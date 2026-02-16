Renforcement des relations entre l’Inde et la France

Parmi tous les partenariats sécuritaires que l’Inde a actuellement avec d’autres pays, celui avec la France est le plus durable. En 1998, la France a été le premier pays avec lequel l’Inde a établi un partenariat stratégique, qui a depuis été accordé à plus de 30 pays. Ce partenariat connaîtra un nouvel élan lors de la visite du président français Emmanuel Macron en Inde, les 19 et 20 février 2026. Il s’agit de sa quatrième visite depuis 2018, ce qui témoigne de l’importance qu’il accorde à ses relations avec New Delhi.

Les deux parties vont renforcer encore leurs liens dans le contexte des tensions géopolitiques qui secouent actuellement leurs frontières orientales et occidentales respectives. Pour la France, il s’agit de la guerre entre la Russie et l’Ukraine et des relations tendues avec les États-Unis au sujet des droits de douane et du Groenland. Pour l’Inde, il s’agit des différends avec le Pakistan et la Chine, ainsi que des relations tendues avec les États-Unis sous la présidence Trump.

La visite sera axée sur le renforcement du partenariat stratégique entre l’Inde et la France, en particulier dans le cadre de la « feuille de route Horizon 2047 », qui trace la voie pour les 25 prochaines années, marquant à son tour le centenaire de l’indépendance de l’Inde et des relations diplomatiques entre les deux pays. Le président Macron assistera au Sommet sur l’impact de l’IA en Inde 2026 lors de sa visite, qui a été annoncée par le Premier ministre Modi lors du Sommet France-IA Action coprésidé par les deux dirigeants à Paris en février 2025. Les deux pays commémorent 2026 comme « l’Année de l’innovation Inde-France », en renforçant leur partenariat stratégique dans les domaines de l’innovation, de l’intelligence artificielle et des technologies du futur. Cette initiative historique célèbre la coopération profonde entre les deux nations dans les domaines de l’IA, des technologies de pointe, de la recherche, de l’innovation industrielle et de l’économie numérique.

Le partenariat économique entre les deux pays s’intensifie, mais n’a pas encore atteint son plein potentiel. L’accord de libre-échange entre l’UE et l’Inde récemment négocié peut profiter aux deux pays, qui doivent saisir cette opportunité. Le commerce bilatéral entre les deux pays est passé de 7,65 milliards d’euros en 2020-2021 à environ 12,75 milliards d’euros en 2024-2025. La France est devenue une source majeure d’investissements directs étrangers (IDE) pour l’Inde, avec plus de 1 000 établissements français déjà présents en Inde. La France occupe la 11e place parmi les investisseurs en Inde, avec un afflux d’IDE de 9,9 milliards d’euros entre avril 2000 et mars 2025. Plus de 150 entreprises indiennes opèrent en France (y compris les sous-filiales), employant plus de 7 000 personnes.

Depuis des décennies, l’Inde et la France sont devenues des partenaires fiables en matière de défense, et cette tendance devrait se poursuivre. La France est le deuxième fournisseur d’armes (après la Russie), représentant 33 % des importations d’armes de l’Inde. En 2020-2024, la part de loin la plus importante des exportations d’armes françaises est allée à l’Inde (28 %), soit près du double de la part cumulée des États européens destinataires (15 %). La semaine dernière, le Conseil indien des acquisitions de défense a approuvé l’achat de 114 avions de combat Rafale auprès de Dassault, l’un des plus importants contrats de défense conclus par l’Inde à ce jour. Dans le cadre de la feuille de route industrielle de défense Inde-France, il rassemble les principaux acteurs des deux écosystèmes de défense, notamment les start-ups, les investisseurs, les incubateurs, les accélérateurs et les universités, favorisant ainsi une nouvelle ère d’innovation et de partenariat en matière de défense.

L’Indo-Pacifique est un autre domaine de coopération, leur partenariat dans l’océan Indien étant devenu un axe important de leurs relations bilatérales. Les deux parties ont convenu en 2018 d’une « vision stratégique commune de la coopération indo-française dans la région de l’océan Indien ». La visite permettra également de faire le point sur le corridor Inde-Moyen-Orient-Europe (IMEC), qui vise à favoriser la connectivité, les trajectoires de croissance durable et l’accès à l’énergie propre dans ces régions. Dans ce contexte, la situation stratégique de Marseille en Méditerranée est essentielle.

Cette année est particulière, car la France accueille le sommet du G7 tandis que l’Inde accueille le sommet des BRICS, alors que les deux pays sont membres du G20 et coopèrent sur de nombreux fronts. Les deux pays sont actifs sur la scène internationale, ils sont attachés à la multipolarité et leur collaboration est importante non seulement pour leurs relations bilatérales, mais aussi pour la stabilisation de la politique mondiale. En outre, l’Inde et la France s’engagent de plus en plus dans divers domaines de coopération tels que la lutte contre le terrorisme, le changement climatique, les énergies renouvelables et la croissance et le développement durables. La France est membre fondateur de l’Alliance solaire internationale (ISA), annoncée par l’Inde en 2015 lors de la COP21 des Nations unies sur le changement climatique.

À l’avenir, la France et l’Inde doivent approfondir et diversifier leurs relations au-delà des trois piliers principaux que sont la coopération stratégique, la défense et la sécurité, le nucléaire civil et le secteur spatial, pour s’étendre à d’autres domaines tels que la technologie, l’intelligence artificielle, la cybersécurité, l’éducation, le commerce des services, l’action climatique, le tourisme, etc. Les deux parties doivent promouvoir leurs écosystèmes de start-ups respectifs et fournir aux start-ups et aux entrepreneurs en herbe une plateforme leur permettant d’interagir et de créer des réseaux afin de renforcer leurs activités dans les deux régions et de tirer parti de leurs meilleures pratiques respectives.

En conclusion, les deux nations devraient viser à élargir et à approfondir davantage leurs partenariats bilatéraux et multilatéraux afin d’apporter stabilité et prévisibilité à l’ordre mondial en ces temps imprévisibles où « l’instrumentalisation des droits de douane » devient contre-productive. L’Inde est l’un des partenaires les plus proches de la France, les deux pays entretenant depuis longtemps une relation de confiance et de respect mutuel. Cette visite devrait viser à renforcer davantage leur partenariat dans un monde et une époque tumultueux.