Podcast – Série de Noël : les grandes victoires françaises

9 décembre 2025

Photo : Podcast (c) Conflits

Podcast – Série de Noël : les grandes victoires françaises

De Roncevaux au débarquement de Provence, la série de Noël de Conflits est consacrée aux grandes victoires françaises. Chevalerie, artillerie, courage et génie sont à l’honneur pour retracer en 12 victoires une parcelle de l’histoire de France.

Les Grandes Victoires Françaises – Liste des épisodes

Épisode 1 – Roncevaux (778)

Charlemagne, naissance du mythe français.
Une défaite devenue légende, symbole du courage et de la fidélité.

Épisode 2 – Bouvines (1214)

Philippe Auguste triomphe de la coalition européenne.
La victoire fondatrice de l’unité du royaume.

Épisode 3 – Formigny (1450)

En Normandie, les Français brisent la suprématie anglaise.
L’artillerie des frères Bureau ouvre l’ère de la guerre moderne.

Épisode 4 – Castillon (1453)

Dernier acte de la guerre de Cent Ans.
La France reprend Bordeaux et retrouve son intégrité territoriale.

Épisode 5 – Marignan (1515)

François Ier, roi-chevalier, conquiert la gloire en Lombardie.
Le triomphe de la jeunesse et de la Renaissance.

Épisode 6 – Rocroi (1643)

Le jeune duc d’Enghien, futur Grand Condé, écrase les tercios espagnols.
La France devient puissance dominante en Europe.

Épisode 7 – Denain (1712)

Le maréchal de Villars renverse le sort de la guerre de Succession d’Espagne.
Un coup de maître qui sauve le royaume de Louis XIV.

Épisode 8 – Fontenoy (1745)

Maurice de Saxe et Louis XV remportent une victoire éclatante sur les Anglais.
Le panache et l’honneur des armes.

Épisode 9 – Le Trocadéro (1823)

Sous la Restauration, la France retrouve son prestige militaire en Espagne.
Une victoire sans haine, symbole de réconciliation et d’honneur retrouvé.

Épisode 10 – La Marne (1914)

La France se ressaisit et sauve Paris de l’invasion allemande.
Le “miracle de la Marne” : quand un peuple entier se redresse.

Épisode 11 – Bir Hakeim (1942)

Les Français libres de Koenig tiennent tête à Rommel dans le désert.
La renaissance du drapeau français.

Épisode 12 – Le Débarquement de Provence (1944)

Les troupes françaises reviennent libérer leur propre sol.
La victoire de la liberté et de l’unité retrouvée.

Historien et stratégiste, Arnaud Blin a consacré plusieurs ouvrages au terrorisme, aux grands capitaines et à l'étude de la puissance. Plusieurs de ses livres ont été coécrits avec Gérard Chaliand. Il vient de publier une biographie de Turenne : Turenne. Génie militaire et mentor de Louis XIV, Tallandier, 2025.

Henri de La Tour d'Auvergne, dit Turenne, est né le 11 septembre 1611 au château de Sedan (Ardennes). Il meurt le 27 juillet 1675 près de Sasbach (principauté épiscopale de Strasbourg, Saint-Empire romain germanique).

Maréchal de France en 1643 et maréchal général des camps et armées du roi en 1660, il est l'un des meilleurs généraux de Louis XIII puis de Louis XIV. Gloire militaire du Grand Siècle avec son rival Condé, il reste un maître incontesté de l'art de la guerre. Lorsqu'il apprend la mort de Turenne à la bataille de Salzbach, Montecuccoli s'exclame : « Aujourd'hui est mort un homme qui faisait honneur à l'Homme. » Napoléon lui-même admirait son génie militaire et affirma qu'il était « le plus grand commandant de l'ère moderne ».

