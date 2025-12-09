Podcast – Série de Noël : les grandes victoires françaises

De Roncevaux au débarquement de Provence, la série de Noël de Conflits est consacrée aux grandes victoires françaises. Chevalerie, artillerie, courage et génie sont à l’honneur pour retracer en 12 victoires une parcelle de l’histoire de France.
Les Grandes Victoires Françaises – Liste des épisodes
Épisode 1 – Roncevaux (778)
Charlemagne, naissance du mythe français.
Une défaite devenue légende, symbole du courage et de la fidélité.
Épisode 2 – Bouvines (1214)
Philippe Auguste triomphe de la coalition européenne.
La victoire fondatrice de l’unité du royaume.
Épisode 3 – Formigny (1450)
En Normandie, les Français brisent la suprématie anglaise.
L’artillerie des frères Bureau ouvre l’ère de la guerre moderne.
Épisode 4 – Castillon (1453)
Dernier acte de la guerre de Cent Ans.
La France reprend Bordeaux et retrouve son intégrité territoriale.
Épisode 5 – Marignan (1515)
François Ier, roi-chevalier, conquiert la gloire en Lombardie.
Le triomphe de la jeunesse et de la Renaissance.
Épisode 6 – Rocroi (1643)
Le jeune duc d’Enghien, futur Grand Condé, écrase les tercios espagnols.
La France devient puissance dominante en Europe.
Épisode 7 – Denain (1712)
Le maréchal de Villars renverse le sort de la guerre de Succession d’Espagne.
Un coup de maître qui sauve le royaume de Louis XIV.
Épisode 8 – Fontenoy (1745)
Maurice de Saxe et Louis XV remportent une victoire éclatante sur les Anglais.
Le panache et l’honneur des armes.
Épisode 9 – Le Trocadéro (1823)
Sous la Restauration, la France retrouve son prestige militaire en Espagne.
Une victoire sans haine, symbole de réconciliation et d’honneur retrouvé.
Épisode 10 – La Marne (1914)
La France se ressaisit et sauve Paris de l’invasion allemande.
Le “miracle de la Marne” : quand un peuple entier se redresse.
Épisode 11 – Bir Hakeim (1942)
Les Français libres de Koenig tiennent tête à Rommel dans le désert.
La renaissance du drapeau français.
Épisode 12 – Le Débarquement de Provence (1944)
Les troupes françaises reviennent libérer leur propre sol.
La victoire de la liberté et de l’unité retrouvée.