Royaume-Uni : le séisme Reform UK

Les élections locales du 7 mai 2026 ont infligé au Labour de Keir Starmer l’une des défaites les plus cuisantes de son histoire récente, moins de deux ans après sa victoire écrasante aux législatives de juillet 2024.

Reform UK de Nigel Farage s’impose comme la première force d’opposition du pays, raflant les bastions ouvriers du nord de l’Angleterre et bousculant un système bipartite vieux de plus d’un siècle.

Le Pays de Galles bascule pour la première fois depuis 1999. L’Écosse résiste mais fragilise davantage Starmer. La recomposition du paysage politique britannique est en marche.

Le séisme annoncé a bien eu lieu. Les élections locales du 7 mai 2026, qui portaient sur quelque 5 000 sièges dans 136 conseils locaux anglais ainsi que sur les parlements décentralisés d’Écosse et du Pays de Galles, ont confirmé l’effondrement des deux grands partis traditionnels britanniques et la montée en puissance d’une droite populaire qui redessine la carte politique du Royaume-Uni.

La débâcle travailliste

Pour Keir Starmer, le bilan est sans appel. Le Labour, qui défendait plus de 2 500 sièges en Angleterre, est parti pour en perdre entre 1 600 et 2 000 selon les projections les plus récentes. Dans les résultats partiels publiés par la BBC vendredi matin, Reform UK arrivait en tête avec plus de 380 sièges remportés, contre 253 pour les travaillistes — en recul de 260 sièges —, les conservateurs suivant avec 256 sièges mais en perte de 174 élus.

Le résultat le plus symbolique est venu du Pays de Galles. Pour la première fois depuis la création du Parlement gallois en 1999, le Labour y a perdu la majorité. Selon le décompte définitif de la BBC, le Plaid Cymru indépendantiste a remporté 43 sièges sur 96, Reform UK arrivant deuxième avec 34 sièges, et les travaillistes s’effondrant à 9 sièges. La Première ministre sortante Eluned Morgan a perdu son propre siège. Un symbole : le Labour régnait sur ce territoire de quelque 3,3 millions d’habitants depuis plus d’un siècle.

« Le bipartisme est mort et enterré. » Zack Polanski, chef des Verts britanniques, au soir du 7 mai 2026.

En Angleterre, les percées de Reform UK se concentrent dans les territoires les plus emblématiques de l’ancienne base ouvrière travailliste : Hartlepool dans le nord-est, Tameside dans le nord-ouest, les Midlands industriels. À Newcastle-under-Lyme, Reform UK a pris le contrôle d’un premier conseil municipal, remportant 26 sièges en une nuit. Ces régions, qui avaient massivement voté pour le Brexit en 2016, nourrissent depuis un sentiment d’abandon profond vis-à-vis de Westminster — sentiment que Farage a su transformer en capital politique durable.

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La percée de Reform UK

Le grand vainqueur de ce scrutin est sans conteste Nigel Farage. Fondé en 2021 à partir du Parti du Brexit, Reform UK a fait élire ses premiers députés aux Communes lors des législatives de 2024, avant de s’imposer comme premier parti d’opposition aux élections locales de 2025. Le scrutin du 7 mai 2026 franchit une nouvelle étape : le parti dispose désormais d’élus dans des centaines de conseils locaux à travers l’Angleterre et s’affirme comme deuxième force au Pays de Galles.

La recette est simple et constante : un positionnement dur sur l’immigration — thème qui éclipse désormais la question européenne malgré le rapprochement du gouvernement Starmer avec Bruxelles —, un discours anti-establishment ciblant les classes populaires des régions industrielles en déshérence, et une capacité à capitaliser sur chaque faiblesse du gouvernement. La décision désastreuse de nommer Peter Mandelson — un proche de Jeffrey Epstein entaché par le scandale — au poste d’ambassadeur britannique à Washington avait déjà affaibli Starmer en début d’année. Les difficultés à tenir les promesses économiques de 2024, les volte-face sur la réforme de la protection sociale, et les tensions autour de la guerre en Iran — qui a bloqué les expéditions de pétrole par le détroit d’Ormuz et compliqué la reprise économique — ont fait le reste.

« Nous assistons à un changement historique dans la politique britannique », a déclaré Farage vendredi matin depuis Romford. « Nous sommes le plus national des partis, nous sommes là pour longtemps. » Une formule que le sondeur John Curtice, le plus respecté du Royaume-Uni, ne contredisait pas : « La situation est à peu près aussi mauvaise que ce à quoi tout le monde s’attendait pour le Parti travailliste, voire pire. »

« La situation est à peu près aussi mauvaise que ce à quoi tout le monde s’attendait pour le Parti travailliste, voire pire. » John Curtice, sondeur, 8 mai 2026.

Un paysage à cinq partis

Au-delà de la dualité Reform UK/Labour, ce scrutin révèle une fragmentation inédite du vote britannique. Les conservateurs de Kemi Badenoch poursuivent leur marginalisation, perdant plus de 150 sièges supplémentaires. Les Verts, emmenés par Zack Polanski — figure d’un éco-populisme de gauche qui séduit les centres urbains et les villes universitaires —, ont confirmé leur percée à Londres en remportant notamment leur premier siège de maire à Hackney. Les libéraux-démocrates gagnent modestement du terrain dans les banlieues aisées.

Le système politique britannique, structuré autour du duel Labour-Conservateurs, est désormais un système à cinq partis — sept si l’on compte le Plaid Cymru gallois et le SNP écossais, qui résistent solidement dans leurs territoires respectifs. Tony Travers, professeur à la London School of Economics, résumait la situation avant le scrutin : « Les travaillistes se battent sur quatre fronts en Angleterre, cinq au Pays de Galles et en Écosse. » Ils ont perdu sur tous.

Starmer s’accroche, mais pour combien de temps ?

Face à la débâcle, Keir Starmer a choisi la résistance. « Je ne vais pas partir et plonger le pays dans le chaos », a-t-il déclaré vendredi matin, reconnaissant des résultats « très difficiles » tout en excluant toute démission. Mais la pression monte en coulisses : plusieurs députés travaillistes manœuvrent pour obtenir son départ, et des noms circulent pour lui succéder — Andy Burnham, maire de Manchester, Angela Rayner, ancienne vice-Première ministre, Wes Streeting, ministre de la Santé.

Le prochain grand rendez-vous institutionnel est le discours du roi devant le Parlement mercredi prochain, où Charles III devrait détailler les futurs projets de loi du gouvernement. Ce sera pour Starmer une occasion de tenter de reprendre la main. Mais les prochaines élections générales ne sont prévues qu’en 2029 — trois ans au cours desquels Reform UK entend transformer sa percée locale en implantation nationale durable.

Ce scrutin confirme une tendance de fond qui dépasse le seul Royaume-Uni : la désaffection des classes populaires vis-à-vis des partis de gouvernement traditionnels, au profit de formations qui portent un discours de rupture sur l’immigration, la souveraineté et le sentiment d’abandon territorial. Une dynamique que l’on observe simultanément en France, en Allemagne et dans une grande partie de l’Europe occidentale — et qui redessine la carte politique du continent.

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