qui va aboutir à la Constitution (1787), puis à l’expansionnisme au travers du concept de la « Destinée manifeste ». Lorsque Thomas Jefferson rédige la Déclaration, avec quatre autres membres du Congrès, il ne fonde pas un monde nouveau : il reformule, dans un langage politique moderne, des idées, des réflexes et des intérêts déjà bien établis dans les 13 colonies britanniques qui vont représenter l’embryon des États-Unis d’Amérique à venir. Et pourtant, ce texte deviendra bien davantage qu’une déclaration d’indépendance : le point d’appui d’un récit national, le socle d’une légitimité universelle et, progressivement, l’un des instruments d’une projection de puissance qu’on voit encore aujourd’hui. Car le 4 juillet n’est pas seulement un commencement, c’est une mission héritée des « Pères pèlerins » (Pilgrim Fathers) qui se reformule, où une révolution, en apparence radicale, stabilise plus qu’elle ne bouleverse et qui va conduire à la Constitution de 1787, autre élément fondateur dynamique et complémentaire.

Le 4 juillet n’est pas un commencement absolu, mais un moment dans une continuité idéologique américaine.

Aux sources de 1776 : une mission héritée des Pères pèlerins

Fuyant les persécutions religieuses en Angleterre, le Mayflower, transportant 102 passagers, principalement issus d’une secte protestante, les Puritans, arrive en vue de l’actuelle ville de Provincetown, au Cape Cod (Massachusetts), le 26 novembre 1620. Pour prévenir les contestations des règles de gouvernance de la communauté desdits 102 passagers, leur chef, William Bradford (1590-1657), propose des principes généraux de gouvernance connus sous le nom de Mayflower Compact, qui jette les bases d’une démocratie locale qui sera une des sources de la Constitution des États-Unis. Le projet n’était pas seulement de nature politique, mais également religieuse : fonder une communauté exemplaire, guidée par la loi divine, qui servira de modèle au reste du monde. Il s’agit d’une vocation providentielle et d’une « mission divine » qui va devenir la matrice fondatrice de la République américaine.

Le premier gouverneur, John Winthrop (1588-1649), évoque dans un sermon une city upon a hill, qui ne relève pas uniquement de la rhétorique religieuse : il fonde une représentation durable de l’Amérique comme communauté exemplaire, « élue de Dieu », investie d’une mission qui va structurer la dimension messianique de la politique américaine, intérieure et, plus tard, extérieure. D’autre part, cette forme d’autogouvernement va amener une culture politique originale, marquée par la défiance envers l’autorité distante et la valorisation de la communauté politique comme espace moral. Alexis de Tocqueville (1805-1859), dans De la démocratie en Amérique, souligne cette continuité en montrant que les institutions américaines plongent leurs racines dans les mœurs des premiers colons. Dans cette perspective, la Déclaration de 1776 n’apparaît plus comme une création ex nihilo.

La mission divine devient alors aussi mission politique.

La Déclaration d’indépendance opère ainsi une sécularisation d’un imaginaire de l’exemplarité préexistant, qui va lui permettre d’acquérir une portée universelle.

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La Déclaration de 1776, traduction politique d’un héritage religieux

La Déclaration d’indépendance du 4 juillet 1776 ne peut être comprise comme un acte soudain ou isolé. Elle est l’aboutissement d’un processus de rupture progressive entre les colonies américaines et la métropole britannique, amorcé dès la fin de la guerre de Sept Ans. Avant 1776, les colonies américaines sont sous domination britannique. La Déclaration d’indépendance va résulter de la convergence de trois dynamiques : une crise de souveraineté entre les 13 colonies et Londres, une divergence croissante d’intérêts économiques, et la diffusion d’un langage politique nouveau fondé sur les droits naturels. À ces tensions structurelles s’ajoute un fait décisif : en 1776, la guerre est déjà engagée. La Déclaration ne crée donc pas la rupture ; elle la formalise et lui donne une légitimité universelle.

Comme l’a montré l’historien américain Gordon S. Wood (1933-2026), l’indépendance ne bouleverse pas immédiatement les structures sociales des colonies : les hiérarchies demeurent, la propriété est sanctuarisée, et l’esclavage, loin d’être remis en cause, perdure.

En 1776, on ne redistribue pas le pouvoir, on le redéploie.

