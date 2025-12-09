Podcast – Série de Noël : les grandes victoires françaises

De Roncevaux au débarquement de Provence, la série de Noël de Conflits est consacrée aux grandes victoires françaises. Chevalerie, artillerie, courage et génie sont à l’honneur pour retracer en 12 victoires une parcelle de l’histoire de France.

Les Grandes Victoires Françaises – Liste des épisodes

Épisode 1 – Roncevaux (778)

Charlemagne, naissance du mythe français.

Une défaite devenue légende, symbole du courage et de la fidélité.

Épisode 2 – Bouvines (1214)

Philippe Auguste triomphe de la coalition européenne.

La victoire fondatrice de l’unité du royaume.

Épisode 3 – Formigny (1450)

En Normandie, les Français brisent la suprématie anglaise.

L’artillerie des frères Bureau ouvre l’ère de la guerre moderne.

Épisode 4 – Castillon (1453)

Dernier acte de la guerre de Cent Ans.

La France reprend Bordeaux et retrouve son intégrité territoriale.

Épisode 5 – Marignan (1515)

François Ier, roi-chevalier, conquiert la gloire en Lombardie.

Le triomphe de la jeunesse et de la Renaissance.

Épisode 6 – Rocroi (1643)

Le jeune duc d’Enghien, futur Grand Condé, écrase les tercios espagnols.

La France devient puissance dominante en Europe.

Épisode 7 – Denain (1712)

Le maréchal de Villars renverse le sort de la guerre de Succession d’Espagne.

Un coup de maître qui sauve le royaume de Louis XIV.

Épisode 8 – Fontenoy (1745)

Maurice de Saxe et Louis XV remportent une victoire éclatante sur les Anglais.

Le panache et l’honneur des armes.

Épisode 9 – Le Trocadéro (1823)

Sous la Restauration, la France retrouve son prestige militaire en Espagne.

Une victoire sans haine, symbole de réconciliation et d’honneur retrouvé.

Épisode 10 – La Marne (1914)

La France se ressaisit et sauve Paris de l’invasion allemande.

Le “miracle de la Marne” : quand un peuple entier se redresse.

Épisode 11 – Bir Hakeim (1942)

Les Français libres de Koenig tiennent tête à Rommel dans le désert.

La renaissance du drapeau français.

Épisode 12 – Le Débarquement de Provence (1944)

Les troupes françaises reviennent libérer leur propre sol.

La victoire de la liberté et de l’unité retrouvée.