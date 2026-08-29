Conflits, revue de géopolitique
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Conflits, revue de géopolitique

29 août 2026

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Photo : Chine (c) Conflits

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Asie, Vidéos

Vidéo – Comprendre la Chine

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Temps de lecture : < 1 minute

Photo : Chine (c) Conflits

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À propos de l’auteur
Alex Wang

Alex Wang

Titulaire de deux doctorats (philosophie et ingénierie) et familier des domaines clés de la NTIC, Alex Wang est ancien cadre dirigeant d’une entreprise high tech du CAC 40. Il est également un observateur attentif des évolutions géopolitiques et écologiques.
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