Les élites coloniales — planteurs, négociants, juristes — prennent la place de l’administration britannique sans transformation radicale des rapports sociaux. La rupture est politique, mais elle est socialement contenue. Les colonies américaines vont chercher d’abord à préserver des libertés qu’elles estiment déjà acquises. Dès lors, la Déclaration de 1776 n’inaugure pas la rupture ; elle en constitue la formalisation juridique et idéologique, transformant une rébellion militaire de facto en projet politique souverain doté d’une portée universelle. C’est donc d’abord un texte politique et philosophique qui a pour objectif de justifier la rupture avec la Grande-Bretagne, en insistant sur les droits naturels (vie, liberté, poursuite du bonheur), la souveraineté du peuple et le droit à la révolution. C’est un texte de légitimation. Le 4 juillet 1776, les colons ne se considèrent plus comme britanniques, mais comme américains, même rebelles !

De 1775 à 1783, le conflit contre la Grande-Bretagne agit comme un révélateur des faiblesses structurelles des anciennes colonies : absence de commandement central efficace, rivalités entre États, incapacité à lever durablement l’impôt et à soutenir l’effort de guerre. La victoire, acquise autant par l’épuisement britannique que par l’appui français (voir encadré « Yorktown »), ne dissipe pas ces fragilités. C’est de cette tension entre souveraineté proclamée et faiblesse institutionnelle que naît, en 1787, la volonté de refonder l’Union sur des bases fédérales plus contraignantes.

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La Constitution de 1787 : organiser la puissance, verrouiller la stabilité

Si 1776 ouvre une séquence politique, celle-ci reste fragile. Les « Articles de la Confédération et de la perpétuelle Union » (Articles of Confederation and Perpetual Union) révèlent rapidement les limites d’une union trop lâche, incapable de garantir la stabilité interne et la cohérence stratégique. La Convention de Philadelphie de 1787 répond à cette inquiétude fondamentale : comment fonder un ordre politique durable sans sombrer dans l’instabilité ou la tyrannie ? Les Federalist Papers, notamment sous la plume de James Madison (1751-1836), témoignent de cette préoccupation centrale : contenir les factions, organiser le conflit, éviter les dérives de la démocratie directe.

La Constitution de 1787 constitue, à cet égard, un compromis remarquable. Elle institue un système d’équilibre des pouvoirs (checks and balances), introduit des mécanismes de filtrage démocratique et organise une forme de gouvernement représentatif tempéré. Comme le souligne Tocqueville, cette architecture permet de concilier liberté et stabilité, en encadrant les passions politiques sans les étouffer. Mais elle révèle aussi une méfiance persistante à l’égard du peuple, perçu comme potentiellement instable. La démocratie américaine naissante est ainsi traversée par une tension constitutive entre participation et contrôle. Cette stabilisation institutionnelle va jouer un rôle décisif dans la trajectoire des États-Unis. En assurant la continuité du pouvoir et la prévisibilité des règles, elle crée les conditions d’un développement économique et d’une consolidation étatique rapides. Plus encore, elle rend possible une projection de puissance. La Constitution ne se contente pas d’organiser la vie politique interne : elle prépare l’émergence d’un acteur géopolitique.

La Constitution va transformer une indépendance fragile en puissance durable.

Car en stabilisant le pouvoir, la Constitution permet aux États-Unis de dépasser leurs fragilités initiales pour entrer dans une logique d’expansion, susceptible de justifier l’extension territoriale et l’affirmation d’un modèle.

Du modèle à l’expansion : la logique de la destinée manifeste

C’est dans cette articulation que s’inscrit la doctrine de la « Destinée manifeste » (Manifest Destiny) au XIXe siècle. Loin d’être une rupture idéologique, celle-ci apparaît comme le prolongement d’un double héritage : celui d’une mission initiale, héritée du providentialisme des premiers colons, et celui d’un universalisme politique formulé en 1776 puis stabilisé en 1787. La conquête de l’Ouest, l’intégration de nouveaux territoires et la diffusion des institutions américaines ne relèvent pas uniquement d’une logique de puissance classique ; elles s’appuient sur une légitimation plus profonde, où l’expansion est perçue comme la réalisation d’un projet politique universel, mais aussi d’un messianisme religieux. Dans son livre Manifest Destiny, Anders Stephanson a montré que cette doctrine repose sur une articulation singulière entre nationalisme et universalisme : les États-Unis ne s’étendent pas seulement pour accroître leur puissance, mais parce qu’ils se perçoivent comme porteurs d’un modèle destiné à s’imposer. L’expansion vers l’Ouest, la conquête de nouveaux territoires, mais aussi la marginalisation des populations amérindiennes témoignent de cette logique.

La mission initiale, autrefois religieuse puis politique, devient géopolitique.

