Tbilissi : la ville à livre ouvert

Une balade dans Tbilissi raconte l’histoire du pays par l’étude de ses façades. Chaque rue est une page, chaque façade un paragraphe d’une histoire tourmentée. Depuis la vieille ville jusqu’à l’avenue Roustaveli, on traverse quinze siècles d’architecture, d’occupations et de modernisations brutales. Le tout dans un désordre apparent qui dit quelque chose d’essentiel sur ce pays.

La maison de brique rouge. Le XIXe siècle impérial

Une maison bourgeoise de la fin du XIXe siècle dans les ruelles de la vieille ville. Briques rouges apparentes, arcades, balcons en fer forgé ouvragé : le style architectural de la Tbilissi russe, prospère et cosmopolite. © JBN

On ne commence pas cette balade urbaine par les grandes artères et les places touristiques, mais par les ruelles qui montent vers la colline Narikala, là où la ville s’est construite siècle après siècle sans plan d’ensemble. C’est là que Tbilissi se révèle.

Cette maison de brique rouge, typique du Tbilissi de la fin du XIXe siècle, résume à elle seule une époque. Après l’annexion de 1801, les Russes ne se contentent pas d’administrer la Géorgie : ils modernisent Tbilissi, y construisent une ville bourgeoise à l’européenne. Des ingénieurs, des marchands arméniens, des négociants russes et des investisseurs étrangers font surgir des immeubles en brique, avec arcades au rez-de-chaussée, balcons en fer forgé finement ouvragé, fenêtres à moulures. C’est cette période, la Tbilissi impériale du tournant du XXe siècle, qui a donné à la ville son visage de Vienne caucasienne.

Les balcons sont la signature architecturale géorgienne. On les retrouve sur toutes les maisons anciennes, en bois sculpté ou en fer forgé selon les moyens du propriétaire. Ils ne sont pas seulement décoratifs : dans le climat tbilissien, chaud l’été, ils prolongent l’espace de vie vers l’extérieur, créent une frontière poreuse entre l’intérieur domestique et la rue, apportent de la fraîcheur. C’est une architecture du seuil.

Bâtiments à l’abandon. La blessure des années 1990