Elle justifie l’appropriation de l’espace et la diffusion d’un ordre institutionnel. Frederick Jackson Turner (1861-1932), avec sa « thèse de la frontière », a souligné le rôle structurant de cette expansion dans l’identité américaine : la conquête n’est pas un épisode, elle est un processus constitutif. On situe le début de l’expansionnisme international américain avec la victoire sur l’Espagne (1898), qui apportera aux États-Unis les Philippines et Porto Rico. On verra, avec le Canada et le Groenland, que cet expansionnisme n’a pas disparu !

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Dès lors, le 4 juillet 1776 prend une signification nouvelle. Il ne s’agit plus seulement de l’acte de naissance d’une nation, mais du point d’ancrage d’une dynamique de projection. L’universalisme proclamé dans la Déclaration d’indépendance trouve, dans la destinée manifeste, son prolongement concret. Ce passage du modèle à l’empire, de l’exemplarité à l’expansion, constitue l’une des clés de compréhension de la puissance américaine.

Les cinq rédacteurs de la Déclaration La Déclaration d’indépendance des États-Unis a été principalement rédigée par Thomas Jefferson. Cependant, elle a été élaborée par un comité de cinq membres du Congrès continental (ainsi appelé par rapport à la Grande-Bretagne) : Thomas Jefferson (1743-1826), principal rédacteur, John Adams (1735-1826), Benjamin Franklin (1706-1790), Roger Sherman (1721-1793) et Robert R. Livingston (1746-1813). Jefferson a rédigé la première version du texte en 1776, puis le comité et le Congrès ont apporté des modifications avant son adoption officielle le 4 juillet 1776.

Les 13 colonies Elles sont fondées par les Britanniques entre 1607 (Virginie) et 1732 (Géorgie), et unies en 1775. Elles signent la déclaration d’indépendance en 1776 sous le nom d’États-Unis et se séparent de la Grande-Bretagne. La guerre d’indépendance qui suit aboutit à l’indépendance des États-Unis. Les treize bandes du drapeau américain représentent les treize États fondateurs, unis pour former les États-Unis. Ces colonies se composent de (sous leur appellation actuelle) : Les colonies du Nord, ou Nouvelle-Angleterre (New England) : New Hampshire (1623), Massachusetts (1620), Rhode Island (1636), Connecticut (1635). Les colonies du Centre (Middle Colonies) : New York et Vermont (1664), New Jersey (1664), Pennsylvanie (1681). Les colonies du Sud (Southern colonies) : Delaware (1664), Virginie et Kentucky (1607), Caroline du Nord et Tennessee (1663), Caroline du Sud (1663), Géorgie (1732). Les 13 colonies n’avaient pas une religion unique, mais une mosaïque religieuse dominée par le protestantisme. Cette diversité a favorisé progressivement l’idée de tolérance religieuse, qui influencera fortement la future Constitution américaine (notamment la liberté de religion).

Encadré. Yorktown, ou la revanche française Automne 1781. Sur la côte de Virginie, les troupes britanniques du général Cornwallis (1738-1805) se retranchent dans la petite ville de Yorktown. Face à elles, une armée composite : les insurgés américains de George Washington (1732-1799), appuyés par un corps expéditionnaire français commandé par le comte de Rochambeau (1725-1807), avec les volontaires de La Fayette (1757-1834). Mais l’issue du siège ne se joue pas seulement sur terre. Au large, la flotte française de l’amiral de Grasse (1722-1788) verrouille la baie de Chesapeake. En repoussant la marine britannique lors de la bataille navale du 5 septembre, elle empêche tout renfort ou évacuation. Cornwallis est isolé. Pris en étau entre les forces terrestres franco-américaines et la supériorité maritime française, il n’a plus d’issue. Le 19 octobre 1781, il capitule. Cette reddition marque le tournant décisif de la guerre d’indépendance : Londres comprend que la reconquête des colonies est devenue illusoire. Derrière la victoire américaine se dessine une réalité plus large : sans l’engagement militaire et naval de la France, le conflit aurait pu s’enliser. Pour Versailles, Yorktown est une revanche éclatante sur la défaite de 1763. Mais cette victoire a un prix : l’effort financier de la France, consenti pour soutenir les insurgés, va peser lourdement sur les finances du royaume.

Pour aller plus loin

Van Ruymbeke B., 1776, l’année américaine, Tallandier, 2026.

Branaa J.-E., La Constitution américaine et les institutions, Ellipses, 2020.

Stephanson A., Manifest Destiny, Hill and Wang, 1995.

Balch T., Les Français en Amérique pendant la guerre d’indépendance des États-Unis (1777-1783), A. de la Pinsonnais, 2025.